A vigaszágat kipipálta Bajcajev, jöhet a világbajnoki bronzmeccs!

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Asztana
2026.10.31. 07:48
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Bajcajev Vlagyiszlav (pirosban) világbajnoki bronzmeccses Asztanában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
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Asztana Bajcajev Vlagyiszlav birkózó-vb birkózás
A szabadfogású Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg) a vigaszágon visszavágott a lengyel Robert Barannak a tavalyi vb-bronzmeccsen elszenvedett vereségért, ezzel kiharcolta, hogy a szombat délutáni programban megküzdhessen a harmadik helyért az Asztanában zajló birkózó-világbajnokságon.

Két mérkőzést kellett megnyernie a vigaszágon Európa-bajnoki ezüstérmesünknek, a négy éve színeinket erősítő Bajcajev Vlagyiszlavnak ahhoz, hogy szombaton szőnyegre léphessen a bronzéremért a Barisz Arénában. 

Az elsőt sikerült, igaz, nem úgy, ahogyan azt vártuk: a kenyai Joel Tukai szombat reggel nem mérlegelt be. 

Amúgy sem miatta kellett aggódni, hanem a következő ellenfél, a lengyel Robert Baran miatt. Nem igazán jó a legutóbbi vb-tapasztalatunk vele, tavaly épp egymás ellen küzdöttek Zágrábban a bronzmérkőzésen, ott simán, 5:0-ra győzött a lengyel.

Igaza van Bánkuti Zsolt szövetségi kapitánynak, Bajcajev az elmúlt hónapokban öt-hat kiló izmot pakolt magára, ami erősebbé tette, ugyanakkor le is lassította. Ez megmutatkozott az első lábra támadási kísérleténél is, lomhán ugrott be lábra, Baran könnyedén hárította. Az aktivitási időt mindenesetre a lengyellel szemben rendelték el, közel lépett Bajacajevhez, aki szemfülesen kapta el az egyik lábát és bújt mögé két pontért – a passzivitási pontot is mi kaptuk, 3:0-s előnnyel zárult az első menet.

Négy és fél perc telt el a meccsből, és Bajcajev még mindig jól bírta kondival! Ez nagy szó. A 30 másodperces aktivitási idő alatt ettől függetlenül nem tudott akciózni (3:1), és ahogy pörgött az óra, egyre nehezebben mozgott sportolónk. Baran hajtotta, kitolta (3:2). Mindössze négy másodpercet kellett kibírni, beugrott lábra a lengyel, Bajcajev ezt már rutinosan ki tudta bekkelni. Minden mindegy alapon kikérték a lengyelek a challenge-et, természetesen elbukták, Bajcajev Vlagyiszlav tehát 4:2-es győzelemmel kiharcolta, hogy az idén is megküzdhessen a világbajnoki bronzéremért. 

A helyosztón megismétlődik az idei Európa-bajnoki döntő, hiszen az olimpiai bronzérmes, vb-második, kétszeres Eb-győztes azeri Giorgi Meshvildishvilivel kerül szembe. Tiranában simán, 8:0-ra nyert az azeri, van tehát miért visszavágni!

„Bajcajev feltámadt! Tegnap este, meg ma reggel, amikor bementünk hozzá, csak dörmögött, nem igazán éreztük rajta a motivációt. Nagyon ideges volt, nem akart még egyszer kikapni úgy Barantól, ahogyan tavaly. Összeszedte magát, bírta, jól birkózott, nyilván a végére kicsit elfogyott, de a tegnapi teljesítménye alapján ez remek szereplés volt. Amúgy egyfelől örültem volna neki, ha bemelegítséként birkózik a kenyaival, másfelől neki minden energiájával spórolni kell, úgyhogy lehet, hogy jól jött a pihenő. Meshvildishvili jön a bronzmeccsen, szerintem egyébként nincs jó állapotban. Bajcajevet láttam végre kicsit mosolyogni a győzelem után; amióta nálunk van ez eddig talán csak egyszer fordult elő, úgyhogy bízom benne, a sikerelmény feldobta annyira, hogy ütőképes lesz a helyosztón” – fogalmazott Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya a Barisz Arénában.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Szombat
Szabadfogás
125 kg. Vigaszág: Bajcajev–Tukai (kenyai) – a kenyai nem mérlegelt be. Bajcajev–Baran (lengyel) 4:2

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Asztana Bajcajev Vlagyiszlav birkózó-vb birkózás
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