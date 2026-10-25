Nemzeti Sportrádió

Gólokkal tisztelegtek a hősök előtt – a Fradi első hazai bajnoki sikere képekben

V. H. L.V. H. L.
2026.10.25. 21:24
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I MTK Budapest örökrangadó galéria Ferencváros
Stílusosan szerezte meg első hazai győzelmét a 2026–2027-es bajnoki idényben a Ferencváros: a zöld-fehérek 5–0-ra győzték le az MTK-t az örökrangadón. Képösszeállításunkban a mérkőzés legjobb pillanataiból válogattunk.
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A Ferencváros kiütötte az MTK-t az örökrangadón

A duplázó Maiga vezérletével már húsz perc után hárommal vezettek a zöld-fehérek, akik megszerezték első hazai győzelmüket.

 

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fotó 2026.10.25.

Fölényes Fradi-győzelem az örökrangadón (Fotók: Czinege Melinda, Árvai Károly)

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7690 néző. Vezette: Rúsz
Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Cadu – Maiga (Nagy Á., 58.) – Zachariassen (Levi, 73.), Madarász Á. (Bagi, 73.), Corbu, Birmancsevics (Arzani, 81.) – Yusuf (Joseph, 58.). Vezetőedző: Borbély Balázs
MTK: Varga B. – Armalas, Radic, Beriasvili (Varju, 40.), Mikolay – Kata, Zeljkovic (Varga D., 73.) – Jurek, Zubor (Bognár I., 73.), Komáromi (Nyers, a szünetben) – Kerezsi (Hinora, 73.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Maiga (15., 20.), Yusuf (17.), Zachariassen (52. – 11-esből), Corbu (68.)
Sárga lap: Maiga (5.), M. Gómez (61.), Cadu (90.), ill. Kata (60.)

NB I MTK Budapest örökrangadó galéria Ferencváros
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