Férfi kézilabda Ek: az AEK Athén lesz a PLER következő ellenfele

A görög AEK Athénnal találkozik a PLER-Budapest a férfi kézilabda Európa-kupa harmadik fordulójában.
A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a párharc első mérkőzésére november 21-én vagy 22-én kerül sor a görög fővárosban, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik a BUD Arénában.
Az AEK az előző idényben ezüstérmes volt hazája élvonalában és jelenleg is a tabella második helyén áll.
A pestszentlőrincieknek az első fordulóban nem kellett pályára lépniük, a második körben pedig kettős győzelemmel, 88–35-ös összesítéssel búcsúztatták a London Islington HC csapatát.
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