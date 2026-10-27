Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Ek: az AEK Athén lesz a PLER következő ellenfele

2026.10.27. 12:08
null
Görög csapattal játszik a PLER (Fotó: Facebook/PLER-Budapest)
Címkék
férfi kézilabda PLER férfi kézilabda Európa-kupa
A görög AEK Athénnal találkozik a PLER-Budapest a férfi kézilabda Európa-kupa harmadik fordulójában.

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a párharc első mérkőzésére november 21-én vagy 22-én kerül sor a görög fővárosban, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik a BUD Arénában.

Az AEK az előző idényben ezüstérmes volt hazája élvonalában és jelenleg is a tabella második helyén áll.

A pestszentlőrincieknek az első fordulóban nem kellett pályára lépniük, a második körben pedig kettős győzelemmel, 88–35-ös összesítéssel búcsúztatták a London Islington HC csapatát.

 

férfi kézilabda PLER férfi kézilabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

A PLER „ifistái” is jobbak voltak az Islington HC-nál

Kézilabda
2026.10.25. 15:45

Jánosi három, Ludmán két gólt szerzett a spanyol bajnokságban – európai kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.10.24. 22:54

Már az első meccsen eldöntötte a PLER a továbbjutást a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2026.10.24. 17:35

Férfi kézilabda BL: a címvédő Barca simán nyert a Montpellier ellen, és már biztos csoportelső

Kézilabda
2026.10.22. 22:30

Férfi kézilabda BL: döntetlen a Veszprém csoportjában; kikapott a PSG Zágrábban

Kézilabda
2026.10.21. 21:12

Férfi kézilabda NB I: Pestszentlőrincen is kikapott az újonc Eger

Kézilabda
2026.10.21. 19:55

Veszprém vs. Szeged: külön utakon – öt-öt pontban a két élcsapatunk eddigi idénye

Kézilabda
2026.10.21. 13:55

Mario Sostaric: Ez lesz a mi BL-döntőnk!

Kézilabda
2026.10.18. 13:31