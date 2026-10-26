NB I: a svéd AIK korábbi vezérigazgatója lett a DVSC új cégvezetője

A svéd Fredrik Söderberg 2026. december 1-jén csatlakozik a labdarúgó NB I ötödik helyén álló Debreceni VSC-hez, mint új cégvezető – számolt be a hírről a klub hivatalos oldala. Söderberg a labdarúgás vezetésében, a szurkolói kapcsolatok építésében, valamint a kereskedelmi fejlesztések terén szerzett jelentős tapasztalatát hozza magával a klubhoz – írják.

A szakember 2018-ban csatlakozott a svéd első osztályban szereplő AIK-hez, ahol sportigazgatóként dolgozott. A Debrecen közleménye szerint az új cégvezető feladata lesz, hogy irányítsa a DVSC fejlődésének következő szakaszát, amelyben fontos szerepet kap a DVSC brand erősítése, a szurkolókkal való szoros kapcsolat további építése, a mérkőzésnapi élmény fejlesztése, valamint az új üzleti lehetőségek feltárása.

Fredrik Söderberg izgatott, hogy része lehet a DVSC jövőjének (Fotó: LinkedIn/AIK)

„Nagy örömmel köszöntjük Fredriket a DVSC-nél. Egy jelentős európai labdarúgóklubnál szerzett széles körű tapasztalatot hoz magával, emellett bizonyította, hogy képes erősíteni a szurkolói elköteleződést és üzletileg sikeres labdarúgó-szervezetet építeni. Az AIK-nál elért eredményei önmagukért beszélnek, különösen a nézőszám növekedése és a klub üzleti fejlődése terén. Ambiciózus terveink vannak a DVSC-vel, ugyanakkor legalább ennyire fontos számunkra, hogy fenntartható klubot építsünk, amely szilárd alapokon áll, és hosszú távon is sikeres lehet. Fredrik kinevezése fontos lépés ezen az úton, és biztos vagyok benne, hogy tapasztalatával és vezetői képességeivel hozzájárul ahhoz, hogy a DVSC a következő szintre lépjen” – nyilatkozott a kinevezésről Mark Stott, a DVSC tulajdonosa.

Södeberg hatalmas megtiszteltetésnek éli meg, hogy a Loki-család részévé vállhat: „A klub büszke múlttal, szenvedélyes szurkolókkal és hatalmas lehetőségekkel rendelkezik, én pedig izgatottan várom, hogy része lehessek a klub jövőjének. Egyetértek a tulajdonos hosszú távú célkitűzéseivel, és úgy gondolom, valódi lehetőség rejlik abban, hogy tovább építsünk a klub erős alapjaira, még több szurkolót vonjunk be, és a pályán, valamint azon kívül is tovább fejlesszük a DVSC-t. Várom, hogy személyesen is megismerhessem a klub munkatársait, szurkolóit és Debrecen tágabb közösségét, és közösen dolgozhassunk a klub előrelépéséért”.

A közleményben a klub azt is bejelentette, hogy Makray Balázs főtitkári feladatokat lát majd el.