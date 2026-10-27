Szilágyi Gyula mesterhármasa: Kazinczy200, Mátra 115 és Vadrózsa

Szilágyi Gyula eredményes nyári kihívásokon van túl, mesterhármast ért el, azaz rövid idő alatt teljesítette a Kazinczy200-at, a Mátra 115-öt és a Vadrózsát. Ráadásul az ötletet a Csupasportból merítette, most pedig elmesélte, miként élte meg a három teljesítménytúrát.

„2024-ben próbáltam meg először a Kazinczy200-at, de akkor nem sikerült, negyvenkét kilométerig jutottam – mondta Szilágyi Gyula. – Tavaly aztán úgy döntöttem, nekimegyek még egyszer, nem hagyom annyiban, úgyhogy nyáron teljesítettem. Mostanában úgy járok a teljesítménytúrákra, hogy egyszer megcsinálom, és utána nem megyek vissza, mindig újat nézek ki. Ezzel is ugyanez volt a helyzet: egyrészt nagyon nehéz volt, másrészt nem akartam még egyszer visszamenni. Aztán tavaly év végén jött velem szembe a Csupasporton egy cikk Tangl Eszterrel a mesterhármasról, azaz egy évben teljesítette a Kazinczy200-at, a Mátra 115-öt és a Vadrózsát.

Ez a három legnehezebb teljesítménytúra Magyarországon, nagyon tetszett a cikk, rögtön kedvet kaptam a kihíváshoz. Éppen ezért úgy voltam vele, idén nyáron mégis visszatérek a Kazinczy200-ra, majd jöhet utána a másik kettő is.

Ennek a próbának több nehézsége is van, egyrészt a mesterhármas szabálya, hogy egy évben kell teljesíteni mindet, másrészt nyári verseny, harmadrészt pedig brutálisan nehéz a terep mindegyiken. Pozitívum, hogy mindhárom túránál rendkívül jó a szervezés, két üres, félliteres kulacson kívül nem is kellett mást vinnem, ugyanis a frissítőasztalon minden van. A szintidők is eléggé kedvezőek, nem olyanok, mint egy terepultra-futóversenyen.”

Időrendben először a Kazinczy200, másodszor a Mátra 115, harmadszor pedig a Vadrózsa következett.

„Júniusban jött a legrövidebb éjszakájú, a Kazinczy200. Egy évvel ezelőtt már teljesítettem, így friss volt az élmény, tudtam, mi vár rám. Most több mint két órát javítottam a tavalyi időmön. Az időjárás remek volt, itt négy ötven kilométeres szakaszra lehet bontani a túrát. Ennek az egyik nagy előnye, hogy minden ötven kilométer után Füzérre érkezünk, ott pedig minden adva van: lehet pihenni, zuhanyozni és meleg ételt enni. Tehát minden ötven kilométer után újra lehet tervezni. A nehézsége egyrészt a hossza, másrészt az, hogy két éjszaka is van benne. A következő túra július közepén jött, három hetem volt a Mátra 115-ig. Úgy éreztem, jól sikerült a regeneráció, remek formában voltam. Ez a legtaktikásabb és legkeményebb a három közül, nagyon be kell osztani az energiát. Mindent tudatosan csináltam, nem volt gond. Az ellátás kiválónak bizonyult, a segítők is remekül megoldották a feladatukat.

Ügyesen kellett menni, hiszen ebben a száztizenöt kilométerbe majdnem az összes mátrai csúcsot beleteszik.

Aztán a Vadrózsa előtt volt még egy Bazalt 100-as kihívásom, egy héttel a túra előtt. A Vadrózsát tavaly már megpróbáltam, de száznégy kilométernél abbahagytam, így a revans vágya is dolgozott bennem. Ez is nehéz túra, mert nem a legrövidebb és nem is a legkisebb a szintemelkedése, nagyjából átlagos minden szempontból. Itt is benne van az összes fontosabb csúcs. A teljesítés volt előttem, az motivált, hogy a mesterhármas is múlik ezen. Úgy álltam rajthoz, hogy csak legyen meg, de végül jó időt mentem. A pálya második fele meglepetés volt: az utolsó harminc kilométeren három igazán izmos csúcs várt rám. Az időjárással szerencsénk volt, egyszer sem esett az eső.”

Szilágyi Gyula a közelgő céljairól is beszélt az interjú végén.

„A tervek szerint novemberben jön a Piros 85, az Iszinik 100 és a Tanúhegyek Trail. A többit pedig meglátom...”

