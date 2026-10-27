Letámadás és gólzápor ígéretes fiatallal: így törte meg rossz hazai sorozatát a Fradi
162 napot kellett várnia a Ferencvárosnak az újabb hazai győzelemre a bajnokságban. A május 16-i, Zalaegerszeg elleni 3–0 után az új idényben három döntetlen következett, a Vasas, az Újpest és a Debrecen is ponttal távozott az Üllői útról. A sorozatos botlások különösen szembetűnők voltak az FTC eredményes nemzetközi szereplése mellett, Borbély Balázs vezetőedző együttese az MTK Budapest ellen azonban megtörte a rossz szériát, nem is akárhogyan: az 5–0-s siker a mutatott játék alapján is az idény eddigi leginkább meggyőző bajnokija.
Óriási szükségük volt a zöld-fehéreknek erre a győzelemre, hiszen a Groupama Aréna az elmúlt években fokozatosan veszített oroszlánbarlang-jellegéből – amit a Ferencváros vezetőedzőinek hazai bajnoki pontátlagai is jól szemléltetnek. Szerhij Rebrov irányításával mérkőzésenként átlagosan 2.64 pontot szereztek saját közönségük előtt, Peter Stögerrel viszont ez a mutató 1.75-re csökkent. Sztanyiszlav Csercseszov vezetésével 2.08-ra, Dejan Sztankovicséval 2.21-re emelkedett az átlag, Pascal Jansen idején pedig ismét kifejezetten eredményes volt hazai pályán a Ferencváros, 2.50 pontot gyűjtve találkozónként. Robbie Keane-nel ugyanakkor drasztikus visszaesés következett, mindössze 1.83 pontot átlagolt az együttes az Üllői úton. Borbély Balázs a megnyert örökrangadóval másfél pontosra tornázta fel hazai bajnoki átlagát, és úgy tűnik, a vasárnapi parádéval átszakadhatott a gát.
Hogy mi vezethetett a nagy különbségű győzelemhez, azt a mérkőzés után a Ferencváros szakvezetője sem tudta megmondani, mindenesetre rengeteg pozitívumot talált együttese játékában, és kulcsfontosságú volt, hogy már húsz perc alatt háromgólos előnyre tett szert. A csapat 24 lövésből 3.74-es várhatógól-értéket (xG) dolgozott ki, miközben az MTK mindössze 0.14-ig jutott – tulajdonképpen egykapuzott a Fradi. A hazai kísérletek közül 17 a büntetőterületen belülről érkezett, a lövések háromnegyedét pedig a pálya középső sávjából adta le, tehát rendszeresen eljutott a veszélyes befejezési zónákba. A kilenc ferencvárosi szöglet, a 32 beadás és a 37 tizenhatoson belüli labdaérintés szintén tartós hazai nyomásról árulkodik. A vendégek erejét leginkább a védekezés emésztette fel, ám nem túl hízelgő, hogy 46 szerelési kísérletükből csak 18 volt sikeres.
Borbély Balázs nem véletlenül emelte ki a találkozó után csapata intenzív letámadását, hiszen az MTK támadásépítését jellemzően az ellenfél térfelén igyekezett megakasztani. A 63 százalékos labdabirtoklás mellé 6.9-es PPDA társult, szemben a vendégek 10.6-es értékével – a PPDA (Passes Per Defensive Action) azt mutatja meg, hogy egy csapat átlagosan hány passzt engedélyez ellenfelének, mielőtt védekező akcióval, például szereléssel, labdaszerzési kísérlettel vagy szabálytalansággal avatkozik közbe; minél alacsonyabb tehát ez a szám, annál intenzívebb letámadásra utal. A Ferencváros összesen 96-szor szerzett labdát (ebből 51-szer a vendégek térfelén), ami jócskán meghaladja a 77.5-ös idényátlagát. Azon túl, hogy a zöld-fehérek sokszor jutottak el a kapuig, labdavesztéseik után gyorsan visszaszerezték a kezdeményezést, ezért az MTK alig tudott tartósan kibújni a szorításból.
A sok jó egyéni teljesítmény közül Madarász Ádámét érdemes górcső alá venni. A sérüléséből visszatérő, 2007-es születésű középpályást a meccs után Borbély Balázs is kiemelte, a számok pedig indokolják az elismerést. A pályán töltött 73 perc alatt 58 passzából ötven célba ért, 12 labdaszerzésével csapata legjobbja volt, emellett 11 progresszív passzt adott és öt párharcot nyert meg – labdabiztos, fegyelmezett játékával fontos szerepet vállalt a középpályás fölény kialakításában.
Teljesítménye a fiatalszabály szempontjából különösen érdekes. Borbély Balázs rajta kívül eddig öt saját nevelésű játékosnak (Bagi Ádám, Varga Zétény, Radnóti Dániel, Szabó Szilárd, Lakatos Csongor) szavazott bizalmat a bajnokságban, ám egyelőre egyikük sem tudta megszilárdítani a helyét. Madarász Ádám játékát látva nem elrugaszkodott a gondolat, hogy ha egészséges marad és a támadások segítését is bátrabban felvállalja, hosszabb távon ő lesz az a fiatalszabálynak megfelelő labdarúgó, akit a Ferencváros a legtöbbet szerepeltet.
Visszatérve a kiindulóponthoz: hogy az MTK elleni győzelemmel valóban átszakadt-e a gát, az már a Ferencváros következő hazai bajnokiján kiderülhet, november 1-jén ugyanis a Paks érkezik a Groupama Arénába. Bognár György vezetőedző csapata jellemzően direkt támadásokkal, hosszú indításokkal és beadásokkal igyekszik veszélyeztetni az ellenfél kilététől függetlenül, és emlékezhetünk, hogy ez a harcmodor júliusban a paksiak 4–2-es sikerét hozta a felforgatott FTC ellen. Az MTK ellen látott fölény megismétlése nehéznek ígérkezik, elvárásként nem is megfogalmazható, a mérkőzés képe és kimenetele azonban választ adhat arra, vajon az 5–0-s gálaelőadás egyszeri felszabadulás volt-e, vagy akár tartós hazai fordulat kezdetének tekinthetjük.
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 24., szombat
Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2
ETO FC–Újpest FC 1–0
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1
Október 25., vasárnap
Vasas FC–Paksi FC 0–2
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0