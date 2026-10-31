A Honvéd-drukkerek véleménye: a fejétől bűzlik a hal?

Nagy visszhangot váltott ki a drukkerek körében a pénteki lapszámunkban megjelent, a kispesti klub mélyrepüléséről szóló cikkünk. Mint megírtuk, Fórizs Sándor, a bajnokságban jelenleg sereghajtó (igaz, a lemaradás csupán egy pont a benn maradó Nyíregyházával szemben), a Mol Magyar Kupából pedig kieső (a Gyirmót FC Győr elleni 3–1-es vereséggel búcsúzó) Kispest-Honvéd sportigazgatója több értelmezhetetlen lépést is tett az utóbbi időben. Az egyik legnagyobb hibájának Feczkó Tamás vezetőedző nyári elküldése számít: a szakember előbb benn tartotta, az előző idényben pedig (háromévnyi NB II-es szereplés után) visszajuttatta a csapatot az NB I-be, ennek ellenére Fórizs Sándor felbontotta szerződését, s leültette a kispadra a svájci Maurizio Jacobaccit.

A hírek szerint, aki klubon belül hangot ad a véleményének, annak a sportigazgató megköszöni a munkáját: információnk szerint így járt el Tepliczky Péterrel, az együttes erőnléti edzőjével is, akivel csütörtökön közölte, mehet isten hírével. Az is értelmezhetetlen lépés, hogy az NB III-as kerethez irányította Gyurcsó Ádámot: kétségtelen, a korábbi hússzoros válogatott, 35 éves szélső peremember, de ő adott parádés gólpasszt Kántor Kevinnek két hete, akinek a találatával nyert a csapat 1–0-ra Nyíregyházán…

Vajon a szélső lenne a legnagyobb probléma Kispesten?

Természetesen nem.

Vagy az erőnléti edző?

Ugyan!

Ami körvonalazódik: teljes a káosz a klubnál.

Összegyűjtöttünk néhány hozzászólást a Nemzeti Sport Online felületén érkező véleményekből, s bizony a drukkerek döntő százaléka hasonlóan látja a kialakult helyzetet.

„Bárki az edző, ez az állomány a 10-12. hely valamelyikére elég. De… Feczkó Tamás visszavezette a csapatot az első osztályba. Erre mit cselekszenek? Menesztik, majd hoznak helyette egy mindenhonnan kirúgott külföldit. Ennek semmi értelme sem volt. Mégis, mire számítottak tőle?”

Más azt írja, hogy „Meg is érdemli a vezetőség ezt az égést azok után, amit Feczkó Tamással műveltek.”

Akad olyan hozzászólás is, hogy „Elküldték Feczkó Tamást, aki kieső helyről benn tartotta, majd feljuttatta a csapatot. Instant karma!”

Az biztos, hogy a szombat délutáni, Kisvárda elleni bajnokin még a svájci szakvezető irányítja a kispesti csapatot, igaz, lényegi változást Maurizio Jacobacci elküldése sem hozna…

Az egyik hozzászóló így vélekedik erről: „A fejétől bűzlik a hal.”

A Kispest-Honvéd–Kisvárda bajnoki összecsapást az MLSZ fegyelmi bizottságának döntése értelmében zárt kapuk mögött rendezik meg, s ez már a harmadik olyan összecsapás a bajnoki idényben, amikor csak tizennégy év alatti drukkerek és vendégszurkolók lehetnek jelen a lelátón. Először a negyedik fordulóban, az Újpest–MTK Budapest összecsapáson, majd a kilencedik fordulóban, a Vasas–Kisvárda mérkőzésen volt síri csend a stadionban. Már több alkalommal is leírtuk, hogy ennél rosszabb döntés nincs, hiszen bár lehet, néhány drukker olyat kiabál, skandál, ordibál, amelyért az MLSZ büntet, a szövetség a többség szórakozását rontja el. Hogy mennyi embert fosztottak meg attól, hogy ott lehessen a nézőtéren? Újpesten körülbelül ötezer, Angyalföldön kétezerötszáz, míg Kispesten négyezer fanatikus lehetett volna a stadionokban… Zárt kapus meccsek: mínusz 11 500 néző