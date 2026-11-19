A LEGFRISSEBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN

Ki lesz az „ezüstérmes” 2026-ban?

Andrea Kimi Antonelli Mexikóvárosban szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, míg a Mercedes egy héttel később, Sao Paulóban ért fel a csúcsra, és ünnepelte fennállása kilencedik konstruktőri címét. Noha a fő kérdések eldőltek, továbbra is van miért küzdeni az évzáró triplahétvégén. Az egyik legérdekesebb csata az összetettbeli második helyért zajlik, hiszen még öt versenyző van harcban érte, de fontos küzdelem folyik a csapatbajnokságban is, ahol egy-egy pozíció dollármilliókról dönt.

Jelenleg az elmúlt nyolc nagydíjon a legtöbb pontot gyűjtő Max Verstappen foglalja el az egyéni összetett második helyét, de George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Lando Norris is 33 ponton belül van hozzá képest, miközben a hátralévő három versenyen legfeljebb 75 pont szerezhető. Noha a versenyzők többsége saját bevallása szerint nem tulajdonít különösebb jelentőséget annak, hányadik helyen végez, ha már nincs esélye a világbajnoki címre, mindegyiküket más-más célok vezérlik a lehető legjobb eredmény elérésében.

A legutóbbi nyolc futamon egyaránt dobogón záró, összesen három győzelmet szerző Verstappen megtartaná a lendületét, és a lehető legjobb formában zárná a nehezen induló évet, miközben a Red Bullt is hozzásegítené a konstruktőri harmadik helyhez. A negyedik pozícióba visszaeső Hamilton a Ferrarit vezetné vissza a dobogó tetejére, és amellett, hogy biztosítaná a csapat második helyét, házon belül is fontos lenne számára, hogy a csapattárs előtt zárjon.

Az őt 12 pontra megközelítő Leclerc azonban pont a fordításban bízik, az év végi eredmény ugyanis a következő idény szempontjából sem elhanyagolható: a Scuderia két versenyzője között fokozódó küzdelem a csapaton belül betöltött szerepért zajlik. Ugyan Norris a maga pozícióját a McLarennél megerősítette az idén, a küzdelmes évet a lehető legjobb formában zárná, és csapatával is visszaszerezné a csapatbajnoki harmadik helyet.

Verstappen közvetlen üldözőjét, Russellt viszont másfajta motiváció hajtja: a brit versenyző elsősorban saját magának szeretne bizonyítani, a Mercedes pedig akár be is állhat mögé a fennmaradó hétvégéken, hogy biztosítsa az első két helyet az egyéni bajnokságban. Erről Toto Wolff csapatfőnök beszélt a brazíliai hétvége után, kiemelve, hogy hisz Russellben, és abban, hogy a brit képes visszavágni a csalódást keltő szezon után. Emellett Antonelli is megerősítette, hogy adott esetben kész segíteni a csapattársát.

Ami a konstruktőri bajnokságot illeti, a Red Bull és a McLaren csatája mellett a Haas és az Audi küzdelmét is érdemes figyelemmel követni. Bár az előny az amerikaiaknál van, a hárompontos különbség egyáltalán nem tűnik ledolgozhatatlannak, főleg úgy, hogy a német alakulat az előző két versenyen öt pontot gyűjtött, míg a Haas mindössze egyet.

Bearmannek továbbra sincs szerződése 2027-re

Bár az elmúlt időszakban arról szóltak a hírek, hogy Liam Lawson és Valtteri Bottas alatt is rezeg a léc, a Racing Bulls és a Cadillac is megerősítette, hogy a következő évben is az idei felállással versenyez, így már csak Oliver Bearman 2027-es helye kérdéses. Noha az istálló és a pilóta is többször megerősítette, hogy közös úton kívánja folytatni, a hosszabbítás még mindig várat magára.