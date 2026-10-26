Leimeter Dóra: A BL-nyitányra mindenképpen vissza akartam térni

Október vége vagy november eleje – ez volt Leimeter Dóra eredeti elképzelése a visszatérésre arra az esetre, ha a rehabilitáció a megfelelő ütemterv szerint halad. Megvalósult – az FTC-Telekom válogatottja az előző idény befejeztét követően, néhány nappal a Bajnokok Ligája-ezüstérem után, június 18-án esett át beavatkozáson a dobó oldali, bal vállán, és nagyjából négy hónappal ezt követően játszott ismét tétmérkőzésen. Október 17-én, a KSI elleni idegenbeli 23–4-es bajnoki siker alkalmával kétszer be is talált, egy héttel később, múlt szombaton a Dunaújvárossal játszott hazai bajnokin (21–10) három gólt szerzett.

„A hónap elején már esélyes volt, hogy az eredetileg is kitűzött időszakra rendbe jövök. A Bajnokok Ligája-csoportkör október 31-én kezdődik. Osztottunk-szoroztunk, hogyan lehetne nekem a legjobb, és mivel a nemzetközi meccsekre már mindenképpen vissza akartam térni, abban maradtunk, hogy jól jönne, ha előtte még újra belerázódhatnék a tétmérkőzésekbe. Egy viszonylag könnyebb bajnokin játszhattam ismét, ez és a Dunaújváros elleni találkozónk remek felvezetés volt nekem a BL előtt” – fogalmazott.

Megkérdeztük az olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnoki ezüstérmes szélsőt, hogyan érezte magát, nem okoztak-e problémát neki egyes mozdulatok.

„Alapvetően jól voltam, de természetesen még érzem, hogy a vízilabdás állóképességem lehetne jobb, a folyamatos oda-vissza úszásban lehetnék erősebb, de ez pont az újabb meccsterheléssel áll majd helyre. Edzőmérkőzéseim már voltak egyébként az említett bajnokik előtt, akár a Dunaújvárossal, akár a BVSC-vel, emiatt nem volt bennem extra feszültség, hogy már négy hónapja nem játszottam, hanem volt elképzelésem arról, nagyjából milyen állapotban lehetek.”

Elmondása szerint már várták vissza, és arra számít, hogy a következő egy-két hétben megközelíti azt a szintet, amelyre a nyáron képes volt. Kíváncsiak voltunk arra is, mekkora esélyt lát, hogy a közeljövőben újból a válogatottban szerepeljen. December közepén divízió I-es világkupa-selejtezőt rendeznek a portugáliai Coimbrában – ha a nemzeti csapat továbbjut, február végén Athénban lesz jelenése a világkupadöntőn.

„Nagyon vinne a szívem, és nagyon szeretnék mielőbb visszakerülni a válogatottba is. Ezzel együtt azt gondolom, decemberben még nem leszek a csapatban. Szeretnék majd beszélni Cseh Sándor szövetségi kapitánnyal, ez még előttünk van. Alapvetően jó formában vagyok, de ekkora kihagyás után, ha másfél hónapig intenzíven játszom is, nem biztos, hogy a decemberi felkészülésre olyan állapotba kerülök, hogy behívjanak. De azért dolgozom, hogy mielőbb visszanyerjem az állóképességemet, és ha decemberben még nem is jutok lehetőséghez, akkor is arra szeretném felhasználni ezt az időszakot, hogy januárban csúcsformában legyek a klubidényre, és esetleg februárban ismét a válogatottban játszhassak.”