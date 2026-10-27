Nemzeti Sportrádió

Néhány nappal a budapesti vereség után kirúgja edzőjét a Torreense

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.27. 12:40
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Luís Tralhaóval nagyot fordult a világ... (Fotó: Getty Images)
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Luís Tralhao Liga Portugal Torreense Európa-liga edzőváltás
Távozik a Torreense vezetőedzői posztjáról Luís Tralhao – számolt be róla az A Bola. A portugál futballklub vezetősége a gyenge bajnoki rajt miatt döntött a váltás mellett, annak ellenére, hogy a csapat hétfőn 1–0-ra legyőzte az Amarantét a másodosztály 8. fordulójában.

A Torreense nyolc mérkőzésen mindössze kilenc pontot szerzett, két győzelem és három döntetlen mellett háromszor vereséget szenvedett, így jelenleg a tabella 13. helyén áll. A portugál lap értesülései szerint a felek közötti szerződésbontásról már hétfő este megszületett a megállapodás.

Luís Tralhao januárban vette át a csapat irányítását, és rövid idő alatt történelmi sikert ért el a klubbal: a Torreense fennállása során először hódította el a Portugál Kupát, miután a döntőben hosszabbításban 2–1-re legyőzte a Sportingot – méghozzá a Videoton FC Fehérvár korábbi játékosának, Stopirának a tizenegyesével. A csapat a bajnokságban is közel került az élvonalba jutáshoz, az osztályozón azonban alulmaradt a Casa Piával szemben.

A kupagyőzelemnek köszönhetően a Torreense az Európa-liga főtábláján is szerepelhet, ahol eddig egy győzelem és két vereség a mérlege, a Ferencvárostól 4–1-es vereséget szenvedett a Groupama Arénában múlt héten.

Az A Bola szerint a vezetőedzői poszt egyik legesélyesebb jelöltje Joao Nuno, aki legutóbb az Estrela da Amadoránál dolgozott, korábban pedig a Belenensesnél is eredményes munkát végzett. Mellette a Nacional korábbi trénere, a 40 éves Joao Giao is szerepel a Torreense vezetőségének jelöltlistáján.

 

 

Luís Tralhao Liga Portugal Torreense Európa-liga edzőváltás
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