Vívás: egyedülálló sorozat Európában a Vasastól
Nem akármilyen mutató: a Vasasnak öt éve van folyamatosan egyéni Eb-érmes kardvívója a kadétok között.
Az idei, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon az egyetlen magyar egyéni aranyérmet a Vasas kardozója, Komjáthy Boglárka érdemelte ki, miután a döntőben az ukrán Maja Velicskót 15:13-ra győzte le. A 16 éves reménység ezzel nem akármilyen vasasos sorozatot folytatott:
a piros-kék klub 2022 óta, tehát ötödik éve folyamatosan büszkélkedhet egyéni dobogós kardozóval a kadét vívók...
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