Berzsenyi Mária nyolcvanéves

SÁRMELLÉKEN született nyolcvan évvel ezelőtt Berzsenyi Mária, aki általános iskolába már Budapesten járt, 18 éves koráig a Vörös Meteorban atletizált, középtávfutó volt. Kézilabdás karrierje 1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán indult, onnan igazolt a Ferencvárosba, majd négy évre a Goldberger SE-be, 1977 és 1984 között pedig újra az FTC-ben védett. Nevelőedzője Lengyel Gábor volt, majd olyan kitűnő trénerekkel dolgozhatott együtt, mint Elek Gyula, Török Bódog és Bencsik Ottó.

A ferencvárosiakkal bajnok lett és kétszer megnyerte a Magyar Népköztársasági Kupát is, 1978-ban csúcsra ért a KEK-ben, emellett BEK- és KEK-ezüstérmet is nyert zöld-fehér klubcsapatával. A magyar válogatottban 1972 novembere és 1980 júliusának vége között 152-szer szerepelt, 1976-ban Montrealban olimpiai harmadik, négy évvel később Moszkvában ötkarikás negyedik lett, 1975-ben (Szovjetunió) és 1978-ban (Csehszlovákia) is a világbajnoki dobogó harmadik fokára állhatott fel nemzeti csapatbeli társai­val. Edzőként tevékenykedett az FTC-nél, a Borsodi Bányásznál, Kisvárdán, a Bp. Spartacusnál, Székesfehérváron, Tiszaújvárosban, Miskolcon és Makón is. Kapusként, trénerként és nevelőként is bizonyított, sokat tett a sportágért. Számtalan tanítványa között volt Farkas Andrea, Szarka Éva, Fiedler Adrienn és Erika, Kántor Anikó és Pádár Ildikó.