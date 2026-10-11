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Fekete füstbe borult a lelátó a Kispest-Honvéd–Újpest meccsen – képek
ÁRVAI KÁROLY (Fotó)
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2026.10.11. 21:15
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Címkék
Újpest
NB I
Kispest-Honvéd
galéria
Mint megírtuk, a Kispest-Honvéd 1–1-es döntetlent játszott az Újpesttel a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Tekintse meg a mérkőzés legjobb képeit!
fotó
2026.10.11.
Fekete füstbe borult a lelátó a Kispest–Újpest meccsen (Fotók: Árvai Károly)
Újpest
NB I
Kispest-Honvéd
galéria
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