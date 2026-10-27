WNBA: már csak egy lépés hiányzik a Golden State-nek a bajnoki címhez

Leszámítva a második negyed elejét, végig a Valkyries vezetett a nagy csatát hozó meccsen, és a végjátékban tette biztossá a győzelmét.

Kiah Stokes és Veronica Burton egyaránt 13 ponttal, nyolc lepattanóval zárt, és bár Burton most eggyel többet (4) blokkolt, Stokes állított be egy régi ligarekordot: egymást követő hat playoffmeccsen jutott el legalább három dobásblokkolásig – ilyesmire csak a legendás Lisa Leslie volt képes (2003).

A vendégeknél Rhyne Howard 20 ponttal zárt, a 15 lepattanóig jutó vezér, Angel Reese csupán héttel.

A hatodik meccs csütörtökön lesz Atlantában; ha szükség lesz hetedikre, annak szombaton lesz házigazdája a Golden State.

WNBA, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Golden State Valkyries–Atlanta Dream 64–55

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Valkyries javára.