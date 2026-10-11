Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ETO FC–Puskás Akadémia 0–1

Nagy pofont kapott a Nyíregyháza: a ZTE elleni mérkőzés legjobb képei

SZABÓ MIKLÓS (fotó)SZABÓ MIKLÓS (fotó)
2026.10.11. 18:49
Címkék
ZTE NB I Nyíregyháza Zalaegerszeg galéria Nyíregyháza Spartacus
Amint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza 5–1-re kikapott Zalaegerszegen a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Tekintse meg a mérkőzésről készített galériánkat!
null
fotó 2026.10.11.

Nagy pofont kapott a Nyíregyháza: a ZTE elleni mérkőzés legjobb képei (Fotó: Szabó Miklós)

 

ZTE NB I Nyíregyháza Zalaegerszeg galéria Nyíregyháza Spartacus
Legfrissebb hírek

Lukács gólt lőtt az ETO hálójába, kihagyott egy helyzetet, majd cipőt cserélt

Labdarúgó NB I
1 órája

Az Újpest előnye nem sokáig tartott ki a Honvéd ellen, döntetlen lett a vége

Labdarúgó NB I
1 órája

Egyenlítés, fordítás, két tizenegyes és öt gól a ZTE–Szpari második félidejében

Labdarúgó NB I
3 órája

A címvédő ETO FC óvatosan használhatja fegyverét

Labdarúgó NB I
8 órája

Van miért törleszteniük a zalaiaknak; többen is lehetnének a Bozsik Arénában, de...

Labdarúgó NB I
9 órája

Bognár György: Mondtam a fiamnak, álljon ki az esőre, legalább akkor nő egy kicsit, azonban azt felelte, a családban így is ő a legmagasabb…

Labdarúgó NB I
10 órája

Nézzétek meg a cipőmet! Ilyen volt a Paks és az MTK bajnokija – galéria

Labdarúgó NB I
20 órája

Dzsudzsák-öröm és debreceni pontmentés a Groupamában

Labdarúgó NB I
21 órája