Súlyos sérülést szenvedett Tóth Milán, nyolc hónap kihagyás vár rá

Álomból rémálom – így foglalható össze Tóth Milán pályafutásának elmúlt egy hónapja. Az új bajnoki idényben nyújtott remek teljesítménye Marco Rossi figyelmét is felkeltette: az Ukrajna elleni hazai mérkőzésen (0–1) bemutatkozhatott a válogatottban, majd az azt követő három Nemzetek Ligája-csoportmeccsen is pályára léphetett. Ezek közül a legutóbbin, a nagyszombati, ukránok elleni találkozón pedig első gólját is megszerezte a nemzeti csapatban.

Szűk két héttel később, pénteken a Vasas Tóth Milánnal a soraiban az MTK vendégeként lépett pályára. A támadó az 59. percben egy elveszített párharcot követően rosszul fogott talajt és erősen fájlalni kezdte a bal térdét. Ápolásra is szorult – ezt követően még megpróbálta folytatni a játékot, de nem sokkal később kénytelen volt cserét kérni Erős Gábor vezetőedzőtől.

Az angyalföldiek 1–0-ra elbukták a mérkőzést. Ferenczi István másodedző elmondása szerint ekkor még csak térdszalaghúzódásra gyanakodtak az orvosok, ám szombat délután MRI-vizsgálatot végeztek Tóth Milánon és ekkor kiderült: elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

A sérülés súlyossága miatt kijelenthető: véget ért Tóth Milán idénye, mivel várhatóan nyolc hónap kihagyás vár rá.