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NB I: ETO FC–Puskás Akadémia 0–1
Nagy pofont kapott a Nyíregyháza: a ZTE elleni mérkőzés legjobb képei
SZABÓ MIKLÓS (fotó)
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2026.10.11. 18:49
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Címkék
ZTE
NB I
Nyíregyháza
Zalaegerszeg
galéria
Nyíregyháza Spartacus
Amint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza 5–1-re kikapott Zalaegerszegen a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Tekintse meg a mérkőzésről készített galériánkat!
fotó
2026.10.11.
Nagy pofont kapott a Nyíregyháza: a ZTE elleni mérkőzés legjobb képei (Fotó: Szabó Miklós)
ZTE
NB I
Nyíregyháza
Zalaegerszeg
galéria
Nyíregyháza Spartacus
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