Gólokkal tisztelegtek a hősök előtt – a Fradi első hazai bajnoki sikere képekben

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 7690 néző. Vezette: Rúsz

Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Cadu – Maiga (Nagy Á., 58.) – Zachariassen (Levi, 73.), Madarász Á. (Bagi, 73.), Corbu, Birmancsevics (Arzani, 81.) – Yusuf (Joseph, 58.). Vezetőedző: Borbély Balázs

MTK: Varga B. – Armalas, Radic, Beriasvili (Varju, 40.), Mikolay – Kata, Zeljkovic (Varga D., 73.) – Jurek, Zubor (Bognár I., 73.), Komáromi (Nyers, a szünetben) – Kerezsi (Hinora, 73.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Maiga (15., 20.), Yusuf (17.), Zachariassen (52. – 11-esből), Corbu (68.)

Sárga lap: Maiga (5.), M. Gómez (61.), Cadu (90.), ill. Kata (60.)