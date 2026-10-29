Vívás: egyedülálló sorozat Európában a Vasastól

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.10.29. 09:02
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Vasas vívás utánpótlás Utánpótlássport.hu
Nem akármilyen mutató: a Vasasnak öt éve van folyamatosan egyéni Eb-érmes kardvívója a kadétok között.

Az idei, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon az egyetlen magyar egyéni aranyérmet a Vasas kardozója, Komjáthy Boglárka érdemelte ki, miután a döntőben az ukrán Maja Velicskót 15:13-ra győzte le. A 16 éves reménység ezzel nem akármilyen vasasos sorozatot folytatott:

a piros-kék klub 2022 óta, tehát ötödik éve folyamatosan büszkélkedhet egyéni dobogós kardozóval a kadét vívók...

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Vasas vívás utánpótlás Utánpótlássport.hu
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