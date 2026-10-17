Tóth Milán ügynöke: Hallott egy reccsenést, mégsem tűnt ennyire súlyosnak a sérülés…

A játékos menedzsere, Haisza Viktor a Nemzeti Sport Online kérésére felidézte a sérülés körülményeit. Elmondása szerint Tóth nem érzett akkora fájdalmat, mint amekkorát egy ilyen súlyos sérülésnél általában tapasztalni lehet, ezért a történtek sem tűntek azonnal ennyire aggasztónak.

„Érdekes módon nem volt olyan nagy fájdalma, mint amekkora általában egy ilyen szintű sérüléssel jár. Hallott egy reccsenést, ami tud ijesztő lenni, de aztán felállt a földről. Az eset nem tűnt ennyire vészesnek, sőt stabilnak érezte magát, ezért megpróbálkozott a folytatással” – mondta a játékosügynök.

A súlyos diagnózis az MR-vizsgálatot követően vált egyértelművé. A menedzser elárulta, hogy a helyszínen még az orvosok sem gondoltak ilyen súlyos sérülésre: „Ott helyben, meccs közben, amikor gyorsan kell reagálni, az orvosok sem gondolták, hogy ennyire súlyos az ügy. Ma Milánnal tartottam az MR-vizsgálatokra, és én magam sem láttam rajta, hogy olyan szinten korlátozva lenne a mozgása, mint ami jellemző elülső keresztszalag-szakadás esetében.”