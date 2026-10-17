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NB I: Paks–ETO 0–2

Súlyos sérülést szenvedett Tóth Milán, nyolc hónap kihagyás vár rá

V. J.V. J.
2026.10.17. 14:57
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Tóth Milánt az MTK–Vasas mérkőzés 67. percében kellett lecserélni (Fotó: Árvai Károly)
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Tóth Milán Vasas sérülés
A Vasas támadója, Tóth Milán elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az MTK Budapest elleni bajnoki mérkőzésen – tudta meg a Nemzeti Sport a klubtól.

Álomból rémálom – így foglalható össze Tóth Milán pályafutásának elmúlt egy hónapja. Az új bajnoki idényben nyújtott remek teljesítménye Marco Rossi figyelmét is felkeltette: az Ukrajna elleni hazai mérkőzésen (0–1) bemutatkozhatott a válogatottban, majd az azt követő három Nemzetek Ligája-csoportmeccsen is pályára léphetett. Ezek közül a legutóbbin, a nagyszombati, ukránok elleni találkozón pedig első gólját is megszerezte a nemzeti csapatban.  

Szűk két héttel később, pénteken a Vasas Tóth Milánnal a soraiban az MTK vendégeként lépett pályára. A támadó az 59. percben egy elveszített párharcot követően rosszul fogott talajt és erősen fájlalni kezdte a bal térdét. Ápolásra is szorult – ezt követően még megpróbálta folytatni a játékot, de nem sokkal később kénytelen volt cserét kérni Erős Gábor vezetőedzőtől.

Az angyalföldiek 1–0-ra elbukták a mérkőzést. Ferenczi István másodedző elmondása szerint ekkor még csak térdszalaghúzódásra gyanakodtak az orvosok, ám szombat délután MRI-vizsgálatot végeztek Tóth Milánon és ekkor kiderült: elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

A sérülés súlyossága miatt kijelenthető: véget ért Tóth Milán idénye, mivel várhatóan nyolc hónap kihagyás vár rá.

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