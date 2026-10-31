Megdől a Rebrov-éra veretlenségi csúcsa, vagy a Paks lesz az első négyszeres nyertes a Groupama Arénában
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 12. FORDULÓJA ELÉ
SZOMBAT
KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD
♦ Eddig 16-szor találkoztak a legfelső osztályban, az örökmérleg a vendégek fölényét mutatja: 4 kispesti győzelem, 6 döntetlen, 6 kisvárdai siker.
♦ Ez a párharc pocsékul kezdődött a várdaiaknak: a 2018. júliusi kispesti 0–4 ugyanis máig a szabolcsiak holtversenyben egyik legsúlyosabb veresége az élvonalban. Az akkor gárdából egyedül a 234 NB I-es meccsel rendelkező, 29 éves ukrán középpályás, Bohdan Melnik maradt meg hírmondónak. Érdekesség, hogy a szabolcsiak vezetőedzője, Supka Attila azon a meccsen még a fővárosiakat irányította.
♦ Júliusban a szabolcsi városban úgy végeztek 1–1-re, hogy a fővárosiak Baki Ákos révén a 88. percben egyenlítettek. Ez már sorozatban a harmadik egymás elleni ikszük volt az NB I-ben, és ezzel együtt a kispestiek a legutóbbi 5 élvonalbeli találkozójukon nem kaptak ki a szabolcsiaktól (1 győzelem, 4 iksz). A várdaiak tétmeccsen legutóbb 2022 februárjában hazai pályán tudtak megverni a piros-feketéket (3–2), a győztes góljukat éppen Melnik lőtte.
♦ A Honvéd pályaválasztása mellett is a vendégek az eredményesebbek, 2 kispesti diadal és 2 döntetlen mellett 4-szer úgy nyertek a várdaiak, hogy a piros-feketék albérletben – 3-szor az Új Hidegkuti-, egyszer a Illovszky-stadionban – fogadták őket. Kispesten legutóbb, 2023 februárjában is 1–1 volt az eredmény. Érdekesség, hogy akkor ugyanúgy részben zárt kapus meccset játszottak és csak 14 éven aluli gyerekeket, valamint vendégszurkolókat engedtek be, mint a mostani találkozójukon. Amikor a koronavírus-járvány miatt 2020 márciusában a Vasas pályáján szintén nézők nélkül játszottak, a szabolcsiak 5–1-re kiütötték a Honvédot. A találkozó után távozott a dél-pestiek kispadjáról az olasz Giovanni Sannino.
♦ A 2024–2025-ös évadban az NB II-ben csaptak össze, a szabolcsi városban 1–1-re végeztek, majd a Bozsik Arénában a piros-feketék 3–0-ra megverték a már bajnokként pályára lépő várdaiakat.
♦ Közös a csapatokban, hogy hétközben mindketten kiestek a Magyar Kupából: a Honvéd az NB II-es Gyirmót (1–3), a Várda az NB III-as Pécsi MFC (2–4) otthonában maradt alul.
♦ A Honvéd mindössze 4 pontot gyűjtött az előző 5 fordulóban, és csak jobb gólkülönbségének köszönheti, hogy 10. a formatabellán.
♦ A Kisvárda 4 forduló óta nyeretlen, a legutóbbi 3 bajnokiján egyaránt ikszelt. A legtöbb döntetlenje (6) és egálban a legkevesebb szerzett gólja (12) van a mezőnyben.
♦ A kispestiek hazai mérlege 1–2–2, a múlt heti, Loki elleni hazai vereségükkel (0–2) visszacsúsztak az utolsó helyre.
♦ A nyírségi együttes mindkét győzelmét idegenben érte el (2–0 a listavezető Puskás Akadémia, majd 2–1 az MTK otthonában). Házon kívül emellett 2-szer ikszelt és csak 1-szer kapott ki (1–2 Nyíregyházán), ezzel 5. a vendégtabellán.
ZALAEGERSZEGI TE FC–MTK BUDAPEST
♦ A két kék-fehér csapat 87. összecsapása következik az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, azóta fordult a kocka és összességében a fővárosiak az eredményesebbek: 29 ZTE-győzelem, 19 döntetlen, 38 MTK-siker.
♦ Az idei 2 NB I-es mérkőzésük egyaránt 3–0-s MTK-sikert hozott Budapesten, így az egerszegiek immár 9 találkozó óta nyeretlenek a párharcban (4 döntetlen, 5 vereség), legutóbb 2023 augusztusában, odahaza sikerült legyűrniük a fővárosi csapatot (2–1). Az előző 8 egymás elleni találkozójukból 4 is döntetlen lett, ami azért érdekes, mert előtte 33 bajnoki mérkőzésen át egyszer sem ikszeltek.
♦ A Zalában megrendezett 43 találkozójuknak közel felén, 19-en győztek a hazaiak – 10 iksz és 14 MTK-diadal mellett. Az előző 11 egerszegi bajnokijukból 7-et elbuktak és csak 2-t tudtak megnyerni a fővárosiak. Az egyiket 2022. május 1-jén 3–2-re, amikor Horváth Dávid – még megbízott trénerként – először irányította az MTK-t. A ZTE Arénában rendezett legutóbbi találkozójuk, a 2025. decemberi 1–1 pedig Horváth második vezetőedzői korszakának a búcsúmeccse volt. A zalaiak akkor annak a Klausz Milánnak a góljával egyenlítettek, aki most az MTK-t erősíti.
♦ A zalaiaknak a Kisvárda első múlt heti hazai 1–1 volt az első döntetlenjük ebben az idényben, előtte felváltva vesztettek, illetve nyertek. A forduló előtt csak több győzelmükkel (3) előzik meg a sereghajtó Honvédot. Figyelemre méltó viszont, hogy szerdán a Magyar Kupában 3–1-re megverték a bajnoki címvédő ETO-t.
♦ Az MTK az előző 5 bajnoki meccséből 4-et elbukott, közben egyedül a Vasast fektette két vállra (1–0), így utolsó a formatáblázaton.
♦ A ZTE valamennyi pontját házigazdaként zsebelte be, a mérlege 3–1–1, amellyel 2. a hazai tabellán.
A fővárosi kék-fehérek idegenben még nyeretlenek ezen az őszön, 3 egymást követő döntetlenjüket két súlyos vereség követte (0–3 Pakson, 0–5 az FTC vendégeként).
ETO FC–VASAS FC
♦ Az NB I és az NB II legutóbbi aranyérmesének ez lesz a 140. bajnoki összecsapása, ezekből a 126. az élvonalban, ahol jelentősen a fővárosiak felé billen az örökmérleg: 37 ETO-siker, 32 döntetlen, 56 Vasas-győzelem.
♦ Július végén 15 éves szünetet követően találkoztak újra az élvonalban. Az Illovszky-stadionban úgy végeztek 2–2-re, hogy az újonc angyalföldiek Hej Viktor kiállítása miatt a 29. perctől emberhátrányban voltak, de így is kétszer egyenlíteni tudtak, másodjára a 89. percben. Mivel a 2011–2012-es idényben mindkétszer egy góllal a győriek bizonyultak jobbnak, így a Vasas az NB I-ben 3-as nyeretlenségi szériában van az ETO-val szemben.
♦ A másodosztályban 14-szer csaptak össze, itt a piros-kékek csak minimális különbséggel eredményesebbek: 7 Vasas-diadal, 1 iksz, 6 ETO-győzelem. A legutóbbi győri találkozójukat – amelyen 2024 májusában a feljutás volt a tét – kétszeri hátrányból 3–2-re nyerte meg Borbély Balázs együttese.
♦ Az ETO pályaválasztása mellett igen szoros az élvonalbeli mérleg, hiszen a vendég piros-kékek 24 győzelmet arattak, a zöld-fehérek pedig 23-at, míg a döntetlenek száma 14. A máig utolsó győri NB I-es találkozójuk 2011 augusztusában is 3–2-es a hazai sikert hozott, ugyanúgy kétszeri Vasas-vezetés után.
♦ A Rába-partiak az előző 5 bajnokijukból – a PAFC elleni hazai 1–2 mellett – 4-et egygólos különbséggel nyertek meg és ezzel vezetik a formatabellát.
♦ A Vasas az előző 2 NB I-es meccsét úgy bukta el, hogy közben gólt sem lőtt, a nyeretlensége pedig már 3 forduló óta tart (1 iksz, 2 vereség), ami egálban a második leghosszabb ilyen aktív széria most a magyar élvonalban.
♦ Az ETO odahaza még nem ikszelt, 3 diadallal és 2 vereséggel áll, ezek felváltva követték egymást. Ha a sorminta folytatódik, most egy újabb kudarcnak kellene következnie.
♦ Az angyalföldi piros-kékek idegenben eddig közepesen teljesítettek, a mérlegük 2–1–2, a legutóbbi 4 házon kívüli találkozójukon váltakozva jöttek a győzelmek és a vereségek.
VASÁRNAP
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC
♦ A 33. NB I-es találkozójuk jön, a párharcuk eddig teljesen kiegyenlített, hiszen mindkét csapat 11 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma pedig 10. A gólkülönbség 38–37 a felcsútiak javára. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a gólátlag mindössze 2.3/ mérkőzés.
♦ A debreceniek az első 12 bajnoki összecsapásukon veretlenek maradtak a felcsútiakkal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), akik 2019 tavaszán törték meg a rossz sorozatot (2–0). A közelmúltban azonban a Puskás Akadémia az eredményesebb a párharcban, hiszen a legutóbbi 8 meccsükből 6-ot nyertek meg a felcsútiak és csak egyet a vasutasok.
♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 15-ször találkoztak, és itt is középen áll a mérleg: mindkét gárda 5-ször győzött, és az ikszek száma is 5. A gólkülönbség 17–15 a felcsútiak javára, akik a legutóbbi 2 találkozón képtelenek voltak legyőzni a vendég debrecenieket: a tavaly augusztusi 1–3-at márciusban egy 1–1 követett.
♦ A felcsúti gárda 3-as diadalsorozata szakadt meg legutóbb odahaza a meccset az utolsó helyről kezdő Nyíregyháza ellen (1–2), ám Babó Levente együttese a mezőnyből egyedüliként már 7 győzelemnél jár, ezért a forduló előtt vezeti a táblázatot a szintén 21 pontos ETO előtt.
♦ A DVSC az előző 2 fordulóban nem vesztett pontot, és az egyetlen olyan csapat, amely közben gólt sem kapott. A legutóbbi 9 bajnokijából is csak 1-et bukott el, mégpedig a Vasas elleni hazait (2–4), amikor több vitatott gólját is érvénytelenítették.
♦ A Puskás Akadémia viszi tovább a tradíciót, vagyis idegenben eredményesebb (15 pont), mint odahaza (6 pont). A Pancho Arénában csupán a Paksot (3–2) és a Honvédot (3–1) tudta felülmúlni, 3-szor viszont vesztesen hagyta el a pályát, így a hazai táblázat alsó harmadában foglal helyet.
♦ A Loki a 16 pontjának felét szerezte meg idegenben, ahol a mutatója 2–2–1. Az egyetlen vereségét még augusztus 2-án, Újpesten szenvedte el (2–4).
FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC
♦ Az előző bajnokság második és harmadik helyezettje 2006 óta 46-szor meccselt eddig az NB I-ben. Összecsapásaik több mint a felét, 25-öt a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 10, a döntetleneké 11. A gólátlag magas, 3.5/mérkőzés.
♦ A júliusi nyitó fordulóban a Paks úgy győzte le 4–2-re az FTC-t, hogy az első félidőben kétszer is a fővárosiak vezettek. A tolnaiak ezzel megtörték a Fradi elleni 4 bajnoki meccsen át tartó nyeretlenségüket (1 iksz, 3 vereség). A találkozón az atomvárosiak két fiatal támadója, a 21 éves Pető Milán és a 23 esztendős Szalai József is duplázni tudott. A IX. kerületiek a 2024. december 5-i debreceni 5–4-es vereségük óta csak ezen a bajnoki mérkőzésükön kaptak 4 gólt.
♦ A Ferencváros házigazdaként 23 alkalomból 12-szer verte meg a Paksot, 8-szor végzett döntetlenre vele, míg a tolnaiak 3-szor tudtak győztesen távozni a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), 2022 februárjában (0–3), legutóbb pedig tavaly februárban, amikor a jelenleg sérült Böde Dániel duplájával lett 0–2 a végeredmény. A paksiakon kívül csak a Puskás Akadémia tudott már 3 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek a rekordot jelentő 4. győzelem is összejön a Groupama Arénában. Legutóbb, áprilisban Lenny Joseph két góljával 2–0-s hazai siker született, tavaly októberben pedig úgy végeztek 2–2-re, hogy Windecker József a 93. percben tizenegyesből egyenlített.
♦ Az FTC a bajnokságban 9 forduló óta veretlen (4 győzelem, 5 döntetlen), az összes tétmérkőzését tekintve pedig már sorozatban 19 találkozón (8 EL, 9 NB I, 2 Magyar Kupa) nem veszített, közben 12-szer nyert, 7 ikszelt. Utóbbival megismételte azt a szériát, amelyet legutóbb 2019 decembere és 2020 júniusa között Szerhij Rebrovval a kispadon produkált. Akkor is 19 egymást követő tétmérkőzését (1 EL és 18 bajnoki) úszta meg vereség nélkül úgy, hogy közben 13-szor győzött, 6-szor pedig döntetlent ért el. A Paks ellen vasárnap 20 tétmeccsesre növelheti a veretlenségi sorozatát.
♦ A Paks ugyanúgy 17 pontot gyűjtött eddig, mint az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros, viszont a tolnaiak már 5-ször, vagyis eggyel többször nyertek, ezért előzik meg hétvégi riválisukat a tabellán. Bognár György együttese a legtöbb gólt szerezte, 22-t, vagyis a meccsenkénti átlaga kereken 2.0, a legutóbbi 4 bajnokijából pedig 3-at megnyert és közben egyedül az ETO-val szemben maradt alul (1–2).
♦ A Ferencváros odahaza 3 egymás követő döntetlen után a múlt héten az MTK kiütésével (5–0) aratta idénybeli első bajnoki győzelmét, házigazdaként legalább 5 gólig előzőleg 2025 áprilisában a Nyíregyháza elleni 7–0 alkalmával jutott.
♦ Az atomvárosi együttes látogatóként eddig közepes teljesítményt nyújtott, a mérlege 2–1–2. Győzelmei a legutóbbi 2 fellépésén jöttek össze, ráadásul úgy, hogy közben gólt sem kapott (1–0 Kisvárdán, 2–0 a Vasas otthonában).
ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
♦ Már 31 találkozójuk volt az élvonalban, és a párharc eddig a lila-fehérek elsöprő fölényét mutatja: 16 újpesti diadal, 10 döntetlen és mindössze 5 nyírségi siker.
♦ A Nyíregyháza júliusban hátrányból fordítva, az újpesti kapus, Szappanos Péter labdaeladását kihasználva, Marko Kvasina 86. percben lőtt góljával győzte le a lila-fehéreket (2–1). Ezzel egy több mint 25 éves átkot tört meg, hiszen azt megelőzően 2000 márciusában tudott nyerni ellenük – akkor is ugyanilyen arányban.
♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Szpari, rögtön az első alkalommal, még 1980 őszén (1–2). Azóta 11-szer diadalmaskodtak a lilák és csak 4-szer tudtak pontot szerezni a szabolcsiak. Tavaly májusban és szeptemberben is fordulatos 2–2-t játszottak a Szusza-stadionban, majd idén áprilisban a lila-fehérek elsöprő, 7–2-es győzelmet arattak. Horváth Krisztofer triplázott, Aljosa Matko pedig duplázott azon a mérkőzésen. Ez a valaha volt legnagyobb különbség, ami a két csapat között kialakult az NB I-ben.
♦ Az Újpest a legutóbbi 2 bajnokiját egyaránt 1–0-ra bukta el, előbb otthon a PAFC ellen, majd Győrben. Ősszel ez volt az első alkalom, hogy egymás után 2-szer veszített az NB I-ben.
♦ A Nyíregyháza hatmeccses nyeretlenségének (2 döntetlen, 4 vereség) vetett véget azzal, hogy meglepetésre utolsó helyezettként érkezve tudott nyerni a továbbra is élen álló Puskás Akadémia otthonában (2–1) – ezzel a sikerrel ellépett a kieső zónából.
♦ A lila-fehérek pontjaik pontosan kétharmadát, 15-ből 10-et odahaza zsebeltek be, a mérlegük 3–1–1.
♦ A Szpari vendégként 5 egymást követő vereség után éppen legutóbb, Felcsúton harcolta ki az első győzelmét. Házon kívül előzőleg márciusban, szintén a Pancho Arénában tudott nyerni, majd ezt összesen 9 sikertelen próbálkozás (2 iksz, 7 vereség) követte.
A 12. FORDULÓ PROGRAMJA
Október 31., szombat
15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell – élőben az NSO-n!
17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Zierkelbach Péter – élőben az NSO-n!
19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs – élőben az NSO-n!
November 1., vasárnap
13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án játsszák.