Verstappen lendületben – a hideg lehet a legnagyobb ellenfél Las Vegasban
A LEGFRISSEBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Ki lesz az „ezüstérmes” 2026-ban?
Andrea Kimi Antonelli Mexikóvárosban szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, míg a Mercedes egy héttel később, Sao Paulóban ért fel a csúcsra, és ünnepelte fennállása kilencedik konstruktőri címét. Noha a fő kérdések eldőltek, továbbra is van miért küzdeni az évzáró triplahétvégén. Az egyik legérdekesebb csata az összetettbeli második helyért zajlik, hiszen még öt versenyző van harcban érte, de fontos küzdelem folyik a csapatbajnokságban is, ahol egy-egy pozíció dollármilliókról dönt.
Jelenleg az elmúlt nyolc nagydíjon a legtöbb pontot gyűjtő Max Verstappen foglalja el az egyéni összetett második helyét, de George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Lando Norris is 33 ponton belül van hozzá képest, miközben a hátralévő három versenyen legfeljebb 75 pont szerezhető. Noha a versenyzők többsége saját bevallása szerint nem tulajdonít különösebb jelentőséget annak, hányadik helyen végez, ha már nincs esélye a világbajnoki címre, mindegyiküket más-más célok vezérlik a lehető legjobb eredmény elérésében.
A legutóbbi nyolc futamon egyaránt dobogón záró, összesen három győzelmet szerző Verstappen megtartaná a lendületét, és a lehető legjobb formában zárná a nehezen induló évet, miközben a Red Bullt is hozzásegítené a konstruktőri harmadik helyhez. A negyedik pozícióba visszaeső Hamilton a Ferrarit vezetné vissza a dobogó tetejére, és amellett, hogy biztosítaná a csapat második helyét, házon belül is fontos lenne számára, hogy a csapattárs előtt zárjon.
Az őt 12 pontra megközelítő Leclerc azonban pont a fordításban bízik, az év végi eredmény ugyanis a következő idény szempontjából sem elhanyagolható: a Scuderia két versenyzője között fokozódó küzdelem a csapaton belül betöltött szerepért zajlik. Ugyan Norris a maga pozícióját a McLarennél megerősítette az idén, a küzdelmes évet a lehető legjobb formában zárná, és csapatával is visszaszerezné a csapatbajnoki harmadik helyet.
Verstappen közvetlen üldözőjét, Russellt viszont másfajta motiváció hajtja: a brit versenyző elsősorban saját magának szeretne bizonyítani, a Mercedes pedig akár be is állhat mögé a fennmaradó hétvégéken, hogy biztosítsa az első két helyet az egyéni bajnokságban. Erről Toto Wolff csapatfőnök beszélt a brazíliai hétvége után, kiemelve, hogy hisz Russellben, és abban, hogy a brit képes visszavágni a csalódást keltő szezon után. Emellett Antonelli is megerősítette, hogy adott esetben kész segíteni a csapattársát.
Ami a konstruktőri bajnokságot illeti, a Red Bull és a McLaren csatája mellett a Haas és az Audi küzdelmét is érdemes figyelemmel követni. Bár az előny az amerikaiaknál van, a hárompontos különbség egyáltalán nem tűnik ledolgozhatatlannak, főleg úgy, hogy a német alakulat az előző két versenyen öt pontot gyűjtött, míg a Haas mindössze egyet.
Bearmannek továbbra sincs szerződése 2027-re
Bár az elmúlt időszakban arról szóltak a hírek, hogy Liam Lawson és Valtteri Bottas alatt is rezeg a léc, a Racing Bulls és a Cadillac is megerősítette, hogy a következő évben is az idei felállással versenyez, így már csak Oliver Bearman 2027-es helye kérdéses. Noha az istálló és a pilóta is többször megerősítette, hogy közös úton kívánja folytatni, a hosszabbítás még mindig várat magára.
Bearman frusztrálónak tartja, hogy három futammal a vége előtt nincs érvényes kontraktusa a következő idényre. „Tudom, hogy jó munkát végeztem az idén, és egyáltalán nem ideális, hogy még mindig nem tudom, mit fogok csinálni jövőre. Teljesen egyértelmű, hogy a Haasnál szeretnék maradni, és úgy érzem, meg is érdemlem, hogy maradjak. Legalábbis én így gondolom. Egyszerűen furcsa a helyzet” – mondta a Las Vegas-i Nagydíj előtt.
A brit mellett ezen a hétvégén is Rafael Camara vezethet, aki már korábban aláírt 2027-re a csapattal. A brazil a Sao Pauló-i Nagydíjon mutatkozott be a királykategóriában, és már a második versenyhétvégéjére készülhet. A Haas csapatfőnöke, Komacu Ayao elégedett volt a fiatal pilóta interlagosi szereplésével, és úgy vélte, a nehéz körülmények között nyújtott teljesítménye is megmutatta, miért döntöttek a szerződtetése mellett.
Míg Camara újabb lehetőséget kap a tapasztalatszerzésre a teljes idényes bemutatkozása előtt, Bearman az első edzést kihagyja: a helyét Hirakava Rjó veszi át, aki Mexikóvárosban rajthoz állt az elküldött Esteban Ocon helyetteseként. Bearman a hétvége további részében már visszatér az autóba, és bár csalódott, hogy még nem született megállapodás, bízik benne, hogy hamarosan jó hírekkel szolgálhat.
NEMCSAK HIRAKAVA KAP LEHETŐSÉGET A NYITÁNYON
|Összesen három csapatnál kap lehetőséget az első edzésen olyan pilóta, aki legfeljebb két F1-es versenyen állt rajthoz. A Haas mellett a Ferrarinál és az Aston Martinnál lesz változás: a Scuderiánál Dino Beganovic foglalja el Hamilton ülését, míg a silverstone-iaknál Jak Crawford veszi át Fernando Alonso helyét.
A Mercedes is beveti a motorfejlesztését
Mint ismert, a Mercedes egy-egy fejlesztési lehetőséget kapott az idei és a következő évre az idén bevezetett ADUO-rendszer keretein belül. A német gyártó a szezon 21. állomásán veti be a motorfejlesztést, amelynek részeként debütál az új turbófeltöltő. Az elemet a gyári csapatnál azonban kizárólag Antonelli kapja meg, mivel ő még büntetlenül cserélhet, nem úgy, mint Russell, akit már kétszer soroltak hátra motorkomponens-csere miatt. A brit ennek megfelelően a korábbi verziót fogja használni, a Mercedes pedig nem számít jelentős teljesítménykülönbségre.
Bár Antonellinél a turbófeltöltő cseréje nem von szankciót maga után, az olasz autójába új belső égésű motort is kell szerelni, ami öt rajthelyes hátrasorolást jelent. Nem ő lesz az egyetlen, akit büntetnek. A McLarennél Norris és Oscar Piastri is megkapja a frissítést, és bár a turbófeltöltő cseréje egyikük esetében sem von maga után szankciót, az ausztrálnál Antonellihez hasonlóan ugyancsak cserére szorul a belső égésű motor. Őt viszont nem öt, hanem tíz hellyel sorolják hátrébb a rajtrácson, mivel ez az első alkalom, hogy túllépi az adott motorkomponensből engedélyezett mennyiséget. A Mercedes olasz pilótája korábban Monzában kapott motorcserés büntetést.
MI VÁRHATÓ A LAS VEGAS-I NAGYDÍJON?
Egy szabad hét után folytatódik a bajnokság: a 21. versenyhétvége egyúttal az idényzáró triplahétvége első állomása, Nevada, ahol a 4. Las Vegas-i Nagydíjat rendezik meg. A 6201 méter hosszú pályát az teszi igazán különlegessé, hogy a mezőny a város ikonikus helyszínei, többek között olyan kaszinószálloda, mint a Caesars Palace, a Bellagio vagy a Venetian mellett száguld el, miközben a Strip hosszú egyenesében akár 350 km/órás sebesség is elérhető.
A kör átlagsebessége a monzai nyomvonaléhoz hasonlítható, a pálya egyik sajátosságát pedig a hosszú egyenesek és a lassú kanyarok váltakozása adja. A Las Vegas Strip Circuit emellett az idény egyik leginkább energiaérzékeny helyszíne, így az energiamenedzsment ismét meghatározó szerephez juthat.
A legfrissebb témát viszont már előzetesen is a várhatóan hűvös időjárás jelenti, amely alapjaiban határozhatja meg a hétvége alakulását. A sima aszfalt, az alacsony tapadás és a hideg éjszakai körülmények miatt nagy kihívást jelent felmelegíteni és megfelelő működési tartományban tartani az gumikat, ráadásul a szemcsésedés is problémát okozhat. A Pirelli a C3-as, a C4-es és a C5-ös, vagyis a három leglágyabb keveréket hozta el a helyszínre, és a várakozásai szerint egykiállásos taktikára lehet számítani a futamon, amely a 2026-os idény leghidegebb versenye lehet.
Bár az előzetes hírek arról szóltak, hogy az abszolút hidegrekord (1978-as Kanadai Nagydíj, 5 Celsius-fok) is megdőlhet, a legfrissebb előrejelzések valamennyivel enyhébb időt várnak a helyi idő szerint szombat este elrajtoló futamra. A levegő azonban így is visszahűlhet akár 7 Celsius-fokig, amivel az elmúlt négy évtized leghidegebb versenyeként vonulhat be a történelembe. A hétvége korábbi szakaszában a maximális hőmérséklet 10–14 Celsius-fok körül alakulhat, miközben a nyitó napon csapadékra is van kilátás, ami sajátos kihívás elé állíthatja a versenyzőket.
Ami a történelmi múltat illeti, a helyszín 2023-as visszatérése óta Verstappen kétszer, Russell egyszer ünnepelhetett a dobogó tetején. Míg a brit a pole pozícióját váltotta sikerre, a holland mindkét alkalommal a második rajthelyről nyert. A két pilóta a háromból kétszer állt pódiumon is, rajtuk kívül Sergio Pérez, Leclerc, Carlos Sainz Jr., Hamilton és Antonelli zárt már a top 3-ban egyenként egyszer.
Ami a jelenlegi formát illeti, a Red Bull és azon belül is Verstappen lehet a hétvége egyik fő esélyese. Az autónak kedvezhet a pálya karaktere, a holland pilóta ráadásul sorozatban a kilencedik dobogós helyezését szerezheti meg. Érdemes lesz figyelni az elmúlt nagydíjon diadalmaskodó McLarenre is, amelyik újabb fejlesztéseket vet be már a 2027-es felkészülés jegyében.
A Mercedes a két bajnoki cím bebiztosítása ellenére sem számít favoritnak, a legutóbbi öt futamból csupán egyet nyert meg, mi több, Sao Paulóban idén először maradt le a dobogóról mindkét autójával. A Ferrarinak pedig papíron nem kifejezetten kedveznek a hosszú egyenesek, így kérdéses, vissza tud-e vágni a csalódást keltő brazíliai hétvége után.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|390
|2.
|Max Verstappen
|279
|3.
|George Russell
|262
|4.
|Lewis Hamilton
|261
|5.
|Charles Leclerc
|249
|6.
|Lando Norris
|246
|7.
|Oscar Piastri
|152
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|14
|15.
|Gabriel Bortoleto
|14
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Rjó Hirakava
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|652
|2.
|Ferrari
|510
|3.
|Red Bull-Ford
|415
|4.
|McLaren-Mercedes
|398
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1.30–2.30
|2. szabadedzés
|5.00–6.00
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00