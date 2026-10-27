A pályafutása során először duplázó Habib Maiga lett a forduló legjobbja az NB I-ben

Ismét bizonyította Samuel Petrás, a címvédő ETO FC szlovák légiósa, hogy az NB I egyik legjobb kapusa. Már a bajnoki cím elhódításában is jelentős szerepet játszott az előző idényben, a mostaniban pedig ott folytatja, ahol a tavasszal abbahagyta, az Újpest hétvégi 1–0-s legyőzésében is főszerepet vállalt. Habár földöntúli bravúrja nem volt, nyolcszor azért védenie kellett.

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A védők közül a válogatott Osváth Attila az MTK Budapest ellen szinte hibátlanul védekezett, az oldalán semmi veszélyt sem jelentett a kék-fehér együttes, ráadásul támadásban is aktívnak bizonyult, gólpasszt adott – és volt még egy kulcspassza is. A győri Miljan Krpics formája továbbra is kimagasló, az Újpest ellen nagyszerű védőmunkával tűnt ki és az összes légi párbaját megnyerte. A földön is remekelt, 96 százalékos pontossággal passzolt, nem mellesleg ő adta a gólpasszt Luka Kulenovicnak. A Paks Vasas elleni győzelmében oroszlánrészt vállalt védőként Vécsei Bálint: a hajrában látványos góllal szerzett vezetést Angyalföldön. Hátul nehezen tudták átjátszani a hazaiak, a levegőben csaknem az összes fejpárbaját megnyerte, biztos pontnak bizonyult a paksi védelemben.

Manner Balázs sokat tett a Nyíregyháza bravúros felcsúti sikeréért, egyrészt még az első félidőben kiegyenlített, másrészt rendre problémát okozott a Puskás Akadémia futballistáinak. Góljánál szépen lőtt a jobb alsó sarokba, a támadóharmadban minden passza pontos volt. A középpálya tengelyében a ferencvárosi duó, Habib Maiga és Corbu Máriusz kapott helyet, az előbbi a forduló legjobbja lett lapunknál. Az elefántcsontparti játékos nehéz időszakon van túl, tavaly augusztusban a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn súlyos sérülést szenvedett, s bár a ZTE elleni májusi bajnokin egy percet már játszott, csak októberre épült fel teljesen – lényegében most tért vissza a pályára. Előzőleg Kisvárdán kezdett, de nem játszott jól, ám Borbély Balázs ismét megadta neki a lehetőséget – ő pedig meghálálta. Az MTK Budapest ellen két gólt fejelt, profi pályafutása első dupláját érte el! Kitűnt az amúgy is nagyszerűen játszó Ferencvárosból, látszott a társakon, hogy kifejezetten örülnek a sikerének. Kemény munka áll a visszatérése mögött, úgy néz ki, kezdi visszanyerni jó formáját. Corbu Máriusz szokása szerint rengeteget dolgozott az MTK ellen, gólt szerzett, már-már kezdi elfeledtetni Gavriel Kanikovszkit az Üllői úton… Ahogyan Osváth Attila, a bal oldalon játszó Cadu is remekül lezárta a területet a kék-fehérek játékosai előtt, tízből hét földi párharcot megnyert és adott öt (!) kulcspasszt. Az egész idényben nagy erőssége a Ferencvárosnak, s amióta Magyarországra érkezett, most játszik a legjobban.

A Vasas ellen csereként pályára lépő paksi Horváth Kevin aktívan lépett pályára, háromszor lőtt kapura, egyszer pontosan is célzott – a hosszabbításban beállította a végeredményt. Kristoffer Zachariassen teljesítményére lassan elfogynak a jelzők, már tízgólos az idény tétmeccsein, újfent parádésan futballozott. Bamidele Yusuf a Torreense ellen 4–1-re megnyert Európa-liga-mérkőzés után az MTK-nak is betalált, háromszor lőtt kapura, 86 százalékos pontossággal passzolt, nehezen tudták tartani a vendégek – vasárnap a paksi védőknek kell megbirkózniuk vele.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 24., szombat

Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2

ETO FC–Újpest FC 1–0

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1

Október 25., vasárnap

Vasas FC–Paksi FC 0–2

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.