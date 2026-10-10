Dzsudzsák-öröm és debreceni pontmentés a Groupamában

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 1–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 11 593 néző. Vezette: Berke Balázs (Georgiu Teodorosz, Ország Péter)

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Yusuf (Birmancsevics, 74.), Zachariassen, Arzani (Lisztes, 58.) – Bagi (Kovacevic, 58.; O'Dowda, 81.). Vezetőedző: Borbély Balázs

DVSC: Andreev – Tercza (Hoffman, 56.), Meíjas, Lang, Guerrero – Batik – Baldoni (Kocsis D., 71.), Dzsudzsák, Boskovic, Dénes V. – Szendrei (Adinany, 62.). Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Corbu (65.), ill. Dzsudzsák (90+5. – 11-esből)

Sárga lap: Yusuf (odakönyökölt Guerrerónak) az 5., Meíjas (felrúgta Nagy Olivért) a 25., Kocsis D. (rátartott Nagy Ádám lábára) a 77., Gómez (lerántotta Adinanyt) a 88., Borbély Balázs (a kispadon, reklamálásért) a 89. percben