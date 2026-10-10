Rossz hír a kék-fehéreknek, Bognár György az ellenfél
FUTBALLISTAKÉNT AZ MTK-BAN lett ismert, válogatott labdarúgó, edzőként Pakson teljesedett ki Bognár György: aligha szorul magyarázatra, miért szeretik mindkét klubnál. Nem volt még tizennyolc, amikor Bajáról az MTK-VM-hez került, technikás, fineszes játékával a szurkolók egyik kedvence lett, sokat tett azért, hogy csapata Verebes József irányításával 1987-ben, huszonkilenc év elteltével ismét bajnoki címet nyerjen.
A kék-fehérek játékosaként mutatkozott be a válogatottban, nemcsak kerettag volt az 1986-os mexikói világbajnokságon, hanem mindhárom csoportmeccsen pályára is lépett. Légiósként szerepelt Franciaországban (SC Toulon) és Belgiumban (Standard Liege) is, és bár pályafutását a BVSC-ben fejezte be, vele kapcsolatban a legtöbben alighanem az MTK-nál eltöltött időszakára emlékeznek.
Nem mostanában történt, így nem biztos, hogy sokan kapásból idézik, de huszonöt évvel ezelőtt az MTK Bognár György irányításával vágott neki a 2001–2002-es idénynek, és az őszi remeklésnek köszönhetően a bajnoki arany legnagyobb esélyesének számított. Aztán a tavasz kevésbé sikerült, a 32. fordulót követően annak ellenére elköszöntek a szakembertől, hogy a csapat még az első helyen állt – a helyére érkező Popovics Sándorral hat bajnokin ötször is pont nélkül maradt az együttes, és harmadikként végzett.
Később több klubnál is megfordult, és bár neve már korábban is felvetődött Pakson, végül csak 2020 szeptemberében lett az együttes vezetőedzője. Az első bajnokiján „természetesen” az MTK Budapest volt az ellenfél, a vége 4–0-s győzelem lett, a szombati már a 16. meccse lesz az NB I-ben a kék-fehérek ellen, és a statisztikája imponáló: 11 győzelem, két döntetlen és két vereség!
Az elmúlt hat év paksi sikereit nyilván nem lehet csakis Bognár György nevéhez kötni, de tagadhatatlan, amióta ő a vezetőedző, a jó eredmények nem maradnak el, ráadásul rengeteg szurkolónak szimpatikus a Paks futballja. A három Magyar Kupa-döntő (benne két győzelemmel), a három bajnoki dobogó (egy ezüst- és két bronzérem) önmagáért beszél, a jelen nagy kérdése mégis a következő: szombaton sorozatban hatodszor is a Paks nyeri-e meg az MTK elleni párharcot, vagy a fővárosiaknak sikerül kozmetikázni az eredménysoron?
Paks–MTK 4–0, 2020. szeptember 26.
Az első négy fordulóban csak egy pontot szerzett Osztermájer Gábor irányításával a Paks, a vezetők az edzőváltás mellett döntöttek, és négy nappal a hétvégi forduló előtt Bognár György kezébe adták a szakmai munka irányítását. Az élet nagy rendező, a szakember éppen az MTK ellen dirigált először a kispadról, csapata Baki Ákos kiállítása után négyszer is betalált, Hahn János három, Szakály Dénes egy gólt szerzett. A négy találat, a mutatott játék jelezte, az 50-szeres válogatott korábbi labdarúgó a támadófutballt preferálja, amit a folytatásban az is igazolt, hogy a Paks szerezte a legtöbb gólt (76) a bajnokságban.
MTK–Paks 3–1, 2024. december 4.
A mérkőzést eredetileg az 5. fordulóban rendezték volna meg, ám mivel a Paks abban az időben a cseh Mladá Boleslav elleni Konferencialiga-rájátszás visszavágójára készült, végül decemberben játszották le. Marin Jurina és Tóth Barna gólváltása után az első játékrész döntetlennel zárult, aztán a jobbhátvéd Hej Viktor előbb betalált, majd gólpasszt adott Varju Benedeknek: Bognár György paksi vezetőedzőként másodszor veszített korábbi csapata ellen! Azért jegyezzük meg, a két együttes négy nappal később Pakson játszott egymással, és fordulatos, közönségszórakoztató mérkőzésen a hazaiak a két gólt szerző Böde Dániel vezetésével 4–2-re nyertek.
MTK–Paks 1–2, 2025. április 11.
A hazai együttes negyedik helyezettként fogadta a harmadik, tavasszal még veretlen (hat győzelem és három döntetlen) ellenfelét, a kezdő tizenegyében ott volt Bognár György fia, István is. A Paks az első félidőben Tóth Barna góljával szerzett vezetést, ám a rendes játékidő vége előtt „Kis Bogesz” megcsillantotta remek rúgótechnikáját, és 20 méterről a jobb alsó sarokba bombázott. Nagyjából egy percig volt döntetlen az állás, mert a másik oldalon Böde Dániel is megmutatta, ha üresen hagyják a tizenhatoson belül és megjátsszák, rendre jó döntést hoz: gólja három pontot ért csapatának.
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Október 10., szombat
14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Október 11., vasárnap
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)