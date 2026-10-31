Forray Gábor: Ne én akarjam jobban, hanem ők!

Aláírta volna előzetesen a három hármas mérleget hat kör után, igaz?

Aláírtam volna, de kicsit bosszús vagyok a Körmend-meccs miatt. Balsay Ádám mellett Csendes Péter is megsérült, tudta vállalni a játékot, de egész héten nem edzett, ezért két ifijátékost kellett bevetnünk. Harminckilenc percig egál volt az állás, mégis vesztettünk, noha nyernünk kellett volna, de így sem vagyok szomorú.

Forray Gábor

Hogyan értékeli a Honvéd elleni győzelmet? Sokan nem fognak nyerni a Ludovikán…

Ezzel egyetértek. A Honvéd folytatja azt a szereplést, amit már az előző évadban elkezdett. Csapatsportágban elképesztően fontos tényező, hogy a játékosai nagy része a harmadik idény óta együtt, ugyanolyan szisztémában szerepel. Jó korban vannak a magyarjai, Simon Kristóf, Valerio-Bodon Vincent és Keller Iván, mellettük ott van a válogatott kerettag Radó Ádám, illetve Dócs Benedek és Nagy Ágoston. A felkészülés során először elkalapált minket, aztán mi nyertünk, és nem véletlenül verte meg idegenben a Debrecent és otthon az Albát, ellenünk is esélyes volt. Az első öt-hat percben voltak fölényben a hazaiak, utána kontrolláltuk a találkozót, amely nagyon nehéz volt. Nagy skalpot gyűjtöttünk, megérdemelten.

Milyen a társaság Oroszlányban ebben az idényben?

Kényszerből új csapatot építettünk, a légiósok továbbálltak, a magyar magot próbáltuk együtt tartani, de kapósak voltak a játékosok, ami jó visszajelzés egy edzőnek. Felhoztuk őket olyan szintre, hogy Csuti Kornélt elvigye a Körmend, Major Bulcsút és Takács Zsoltot az Alba, és csak Balsay maradt. A B-csoportból, az utánpótlásból erősítettünk, illetve az élvonalban kevés szerepet kapó kosarasokat szerződtettünk, akik mind siker­éhesek és motiváltak. Jó az összhang, kezdjük megtalálni mindenkinek a helyét, öröm a srácokkal dolgozni, látom, hogy akarnak, és ez rendben is van, mert fontos, hogy ne én akarjam jobban, hanem ők, és tudjak nekik segíteni. Rengeteg munka vár ránk, a légiósok is fiatalok, őket is képezni kell, tehát csak azt tudom számonkérni, amit begyakorolunk. Vevők a munkára, harcolunk, néha még vissza is kell fogni a játékosokat.

Ezúttal könnyebb lehet a bennmaradás kiharcolása, illetve nézelődnek felfelé?

Mindig a következő meccsre koncentrálok. Fél távnál vonunk majd mérleget, elsődleges célunk a legbiztosabb bennmaradás. Ehhez el kell kerülnünk az utolsó négy helyet, vagyis el akarjuk érni a playint. Akkor lesz esélyünk, ha idegenben le tudunk győzni magasabban jegyzett csapatokat, mint például a Honvédot.

Szombaton a Kaposvárt látják vendégül, milyen hatással lehet rá az edzőváltás?

Szokták mondani, minden edzőváltás új impulzusokat ad. Bármilyen sportágban is történjen, együttérzek az eltávolított kollégával, mert mindig az edző az első számú célpont és áldozat. Kívánom is, hogy az adott szakember minél előbb megtalálja a következő helyét. Volt egy hete a Kaposvárnak, talán próbál újítani valamit, de a keret a rohanós kosárlabdára jó, tehát apróbb változásokra számítok csak, kardinálisra nem. Győzelmet várok.

Milyen hatással vannak önökre a klub anyagi nehézségei, ha vannak egyáltalán?

Több csapatnál is elmondják az edzők, hogy nehéz körülmények között dolgoznak, én nem foglalkozom ezzel. Az én feladatom, hogy rend legyen az öltözőben, fel legyenek készítve a játékosok a mérkőzésre, és minél több meccset megnyerjünk, de minimum haljunk meg a pályán, akkor emelt fővel jöhetünk le onnan. A vezetők mindent megtesznek, hogy normalizálódjon a helyzet, a menedzsment, sőt, országosan a felső vezetőség is azért küzd, hogy biztosítsa a megfelelő feltételeket, és ha mindenki megtesz mindent azzal kapcsolatban, amire hatása van, akkor biztosan jó lesz a vége, hiszek ebben.

FORRAY GÁBOR MÉRLEGE AZ OSE KISPADJÁN

Összesen: 42 mérkőzés, 14 győzelem, 28 vereség

Hazai pályán: 21 mérkőzés, 10 győzelem, 11 vereség

Idegenben: 21 mérkőzés, 4 győzelem, 7 vereség