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Tóth Milán ügynöke: Hallott egy reccsenést, mégsem tűnt ennyire súlyosnak a sérülés…

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.17. 17:50
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Tóth Milán próbálja megszerezni a labdát az MTK Budapest kapitányától, Kata Mihálytól (Fotó: Árvai Károly)
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Tóth Milán sérülés Vasas FC labdarúgó NB I
Mint arról beszámoltunk, súlyos sérülést szenvedett Tóth Milán, a Vasas támadója, akinek a pénteki, MTK Budapest elleni bajnokin elszakadt az elülső keresztszalagja. A játékos menedzsere, Haisza Viktor a Nemzeti Sport Online-nak elmondta, a sérülés pillanatában még nem tűnt ennyire súlyosnak a helyzet.

A Vasas támadója, Tóth Milán remek teljesítményével Marco Rossi figyelmét is felkeltette a közelmúltban, bemutatkozott a magyar válogatottban, majd a nemzeti csapat színeiben első gólját is megszerezte. Pénteken azonban az MTK Budapest elleni bajnokin súlyos sérülést szenvedett: a vizsgálatok elülsőkeresztszalag-szakadást állapítottak meg nála, így várhatóan nyolc hónap kihagyás vár rá.

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Súlyos sérülést szenvedett Tóth Milán, nyolc hónap kihagyás vár rá

A Vasas támadóját az MTK elleni bajnokin kellett lecserélni.

A játékos menedzsere, Haisza Viktor a Nemzeti Sport Online kérésére felidézte a sérülés körülményeit. Elmondása szerint Tóth nem érzett akkora fájdalmat, mint amekkorát egy ilyen súlyos sérülésnél általában tapasztalni lehet, ezért a történtek sem tűntek azonnal ennyire aggasztónak.

„Érdekes módon nem volt olyan nagy fájdalma, mint amekkora általában egy ilyen szintű sérüléssel jár. Hallott egy reccsenést, ami tud ijesztő lenni, de aztán felállt a földről. Az eset nem tűnt ennyire vészesnek, sőt stabilnak érezte magát, ezért megpróbálkozott a folytatással” – mondta a játékosügynök.

A súlyos diagnózis az MR-vizsgálatot követően vált egyértelművé. A menedzser elárulta, hogy a helyszínen még az orvosok sem gondoltak ilyen súlyos sérülésre: „Ott helyben, meccs közben, amikor gyorsan kell reagálni, az orvosok sem gondolták, hogy ennyire súlyos az ügy. Ma Milánnal tartottam az MR-vizsgálatokra, és én magam sem láttam rajta, hogy olyan szinten korlátozva lenne a mozgása, mint ami jellemző elülső keresztszalag-szakadás esetében.”

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„A vezetőség és a csapat részéről is abszolút él a bizalom felém, az eredményekkel sincs probléma, folytatjuk a közös munkát.”

A sérülés különösen fájó azután, hogy Tóth az elmúlt hetekben pályafutása egyik legszebb időszakát élhette át. A menedzser szerint a diagnózis érthetően rosszul érintette a támadót, ugyanakkor csakis a felépülés és a visszatérés lebeg a szemük előtt.

„Milán az elmúlt hetekben szép dolgokat tapasztalt meg. A diagnózis nyilvánvalóan kellemetlenül érintette őt, de azon leszünk, hogy úgy térjen majd vissza a pályára, ahogy az elmúlt időszakban teljesített. Vagy még jobban és még erősebben…” – fogalmazott Haisza.

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–VASAS FC 1–0 (1–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4212 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Rózsa Dávid, Ring Kevin)
MTK: Varga B. – Armalas, Beriasvili, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek (Hinora, 65.), Zubor (Varju, 83.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 76.). Vezetőedző: Pinezits Máté
VASAS: Engedi – Pávkovics, Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M. S. (Pálinkás, 83.), Rab B. (Mezei, 67.) – Horváth R. (Kovácsréti, a szünetben), Urblík J., Tóth M. (Molnár Cs., 67.) – Koszta (Pethő B., 67.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Komáromi (26.)
Sárga lap: Baráth B. (60.), Rab B. (62.), Csóka Dániel (84.), Pávkovics (90+1.)
Kiállítva: Kovács P. (76.)

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