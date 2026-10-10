Nézzétek meg a cipőmet! Ilyen volt a Paks és az MTK bajnokija – galéria

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LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

PAKSI FC–MTK BUDAPEST 3–0 (1–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 2502 néző. Vezette: Buzás Balázs (Buzás Balázs, Bornemissza Norbert)

PAKS: Gyetván – Győrfi, Vas G., Kinyik, Szabó J., Silye – Papp K., Windecker (Gyurkits, 89.), Balogh B. (Horváth K., 67.), Haraszti Zs. (Pető M., 71.) – Szalai J. (Tóth B., 71.). Vezetőedző: Bognár György

MTK: Fadgyas – Armalas (Varju, 69.), Beriasvili, Radic, Mikolay – Kata, Zeljkovic (Bakó, 78.) – Jurek, Hinora (Bognár I., 59.), Komáromi Gy. (Szuhodovszki, 59.) – Kerezsi (Klausz, 78.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Kinyik (19.), Horváth K. (74.), Pető M. (90+1.)

Kiállítva: Szuhodovszki (87.)