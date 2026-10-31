Megdől a Rebrov-éra veretlenségi csúcsa, vagy a Paks lesz az első négyszeres nyertes a Groupama Arénában

ETO FC–VASAS FC

♦ Az NB I és az NB II legutóbbi aranyérmesének ez lesz a 140. bajnoki összecsapása, ezekből a 126. az élvonalban, ahol jelentősen a fővárosiak felé billen az örökmérleg: 37 ETO-siker, 32 döntetlen, 56 Vasas-győzelem.

♦ Július végén 15 éves szünetet követően találkoztak újra az élvonalban. Az Illovszky-stadionban úgy végeztek 2–2-re, hogy az újonc angyalföldiek Hej Viktor kiállítása miatt a 29. perctől emberhátrányban voltak, de így is kétszer egyenlíteni tudtak, másodjára a 89. percben. Mivel a 2011–2012-es idényben mindkétszer egy góllal a győriek bizonyultak jobbnak, így a Vasas az NB I-ben 3-as nyeretlenségi szériában van az ETO-val szemben.

♦ A másodosztályban 14-szer csaptak össze, itt a piros-kékek csak minimális különbséggel eredményesebbek: 7 Vasas-diadal, 1 iksz, 6 ETO-győzelem. A legutóbbi győri találkozójukat – amelyen 2024 májusában a feljutás volt a tét – kétszeri hátrányból 3–2-re nyerte meg Borbély Balázs együttese.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett igen szoros az élvonalbeli mérleg, hiszen a vendég piros-kékek 24 győzelmet arattak, a zöld-fehérek pedig 23-at, míg a döntetlenek száma 14. A máig utolsó győri NB I-es találkozójuk 2011 augusztusában is 3–2-es a hazai sikert hozott, ugyanúgy kétszeri Vasas-vezetés után.

♦ A Rába-partiak az előző 5 bajnokijukból – a PAFC elleni hazai 1–2 mellett – 4-et egygólos különbséggel nyertek meg és ezzel vezetik a formatabellát.

♦ A Vasas az előző 2 NB I-es meccsét úgy bukta el, hogy közben gólt sem lőtt, a nyeretlensége pedig már 3 forduló óta tart (1 iksz, 2 vereség), ami egálban a második leghosszabb ilyen aktív széria most a magyar élvonalban.

♦ Az ETO odahaza még nem ikszelt, 3 diadallal és 2 vereséggel áll, ezek felváltva követték egymást. Ha a sorminta folytatódik, most egy újabb kudarcnak kellene következnie.

♦ Az angyalföldi piros-kékek idegenben eddig közepesen teljesítettek, a mérlegük 2–1–2, a legutóbbi 4 házon kívüli találkozójukon váltakozva jöttek a győzelmek és a vereségek.

VASÁRNAP

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC

♦ A 33. NB I-es találkozójuk jön, a párharcuk eddig teljesen kiegyenlített, hiszen mindkét csapat 11 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma pedig 10. A gólkülönbség 38–37 a felcsútiak javára. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a gólátlag mindössze 2.3/ mérkőzés.

♦ A debreceniek az első 12 bajnoki összecsapásukon veretlenek maradtak a felcsútiakkal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), akik 2019 tavaszán törték meg a rossz sorozatot (2–0). A közelmúltban azonban a Puskás Akadémia az eredményesebb a párharcban, hiszen a legutóbbi 8 meccsükből 6-ot nyertek meg a felcsútiak és csak egyet a vasutasok.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 15-ször találkoztak, és itt is középen áll a mérleg: mindkét gárda 5-ször győzött, és az ikszek száma is 5. A gólkülönbség 17–15 a felcsútiak javára, akik a legutóbbi 2 találkozón képtelenek voltak legyőzni a vendég debrecenieket: a tavaly augusztusi 1–3-at márciusban egy 1–1 követett.

♦ A felcsúti gárda 3-as diadalsorozata szakadt meg legutóbb odahaza a meccset az utolsó helyről kezdő Nyíregyháza ellen (1–2), ám Babó Levente együttese a mezőnyből egyedüliként már 7 győzelemnél jár, ezért a forduló előtt vezeti a táblázatot a szintén 21 pontos ETO előtt.

♦ A DVSC az előző 2 fordulóban nem vesztett pontot, és az egyetlen olyan csapat, amely közben gólt sem kapott. A legutóbbi 9 bajnokijából is csak 1-et bukott el, mégpedig a Vasas elleni hazait (2–4), amikor több vitatott gólját is érvénytelenítették.

♦ A Puskás Akadémia viszi tovább a tradíciót, vagyis idegenben eredményesebb (15 pont), mint odahaza (6 pont). A Pancho Arénában csupán a Paksot (3–2) és a Honvédot (3–1) tudta felülmúlni, 3-szor viszont vesztesen hagyta el a pályát, így a hazai táblázat alsó harmadában foglal helyet.

♦ A Loki a 16 pontjának felét szerezte meg idegenben, ahol a mutatója 2–2–1. Az egyetlen vereségét még augusztus 2-án, Újpesten szenvedte el (2–4).

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC

♦ Az előző bajnokság második és harmadik helyezettje 2006 óta 46-szor meccselt eddig az NB I-ben. Összecsapásaik több mint a felét, 25-öt a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 10, a döntetleneké 11. A gólátlag magas, 3.5/mérkőzés.

♦ A júliusi nyitó fordulóban a Paks úgy győzte le 4–2-re az FTC-t, hogy az első félidőben kétszer is a fővárosiak vezettek. A tolnaiak ezzel megtörték a Fradi elleni 4 bajnoki meccsen át tartó nyeretlenségüket (1 iksz, 3 vereség). A találkozón az atomvárosiak két fiatal támadója, a 21 éves Pető Milán és a 23 esztendős Szalai József is duplázni tudott. A IX. kerületiek a 2024. december 5-i debreceni 5–4-es vereségük óta csak ezen a bajnoki mérkőzésükön kaptak 4 gólt.

♦ A Ferencváros házigazdaként 23 alkalomból 12-szer verte meg a Paksot, 8-szor végzett döntetlenre vele, míg a tolnaiak 3-szor tudtak győztesen távozni a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), 2022 februárjában (0–3), legutóbb pedig tavaly februárban, amikor a jelenleg sérült Böde Dániel duplájával lett 0–2 a végeredmény. A paksiakon kívül csak a Puskás Akadémia tudott már 3 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek a rekordot jelentő 4. győzelem is összejön a Groupama Arénában. Legutóbb, áprilisban Lenny Joseph két góljával 2–0-s hazai siker született, tavaly októberben pedig úgy végeztek 2–2-re, hogy Windecker József a 93. percben tizenegyesből egyenlített.

♦ Az FTC a bajnokságban 9 forduló óta veretlen (4 győzelem, 5 döntetlen), az összes tétmérkőzését tekintve pedig már sorozatban 19 találkozón (8 EL, 9 NB I, 2 Magyar Kupa) nem veszített, közben 12-szer nyert, 7 ikszelt. Utóbbival megismételte azt a szériát, amelyet legutóbb 2019 decembere és 2020 júniusa között Szerhij Rebrovval a kispadon produkált. Akkor is 19 egymást követő tétmérkőzését (1 EL és 18 bajnoki) úszta meg vereség nélkül úgy, hogy közben 13-szor győzött, 6-szor pedig döntetlent ért el. A Paks ellen vasárnap 20 tétmeccsesre növelheti a veretlenségi sorozatát.

♦ A Paks ugyanúgy 17 pontot gyűjtött eddig, mint az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros, viszont a tolnaiak már 5-ször, vagyis eggyel többször nyertek, ezért előzik meg hétvégi riválisukat a tabellán. Bognár György együttese a legtöbb gólt szerezte, 22-t, vagyis a meccsenkénti átlaga kereken 2.0, a legutóbbi 4 bajnokijából pedig 3-at megnyert és közben egyedül az ETO-val szemben maradt alul (1–2).

♦ A Ferencváros odahaza 3 egymás követő döntetlen után a múlt héten az MTK kiütésével (5–0) aratta idénybeli első bajnoki győzelmét, házigazdaként legalább 5 gólig előzőleg 2025 áprilisában a Nyíregyháza elleni 7–0 alkalmával jutott.

♦ Az atomvárosi együttes látogatóként eddig közepes teljesítményt nyújtott, a mérlege 2–1–2. Győzelmei a legutóbbi 2 fellépésén jöttek össze, ráadásul úgy, hogy közben gólt sem kapott (1–0 Kisvárdán, 2–0 a Vasas otthonában).

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Már 31 találkozójuk volt az élvonalban, és a párharc eddig a lila-fehérek elsöprő fölényét mutatja: 16 újpesti diadal, 10 döntetlen és mindössze 5 nyírségi siker.

♦ A Nyíregyháza júliusban hátrányból fordítva, az újpesti kapus, Szappanos Péter labdaeladását kihasználva, Marko Kvasina 86. percben lőtt góljával győzte le a lila-fehéreket (2–1). Ezzel egy több mint 25 éves átkot tört meg, hiszen azt megelőzően 2000 márciusában tudott nyerni ellenük – akkor is ugyanilyen arányban.

♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Szpari, rögtön az első alkalommal, még 1980 őszén (1–2). Azóta 11-szer diadalmaskodtak a lilák és csak 4-szer tudtak pontot szerezni a szabolcsiak. Tavaly májusban és szeptemberben is fordulatos 2–2-t játszottak a Szusza-stadionban, majd idén áprilisban a lila-fehérek elsöprő, 7–2-es győzelmet arattak. Horváth Krisztofer triplázott, Aljosa Matko pedig duplázott azon a mérkőzésen. Ez a valaha volt legnagyobb különbség, ami a két csapat között kialakult az NB I-ben.



♦ Az Újpest a legutóbbi 2 bajnokiját egyaránt 1–0-ra bukta el, előbb otthon a PAFC ellen, majd Győrben. Ősszel ez volt az első alkalom, hogy egymás után 2-szer veszített az NB I-ben.

♦ A Nyíregyháza hatmeccses nyeretlenségének (2 döntetlen, 4 vereség) vetett véget azzal, hogy meglepetésre utolsó helyezettként érkezve tudott nyerni a továbbra is élen álló Puskás Akadémia otthonában (2–1) – ezzel a sikerrel ellépett a kieső zónából.

♦ A lila-fehérek pontjaik pontosan kétharmadát, 15-ből 10-et odahaza zsebeltek be, a mérlegük 3–1–1.

♦ A Szpari vendégként 5 egymást követő vereség után éppen legutóbb, Felcsúton harcolta ki az első győzelmét. Házon kívül előzőleg márciusban, szintén a Pancho Arénában tudott nyerni, majd ezt összesen 9 sikertelen próbálkozás (2 iksz, 7 vereség) követte.

A 12. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 31., szombat

15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell – élőben az NSO-n!

17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Zierkelbach Péter – élőben az NSO-n!

19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs – élőben az NSO-n!

November 1., vasárnap

13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án játsszák.



