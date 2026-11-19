„Játsszunk… 🎮🤓” – írja Instagram-oldalán a Bournemouth támadója, Eli Kroupi Junior, aki egy saját magáról szerkesztett képpel „ünnepli” a Grand Thieft Auto VI megjelenését. Nem ő az egyetlen, akit lázba hoz a játék megjelenése, Bryan Mbeumo „történelminek” nevezte, hogy végre kipróbálhatja, míg Thibaut Courtois a saját e-sport-csapatával közösen posztolt róla.

Többen a sorozat korábbi epizódját, a GTA V-t is elbúcsúztatták. Köztük volt Dani Olmo, illetve Eduardo Camavinga is, utóbbi ráadásul egy komplett búcsúvideót szentelt a gyerekkorát meghatározó játéknak.

„Azt hiszem, 19-étől nehéz lesz elérni. Teljesen erre leszek hangolódva” – viccelődött a válogatott szünetben Alexander Isak. A svéd szavai mindenképpen biztatók lehetnek a Manchester United-szurkolóknak, a hétvége rangadóján ugyanis a Liverpoolhoz látogatnak.

A játék nem csak a futballisták körében népszerű, korábban Lewis Hamilton is úgy nyilatkozott, nagyon várja már a megjelenést, az ezzel kapcsolatos leghíresebb megszólalás pedig az NBA-ben játszó Steven Adamstől érkezett, aki szeptemberben úgy fogalmazott, „készüljetek fel a novemberre, visszaesik a teljesítmény, az egész ligát illetően… jön a GTA”. Az új GTA pedig 13 év után megérkezett, így mindenképp érdemes lesz figyelni a játékosok teljesítményét a következő napokban, bejön-e Adams jóslata.