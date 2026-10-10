Nemzeti Sportrádió

Dzsudzsák-öröm és debreceni pontmentés a Groupamában

B. A. P.B. A. P.
2026.10.10. 21:56
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Címkék
FTC NB I labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC galéria Ferencvárosi TC
Mint arról beszámoltunk, a Debrecen Dzsudzsák Balázs 95. percben értékesített büntetőjével pontot mentett a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Nézze meg a találkozóról készült legjobb képeket!

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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fotó 2026.10.10.

Dzsudzsák-öröm és debreceni pontmentés a Groupamában (Fotók: Árvai Károly)

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 11 593 néző. Vezette: Berke Balázs (Georgiu Teodorosz, Ország Péter)
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Yusuf (Birmancsevics, 74.), Zachariassen, Arzani (Lisztes, 58.) – Bagi (Kovacevic, 58.; O'Dowda, 81.). Vezetőedző: Borbély Balázs
DVSC: Andreev – Tercza (Hoffman, 56.), Meíjas, Lang, Guerrero – Batik – Baldoni (Kocsis D., 71.), Dzsudzsák, Boskovic, Dénes V. – Szendrei (Adinany, 62.). Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Corbu (65.), ill. Dzsudzsák (90+5. – 11-esből)
Sárga lap: Yusuf (odakönyökölt Guerrerónak) az 5., Meíjas (felrúgta Nagy Olivért) a 25., Kocsis D. (rátartott Nagy Ádám lábára) a 77., Gómez (lerántotta Adinanyt) a 88., Borbély Balázs (a kispadon, reklamálásért) a 89. percben

FTC NB I labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC galéria Ferencvárosi TC
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