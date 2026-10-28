Kubatov Gábor: Engem nem lehet megzsarolni

A zöld-fehérek elnöke a sajtótájékoztatón reagált a kormányfő szavaira:

Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt skyboxvendégem. Sokat néztünk együtt meccset. A miniszterelnök úr jogász, pontosan tudja, hogy a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem pedig az övében. Majd eldönti az Országgyűlés, hogy mit akar velem, és hogy mit lehet tenni

– fogalmazott.

Kubatov azt is egyértelművé tette, semmiképp nem tervezi önként feladni a tisztségét: „Én nyomás alatt dolgoztam a politikában is, meg előtte is vállalkozóként. Nem vagyok megijedve tőle. Nekem nincs vaj a fülem mögött. Engem nem lehet megzsarolni vagy félreállítani. Rendben vagyok lelkileg, és nyugodt is vagyok a végtelenségig. Én ezt a klubot szolgálni szeretném, és addig szolgálom, ameddig bizalmat szavaznak nekem az emberek” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a jogszabály végleges formájának ismeretében döntenek majd az esetleges jogi lépésekről.

Ezen a vonalon maradva arról is beszélt újságírói kérdésre válaszolva, hogy bár már nem országgyűlési képviselő, a kormány mégis megtiltaná neki, hogy vezesse a klubot: „Már nem vagyok politikus, és csodálkoznék, ha a visszaható hatálya miatt a köztársasági elnök aláírná ezt a törvényt, vagy átmenne az Alkotmánybíróságon.”

Amikor a Fradiváros ügyéről kérdezték, Kubatov ismét elmondta, hogy minden pénz a Ferencvárosban van: „A jogászaim átnéztek minden egyes papírt oldalról oldalra. Nem találtak benne hibát” – szögezte le.

„Amikor még politikus voltam, akkor sem kedveltem, hogy politikai üzenetek mentek a lelátón, mert a politika szétválaszt egy klubot, nekem meg az a dolgom, hogy egyben tartsam – tért át a ferencvárosi ultrák lelátón tapasztalt állásfoglalásaira Kubatov. – Az ultrákat nem lehet fékezni, az ott az ő világuk. Korábban már jeleztem feléjük, én ennyit tudok tenni. Az obszcenitás, és minden, ami szexuális tartalmú, az különösképpen zavar. Láttam anyukákat már gyerekeknek a fülét befogni a lelátón. Ez azt jelenti, hogy az anyuka sem fog kijönni, a gyereke sem fog kijönni a meccsre, a nézőinket pedig elveszítjük. De ez egy nagyon hosszú folyamat.”

A klub gazdasági helyzetéről elmondta, hogy a megváltozott sportfinanszírozási környezet miatt a Ferencváros már 30 százalékkal csökkentette költségvetését, ám szerinte a bizonytalan helyzetben további nehézségekre is fel kell készülniük. Ugyanakkor bizakodva kijelentette, hogy a nehézségek ellenére a klubnak továbbra is nagy céljai vannak: így a labdarúgóknál az Európa-liga megnyerését nevezte meg végső célként, a női kézilabdázóknál és a vízilabdázóknál pedig a Bajnokok Ligája-győzelmet.

Európa-ligát akarunk nyerni

– hangsúlyozta a futballcsapattal kapcsolatban, amely szerinte annak ellenére is képes lehet kiemelkedő eredményre a nemzetközi porondon, hogy a költségvetést tekintve a mezőny végén található.

A teljes sajtótájékoztatót itt tekintheti meg: