Nemzeti Sportrádió

Fekete füstbe borult a lelátó a Kispest-Honvéd–Újpest meccsen – képek

ÁRVAI KÁROLY (Fotó)ÁRVAI KÁROLY (Fotó)
2026.10.11. 21:15
Címkék
Újpest NB I Kispest-Honvéd galéria
Mint megírtuk, a Kispest-Honvéd 1–1-es döntetlent játszott az Újpesttel a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Tekintse meg a mérkőzés legjobb képeit!
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fotó 2026.10.11.

Fekete füstbe borult a lelátó a Kispest–Újpest meccsen (Fotók: Árvai Károly)

 

Újpest NB I Kispest-Honvéd galéria
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