Rossz hír a kék-fehéreknek, Bognár György az ellenfél

Paks–MTK 4–0, 2020. szeptember 26.

Az első négy fordulóban csak egy pontot szerzett Osztermájer Gábor irányításával a Paks, a vezetők az edzőváltás mellett döntöttek, és négy nappal a hétvégi forduló előtt Bognár György kezébe adták a szakmai munka irányítását. Az élet nagy rendező, a szakember éppen az MTK ellen dirigált először a kispadról, csapata Baki Ákos kiállítása után négyszer is betalált, Hahn János három, Szakály Dénes egy gólt szerzett. A négy találat, a mutatott játék jelezte, az 50-szeres válogatott korábbi labdarúgó a támadófutballt preferálja, amit a folytatásban az is igazolt, hogy a Paks szerezte a legtöbb gólt (76) a bajnokságban. MTK–Paks 3–1, 2024. december 4.

A mérkőzést eredetileg az 5. fordulóban rendezték volna meg, ám mivel a Paks abban az időben a cseh Mladá Boleslav elleni Konferencialiga-rájátszás visszavágójára készült, végül decemberben játszották le. Marin Jurina és Tóth Barna gólváltása után az első játékrész döntetlennel zárult, aztán a jobbhátvéd Hej Viktor előbb betalált, majd gólpasszt adott Varju Benedeknek: Bognár György paksi vezetőedzőként másodszor veszített korábbi csapata ellen! Azért jegyezzük meg, a két együttes négy nappal később Pakson játszott egymással, és fordulatos, közönségszórakoztató mérkőzésen a hazaiak a két gólt szerző Böde Dániel vezetésével 4–2-re nyertek. MTK–Paks 1–2, 2025. április 11.

A hazai együttes negyedik helyezettként fogadta a harmadik, tavasszal még veretlen (hat győzelem és három döntetlen) ellenfelét, a kezdő tizenegyében ott volt Bognár György fia, István is. A Paks az első félidőben Tóth Barna góljával szerzett vezetést, ám a rendes játékidő vége előtt „Kis Bogesz” megcsillantotta remek rúgótechnikáját, és 20 méterről a jobb alsó sarokba bombázott. Nagyjából egy percig volt döntetlen az állás, mert a másik oldalon Böde Dániel is megmutatta, ha üresen hagyják a tizenhatoson belül és megjátsszák, rendre jó döntést hoz: gólja három pontot ért csapatának.