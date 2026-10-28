Kubatov Gábor: Engem nem lehet megzsarolni

T. Z.T. Z.
2026.10.28. 11:55
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Kubatov Gábor (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Magyar Péter NB I FTC Kubatov Gábor magyar foci Ferencváros
Kubatov Gábort kedden újabb négy évre megválasztották a Ferencvárosi Torna Club elnökének, ám egyelőre bizonytalan, hogy kitöltheti-e a teljes ciklusát. A tisztújító közgyűlés után a Groupama Arénában tartott sajtótájékoztatón a sportvezető reagált Magyar Péter miniszterelnök megjegyzésére, hogy az újabb megbízatása csak néhány hétre szól, valamint a parlament előtt lévő összeférhetetlenségi törvényről, a klub költségvetéséről és a klub nemzetközi céljairól is beszélt.

Korábban már megírtuk, hogy a Ferencváros tisztújító közgyűlésén újabb négy évre választották meg Kubatov Gábort a klub elnökének, aki már 2011 óta tölti be a tisztséget. Újraválasztása után azonban továbbra is kérdéses, hogy kitöltheti-e a ciklusát, mivel a parlament előtt fekvő összeférhetetlenségi törvényjavaslat érintheti a pozícióját. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a hozzászólások között röviden csak ennyit írt a hírhez, amely beszámolt róla, hogy Kubatov Gábort újraválasztották: „Pár hétre…”

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Megvan a Ferencváros új elnöksége, Kubatov Gábor maradt az elnök

Kökény Beatrixra voksoltak a legtöbben, Hidasi Gáborra pedig a legkevesebben, utóbbi így nem lett elnökségi tag.

A zöld-fehérek elnöke a sajtótájékoztatón reagált a kormányfő szavaira: 

Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt skyboxvendégem. Sokat néztünk együtt meccset. A miniszterelnök úr jogász, pontosan tudja, hogy a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem pedig az övében. Majd eldönti az Országgyűlés, hogy mit akar velem, és hogy mit lehet tenni

 – fogalmazott.

Kubatov azt is egyértelművé tette, semmiképp nem tervezi önként feladni a tisztségét: „Én nyomás alatt dolgoztam a politikában is, meg előtte is vállalkozóként. Nem vagyok megijedve tőle. Nekem nincs vaj a fülem mögött. Engem nem lehet megzsarolni vagy félreállítani. Rendben vagyok lelkileg, és nyugodt is vagyok a végtelenségig. Én ezt a klubot szolgálni szeretném, és addig szolgálom, ameddig bizalmat szavaznak nekem az emberek” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a jogszabály végleges formájának ismeretében döntenek majd az esetleges jogi lépésekről.

Ezen a vonalon maradva arról is beszélt újságírói kérdésre válaszolva, hogy bár már nem országgyűlési képviselő, a kormány mégis megtiltaná neki, hogy vezesse a klubot: „Már nem vagyok politikus, és csodálkoznék, ha a visszaható hatálya miatt a köztársasági elnök aláírná ezt a törvényt, vagy átmenne az Alkotmánybíróságon.”

Amikor a Fradiváros ügyéről kérdezték, Kubatov ismét elmondta, hogy minden pénz a Ferencvárosban van: „A jogászaim átnéztek minden egyes papírt oldalról oldalra. Nem találtak benne hibát” – szögezte le.

„Amikor még politikus voltam, akkor sem kedveltem, hogy politikai üzenetek mentek a lelátón, mert a politika szétválaszt egy klubot, nekem meg az a dolgom, hogy egyben tartsam – tért át a ferencvárosi ultrák lelátón tapasztalt állásfoglalásaira Kubatov. – Az ultrákat nem lehet fékezni, az ott az ő világuk. Korábban már jeleztem feléjük, én ennyit tudok tenni. Az obszcenitás, és minden, ami szexuális tartalmú, az különösképpen zavar. Láttam anyukákat már gyerekeknek a fülét befogni a lelátón. Ez azt jelenti, hogy az anyuka sem fog kijönni, a gyereke sem fog kijönni a meccsre, a nézőinket pedig elveszítjük. De ez egy nagyon hosszú folyamat.”

A klub gazdasági helyzetéről elmondta, hogy a megváltozott sportfinanszírozási környezet miatt a Ferencváros már 30 százalékkal csökkentette költségvetését, ám szerinte a bizonytalan helyzetben további nehézségekre is fel kell készülniük. Ugyanakkor bizakodva kijelentette, hogy a nehézségek ellenére a klubnak továbbra is nagy céljai vannak: így a labdarúgóknál az Európa-liga megnyerését nevezte meg végső célként, a női kézilabdázóknál és a vízilabdázóknál pedig a Bajnokok Ligája-győzelmet.

Európa-ligát akarunk nyerni

 – hangsúlyozta a futballcsapattal kapcsolatban, amely szerinte annak ellenére is képes lehet kiemelkedő eredményre a nemzetközi porondon, hogy a költségvetést tekintve a mezőny végén található. 

A teljes sajtótájékoztatót itt tekintheti meg:

 

Magyar Péter NB I FTC Kubatov Gábor magyar foci Ferencváros
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