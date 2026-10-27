Férfi kézilabda Ek: az AEK Athén lesz a PLER következő ellenfele

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a párharc első mérkőzésére november 21-én vagy 22-én kerül sor a görög fővárosban, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik a BUD Arénában.

Az AEK az előző idényben ezüstérmes volt hazája élvonalában és jelenleg is a tabella második helyén áll.

A pestszentlőrincieknek az első fordulóban nem kellett pályára lépniük, a második körben pedig kettős győzelemmel, 88–35-ös összesítéssel búcsúztatták a London Islington HC csapatát.