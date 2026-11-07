Hét éve nem kapott ki a Ferencváros idegenben fővárosi csapattól – a Vasas megszakítaná a sorozatát



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 13. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

PAKSI FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Az NB I-ben 34-szer csaptak össze, és az örökmérleg az elmúlt években sikeresebb vendég zalaiak felé billen: 9 paksi siker, 13 iksz, 12 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a találatokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.8 gól meccsenként.

♦ A Paks 2023 októberében idegenben 5–2-re nyert Egerszegen, azóta viszont az NB I-ben 9-ből egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (5 iksz, 4 vereség). A 2007 és 2011 közötti időszakkal egálban ez a tolnaiak leghosszabb nyeretlenségi sorozata ebben a párharcban. Az augusztusi mérkőzésükön a Zalaegerszeg már a 2. percben előnybe került, majd a tolnaiak kétszeri egyenlítése után újítva 5–2-re nyert. Ez mostanáig a bajnokság leggólgazdagabb összecsapása.

♦ Tizenötször meccseltek a tolnaiak pályaválasztásával, ebből 6 találkozó zárult a Paks győzelmével. Hat döntetlen mellett a ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd 2024 februárjában 1–3-ról fordítva 4–3-ra. Pakson az előző 3 alkalommal úgy végeztek döntetlenre (kétszer 2–2-re majd 1–1-re), hogy a ZTE a mérkőzés jelentős részében emberhátrányban volt. 2024 novemberében és idén márciusban Várkonyi Bencét a 36., illetve a 45+1., tavaly augusztusban Dénes Vilmost a 72. percben állították ki. A Paks az említett első meccsen Böde Dániel góljával a 82., a másodikon Tóth Barna találatával a 93. percben egyenlített, legutóbb Hahn János 11-esét Joao Victor egalizálta.

♦ Az atomvárosiaknak azért mégis jutott egy sikerélmény a zalaiak ellen, tavaly áprilisban a Magyar Kupa elődöntőjében ugyanis hazai pályán 2–1-re megverték a kék-fehéreket, majd a serleget is elhódították.

♦ A Paks az előző 3 NB I-es találkozójából a Vasas elleni siker mellett 2-t elbukott – igaz, az előző bajnokság első és második helyezettjével, az ETO-val és az FTC-vel szemben. Utóbbi 0–2 volt az idény első olyan mérkőzése, amelyen Bognár György csapata nem talált be, de még így is a legtöbb szerzett góllal (22) áll a mezőnyben.

♦ A ZTE formája felfelé ível, hiszen 13 pontjából 7-et a legutóbbi 4 fordulóban gyűjtött be és közben egyedül Debrecenben maradt alul (0–3). Az előző 2 meccsén veretlen, bár mind a kétszer otthon játszott (1–1 a Kisvárda, 3–0 az MTK ellen).

♦ A Paks otthoni mérlege 3–1–2, amellyel 4. a hazai tabellán, 2 vereségét az előző 3 találkozóján szenvedte el.

♦ A Zalaegerszeg az egyetlen csapat az élvonalban, amely idegenben még nem szerzett pontot: 6-szor veszített, a gólkülönbsége 1–17, csak Újpesten talált be, ahol vezetésről kapott ki 2–1-re.

MTK BUDAPEST–KISPEST-HONVÉD FC

♦ Kereken 200 élvonalbeli bajnokin vannak túl, az örökmérleg jelentős kék-fehér fölényt mutat, hiszen amíg az MTK 90, addig a Honvéd csak 63 győzelmet tud felmutatni, 47 találkozójuk pedig döntetlen lett. A gólátlagra itt sem lehet panasz, hiszen 3.6/mérkőzés.

♦ Az 1916-ban indult párharc remekül indult a kék-fehérek számára, hiszen az első 20 meccsből 19-et megnyertek, az első kispesti sikerre pedig egészen 1930 tavaszáig kellett várni. Ekkor pályaválasztóként 2:1-re gyűrték le az MTK-t, bár a meccset a korabeli jelentések szerint a Hungária úti pályán rendezték meg. A XX. század elején kialakult MTK-fölény azóta is megmaradt az örökmérlegben. A közelmúltban kiegyenlített a párviadal, hiszen az előző 6 NB I-es mérkőzésükön mindhárom eredménytípus 2-szer fordult elő. Augusztusban úgy végeztek 3–3-ra, hogy a kék-fehérek Bognár István 94. perces szabadrúgását követően Tomás Tujvel kapus hibájából egyenlítettek.

♦ Az MTK pályaválasztása mellett 55 kék-fehér siker, 21 döntetlen és 26 kispesti diadal született. Az előző 3 alkalommal a kispestieknek nem termett babér az Új Hidegkuti-stadionban: 3–1-re, majd kétszer 1–0-ra győztek a házigazdák. Az utóbbi két meccsen Gheorghe Grozav volt a gólszerző, a kispestiek pedig előbb Baráth Botond kiállítása miatt a 67., majd Marko Petkovics piros lapja miatt a 35. perctől emberhátrányban játszottak. A Honvéd legutóbb 2019 májusában tudta mindhárom pontot elvinni a kék-fehérek otthonából (1–4).

♦ A MTK a zalaegerszegi 0–3-mal a legutóbbi 6 bajnokijából 5-öt elvesztett, így a Vasas ellen begyűjtött 3 pontjával és 3–15-ös gólkülönbségével utolsó a formatabellán. Ezek fényében nem meglepő, hogy a hét elején távozott Pinezits Máté vezetőedző. Érdekesség, hogy a 12 csapatos, 33 fordulós bajnoki rendszer 2015-ös bevezetése óta ilyen későn még soha nem történt meg az első edzőváltás az NB I-ben. A klub tájékoztatása szerint a kispestiek elleni találkozóra ideiglenesen Pinezits egyik eddigi segítője, a 42 éves Kanta József készíti fel csapatot, aki játékosként 2004 és 2021 között 312 NB I-es mérkőzésen lépett pályára és 3-szor a válogatottban is szerepet kapott. Visszavonulása után az MTK NB III-as gárdáját irányította, majd asszisztensedzőként 2025 nyarán került az első csapat szakmai stábjába.

♦ A Honvéd egy ritkán látható öngóllal győzte le legutóbb a Kisvárdát, az előző 3 fordulóban 2-szer nyert és elhagyta a kiesési zónát. Érdekesség, hogy mindhárom győzelme 1–0-s volt.

♦ A kék-fehérek otthon eddig 50 százalékos teljesítményt nyújtottak, 3-szor nyertek és 3-szor vesztettek.

♦ A kispestiek házon kívül mérlege 1–2–2, az egyetlen győzelmüket épp a legutóbbi vendégfellépésükön, Nyíregyházán aratták.

KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Eddig 22-szer meccseltek a legfelső osztályban, az örökmérlegben minimális különbséggel állnak jobban a felcsútiak: 7 várdai siker, 7 iksz, 8 Puskás Akadémia-diadal. Ez bizony gólokban szegény párharc, hiszen 14 olyan mérkőzésük volt, amikor legalább az egyik csapat nem talált be, így a gólátlag mindössze 2.0/meccs.

♦ Az előző 4 találkozójukból csupán 1-et nyertek meg a felcsútiak, a szabolcsiak viszont 3-at, köztük a legutóbbi kettőt. Július végén a Pancho Arénában Ésik Ákos egy szöglet után fejjel, majd Christián Herc tizenegyesből talált be (2–0) a Puskás Akadémia kapujába.

♦ Kisvárdán 11 találkozójuk volt az élvonalban, és ezekből csak azt a 3-at tudták megnyerni a hazaiak, amikor újoncként fogadták a Puskás Akadémiát: 2018 decemberében rögtön az elsőt (1–0), ezt követően a tavaly augusztusit, amikor Artem Favorov tizenegyest hibázott és Molnár Gábor lövése döntött (2–1), majd az idén márciusit, amikor meg Nagy Zsolt öngólja volt az egyetlen találat. Ezen kívül 4 döntetlen mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul rendre 0-ra hozta le a meccset.

♦ A Kisvárda Soltész Dominik ritkán látható öngóljával maradt alul Kispesten (0–1), és ezzel zsinórban az 5. bajnokiján nem tudott győzni (3 iksz, 2 vereség). A rajt óta először áll az osztályozót jelentő 11. helyen, és övé most a leghosszabb nyeretlenségi sorozat az NB I-ben.

♦ A Puskás Akadémiával másodszor esett meg az ősz során, hogy egymás után 2 bajnokiját is elbukta, most ráadásul úgy, hogy mind a kétszer otthon játszott (1–2 a Nyíregyháza, majd 1–3 a DVSC ellen). Babó Levente csapatával a 3. kör óta először fordul elő, hogy nem vezeti a tabellát.

♦ A Várda az egyetlen gárda a mezőnyben, amely otthon még nem tudott nyerni, 0–4–2-es mérlegével utolsó a hazai táblázaton. Pályaválasztóként legutóbb március 6-án épp a felcsútiakat tudta megverni (1–0), azóta 6-szor ikszelt, 4-szer kikapott.

♦ A PAFC 5 diadallal és csupán 1 vereséggel (0–1 a ZTE Arénában) vezeti a vendégtabellát, ráadásul ezekből 4 meccset kapott gól nélkül hozott le.

♦ A Puskás Akadémia eltiltás miatt nem számíthat az előző körben kiállított hátvédjére, Brandon Ormonde-Ottewillre, a legutóbb Újpesten, magyarországi pályafutása során már negyedszer kiállított Lamin Colley viszont visszatérhet.

VASÁRNAP

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutó két csapat 34. meccse jön az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak jelentős fölényét mutatja: 8 nyíregyházi győzelem, 9 döntetlen, 16 ETO-siker. A gólkülönbség 55–29 a vendég zöld-fehérek javára.

♦ Az előző 5 meccsüket a győriek nyerték meg, ebből az első négyet 1–0-ra, az augusztusi odavágót pedig 4–0-ra. Utóbbi az ETO legnagyobb különbségű győzelme ebben a bajnokságban.

♦ A Szpari pályaválasztása mellett 16 találkozó után kiegyenlített a mérleg: mindkét csapat 5-ször tudott nyerni, 6-szor pedig nem bírtak egymással. 2024 júliusában – akkor még nem kapott engedélyt az új Városi Stadion – Mezőkövesden 2–1-re a szabolcsiak győztek – ez mostanáig a piros-kékek utolsó diadala a győriek ellen. 2025 márciusában Szépe János, decemberében pedig Zseljko Gavrics találatával egyaránt 1–0-ra nyert Nyíregyházán az ETO, az előbbi találkozón a hazaiaktól Beke Péter 0–0-s állásnál mellé rúgott egy tizenegyest.

♦ A Nyíregyháza vasárnap előnyről maradt alul Újpesten (1–2), a legutóbbi 4 bajnokijából 3-at elvesztett – közben csak Felcsúton nyert – és visszacsúszott a kiesést jelentő utolsó pozícióba.

♦ A címvédő ETO 3 forduló óta veretlen, 2 egygólos győzelmét a Vasas elleni 2–2 követte úgy, hogy 0–2-ről a 90. percben egyenlített – az iksz is elegendő volt azonban neki ahhoz, hogy átvegye a vezetést a tabellán.

♦ A győri csapat a 21 góljából 9-et szerzett a 76. perc után – a meccsek hajrájában ez a legtöbb a mezőnyben.

♦ A Szpari 11 pontjából 8-at odahaza zsebelt be, viszont hazai pályán lemenő ágban van, hiszen 2 győzelmét 2 döntetlen, majd legutóbb a Honvéd ellen egy vereség követte (0–1).

♦ Az ETO az egyetlen együttes, amely idegenben még nem kapott ki, 3 döntetlen után az MTK otthonában, majd Pakson is 2–1-re nyert.

♦ A győrieknél Miljan Krpics begyűjtötte az ötödik sárga lapját, ezért nem játszhat, Szép Márton viszont letöltötte a büntetését és visszatérhet.

DEBRECENI VSC–ÚJPEST FC

♦ A párharcuk 1943-ban kezdődött, azóta ez lesz a 120. bajnoki mérkőzésük, az örökmérlegben jelentős a lila-fehérek fölénye: 27 debreceni siker, 36 döntetlen, 56 újpesti győzelem. A gólátlag itt is magas, 3.3/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 11 bajnoki összecsapásuk közül egy sem lett döntetlen, 6-szor a lila-fehérek, 5-ször a debreceniek diadalmaskodtak, az előző 5 meccsüket felváltva nyerték meg, és közben mindig az aktuális házigazda bizonyult jobbnak. Augusztusban úgy nyert 4–2-re az Újpest, hogy a Marco Rossi által a nemzeti együttes keretébe most először meghívott Szendrei Ákos góljával 1–0-ra még a Loki vezetett.

♦ Az újpestiek NB I-es társgólkirályának, Aljosa Matkónak nagyon megy a debreceniek ellen, hiszen a legutóbbi 3 találkozón mindig betalált a kapujukba, sőt, egyszer duplázni is tudott.

♦ Debrecenben 60 meccs után elég szoros a párharcuk: a hazai csapat 22-szer nyert, a döntetlenek és a lila-fehér sikerek száma pedig egyaránt 19. Az előző 5 nagyerdei találkozójukból 3-at nyert meg a Loki, 2-t pedig az Újpest. 2023 szeptemberében, majd 2024 decemberében is úgy nyertek 2–1-re a fővárosiak, hogy előbb a 13., majd másodjára az 57. perctől emberelőnyben futballozhattak. Az előző bajnokságban a DVSC házigazdaként tavaly októberben 5–2-re, idén májusban 2–1-re verte meg a lila-fehéreket.

♦ A DVSC az egyetlen a mezőnyben, amely az előző 3 bajnokiján nem vesztett pontot, ráadásul az ötfordulós formatabellán is első – jobb gólkülönbségével előzi meg az ETO-t.

♦ Az Újpest 3-as bajnoki nyeretlenségét (1 iksz, 2 vereség) szakította meg legutóbb a Nyíregyháza legyőzésével (2–1), ráadásul hátrányból fordított, ezt immár 4-edszer tette ebben a bajnokságban, ami a legtöbb a mezőnyben.

♦ A Loki odahaza kevesebb pontot gyűjtött, mint idegenben (8, illetve 11). A hazai mérlege közepes, 2–2–2, a gólkülönbsége is semleges (9–9).

♦ A lila-fehérek 18 pontjukból mindössze 5-öt gyűjtöttek be házon kívül, a mérlegük 1–2–3. Az egyetlen győzelmüket Kisvárdán aratták, még augusztus 8-án (4–2).



VASAS FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Az előző 110 évben lejátszott 174 bajnoki találkozójuk pontosan fele, 87 végződött a zöld-fehérek győzelmével – 44 angyalföldi siker és 43 döntetlen mellett.

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a két csapat 203. díjmérkőzése következik, ezekből kereken 100-at nyertek meg a zöld-fehérek.

♦ A piros-kékek 2017 áprilisában 2–1-es győzelmet arattak Thomas Doll csapata felett a Groupama Arénában, azóta viszont nyeretlenek a IX. kerületiekkel szemben. A 7 bajnoki találkozóból azért 3-at döntetlenre tudtak hozni: 2018 tavaszán 1–1-et, 2023 januárjában és idén augusztusban 0–0-t játszottak. Az utóbbi iksz értékét növeli, hogy az angyalföldiektől a 86. percben Hidi M. Sándort kiállították.

♦ A Vasas a két csapat előző 4 bajnokiján és a 2022. februári Fáy utcai Magyar Kupa-találkozójukon (0–2) sem tudott betalálni a zöld-fehérek kapujába. Legutóbb az említett 2018-as meccsen Egerszegi Tamás lőtt gólt a zöld-fehéreknek az Üllői úton – a 94. percben elért találatával lett 1–1 a végeredmény, az angyalföldiek néhány héttel később mégis búcsúztak az NB I-től.

♦ Amikor a piros-kékek voltak a pályaválasztók, bajnokikon 23-szor született hazai diadal, 21-szer döntetlen, 43-szor pedig ferencvárosi siker. Az angyalföldiek vendéglátóként legutóbb több mint 15 éve, 2011 augusztusában győzték le az FTC-t (2–0), még a régi Puskás-stadionban.

♦ A Fáy utcában 26 NB I-es összecsapásuk volt, a mérleg a hazaiak szemszögéből 6–3–17. Az előző 3 bajnokit a zöld-fehérek nyerték meg (2–0-ra, majd kétszer 1–0-ra), legutóbb 2023 áprilisában Lisztes Krisztián góljával. A Vasas a régi Illovszky-stadionban utoljára 2009 augusztusában verte meg a Ferencvárost (3–2), amely akkor jutott vissza az NB I-be.

♦ Az FTC az utóbbi években kifejezetten eredményes, ha budapesti csapatoknál vendégszerepel. A zöld-fehér együttes ugyanis a fővárosban legutóbb 7 évvel ezelőtt, 2019 áprilisában az MTK stadionjában a Honvédtól kapott ki (2–3), ráadásul akkor már biztos bajnokként lépett pályára. Azóta 29 meccsen 22-szer győzött és 7-szer ikszelt. A vasárnapi lehet sorrendben a 30. vendégként veretlenül megvívott budapesti bajnokija.

♦ Az újonc Vasas eddig közepesen teljesített, a mérlege ugyanis 4–4–4. Erős Gábor csapata 4 forduló óta nyeretlen (2 iksz, 2 vereség), a múlt héten Győrben kétgólos előnyét sem tudta megtartani a lefújásig (2–2).

♦ Az FTC az NB I-ben a Paks, majd az Európa-ligában az AC Milan 2–0-s legyőzésével ebben az idényben már sorozatban 21 tétmérkőzésen veretlen (9 EL, 10 NB I, 2 Magyar Kupa) – ennél hosszabb ilyen szériája legutóbb 2014 októbere és 2015 májusa között, Thomas Dollal a kispadon volt, amikor 32 meccsen (19 NB I, 6 MK és 7 Ligakupa) nem kapott ki – bár tegyük hozzá, hogy akkor közben csak hazai ellenfelekkel csapott össze. A zöld-fehérek az NB I-es nyitányon Pakson elszenvedett vereségük (2–4) óta 14-szer nyertek, 7-szer ikszeltek. Ha csak a bajnokikat nézzük, akkor 10 egymást követő meccsen nem kaptak ki (5 diadal, 5 iksz), és most már a vesztett pontokat nézve is a legjobban állnak a mezőnyben.

♦ Az angyalföldi piros-kékek otthoni mérlege 2–2–2, ezzel a középmezőnyben vannak a hazai tabellán, míg a ferencvárosiak 3–2–1-es mutatójukkal a táblázat felső harmadában foglalnak helyet.

A 13. FORDULÓ PROGRAMJA

November 7., szombat

13.30: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell

16.45: MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonja Bence

18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+), Vezeti: Iványi Gábor

November 8., vasárnap

13.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Vasas FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án játsszák.