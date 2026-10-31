Másodszor is legyőzte a 76ers a címvédő Knickset – videó

Philadelphia–New York 98–93. Még csak az alapszakasz második heténél járunk, a 76ers már másodszor győzte le a bajnoki címvédő New Yorkot. A hazaiak 5–3-tól kezdve sokáig vezettek, ám másfél perccel a vége előtt Jalen Brunson triplájával fordított a New York. A hajrában aztán LeBron James két mezőnykosarat is értékesített, közte VJ Edgecombe dobott triplát, Tyres Maxey két büntetőjével pedig lezárta a meccset a Philadelphia.

Ezen a játéknapon rajtolt az NBA-kupa, amelynek a címvédője szintén a New York. A vendégeknél Karl-Anthony Towns 22 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el, míg Jalen Brunson 24 pontig jutott. A 76ersben LeBron James húsz pontot szerzett, a legjobb dobó Tyrese Maxey volt 27-tel (3/8 tripla), míg a padról beszálló Anfernee Simons öt triplával és 21 ponttal segítette csapatát. A Philly úgy áll 5–1-es mérleggel, hogy mérkőzései felén tudott a legjobb ötösével kezdeni.

LeBron James SHINED in tonight's action! 👑 20 PTS 👑 9 REB 👑 8 AST The @sixers win their first game in @emirates NBA Cup Group Play 👏 https://t.co/rfE7szWWyZ — NBA (@NBA) October 31, 2026

HAVE A NIGHT, TYRESE MAXEY! 🔔 27 PTS (game-high) 🔔 4 REB 🔔 4 AST 🔔 Sixers @emirates NBA Cup W https://t.co/LD6PkDiv1s — NBA (@NBA) October 31, 2026

Golden State–Los Angeles 112–95. Elszenvedte idénybeli második vereségét a Lakers. A második negyed elején pedig már 23 ponttal mentek a vendégek, de a második játékrészt a Warriors nyerte 38–15-re. Egypontos Los Angeles-i vezetés után 19–1-es rohanást mutattak be a hazaiak, ami győzelmet ért. Luka Doncic 16 triplakísérletéből hat volt sikeres, 37 pontot szórt, míg csapata 28 százalékkal triplázott. A Golden State ellenben 48 százalékos hatékonysággal dobott be 22 triplát, ebből Stephen Curry (31 pont) nyolcat vállalt.

STEPH CURRY IS AN ABSOLUTE SHOWMAN 🚨 31 points. 8 threes. 1 unbelievable stepback. Warriors come back from 25 POINTS DOWN to win a thrilling West Group C opener! https://t.co/xGYAoIqqEU — NBA (@NBA) October 31, 2026

Phoenix–Denver 120–127. A Nuggets a 39 pontos Jamal Murray és a 31 pontos Christian Braun vezérletével verte meg a Phoenix Sunst. Mindketten kilenc triplakísérletből hetet értékesítettek, így belefért a csendesebb meccs is Nikola Jokicstól (18 pont, hét lepattanó, tíz assziszt).

2 PLAYERS. 14 THREES. Jamal Murray: 39 PTS (game-high), 7 3PM Christian Braun: 31 PTS (career-high), 7 3PM (career-high) The @nuggets pick up their first win in West Group A! https://t.co/NH4hlpZdwN — NBA (@NBA) October 31, 2026

Dallas–Houston 116–111. A Mavericks otthonában szenvedte el idénybeli első vereségét a Rockets. Kyrie Irving 35, míg Cooper Flagg 33 pontig jutott. A vendégeknél Kevin Durant 28 ponttal zárt, csapata 24 százalékos triplahatékonysága végzetesnek bizonyult.

Kyrie: 35 PTS (26 in 2H) 9 AST Coop: 33 PTS (18 in 2H) 6 AST The dynamic duo leads the @dallasmavs to 1-0 in West Group A! https://t.co/6GfHzLBDu7 — NBA (@NBA) October 31, 2026

Miami–Indiana 145–125. Janisz Adetokunbo közelről, míg Klay Thompson távolról végezte ki az Indianát. Előbbi 13/19-es mezőnyhatékonysággal jutott el 31 pontig, utóbbi pedig 12-ből hét triplát bedobva ért el 25 pontig. A görög lett az első Heat-játékos, aki legalább 30 pontig, 15 pontig és tíz asszisztig jutott egy meccsen. Mindkét csapat 2–4-es mérleggel áll.

GIANNIS DROPPED A TRIPLE-DOUBLE! 31 PTS (game-high) 18 REB (game-high) 10 AST The @MiamiHEAT win their first game in @emirates NBA Cup Group Play 👏 https://t.co/nbx4mTSjmR — NBA (@NBA) October 31, 2026

KLAY WAS FEELIN' IT FROM DEEP 🔥 25 PTS (9-14 FGM) 7 3PM (game-high) Miami wins their first game in @emirates NBA Cup Group Play! https://t.co/IumEPM6Lt2 — NBA (@NBA) October 31, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Charlotte Hornets 95–79 (22–26, 29–20, 28–13, 16–20)

Boston Celtics–Chicago Bulls 125–111 (44–25, 34–24, 21–25, 26–37)

Brooklyn Nets–Detroit Pistons 94–110 (28–21, 21–35, 17–36, 28–18)

Philadelphia 76ers–New York Knicks 98–93 (29–21, 24–23, 24–24, 21–25)

Toronto Raptors–Orlando Magic 114–121 (27–31, 28–33, 33–31, 26–26)

Dallas Mavericks–Houston Rockets 116–111 (27–20, 17–31, 32–33, 40–27)

Miami Heat–Indiana Pacers 145–125 (36–42, 32–19, 35–27, 42–37)

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 127–101 (34–24, 35–32, 29–25, 29–20)

Golden State Warriors–Los Angeles Lakers 112–95 (15–38, 38–15, 32–27, 27–15)

Phoenix Suns–Denver Nuggets 120–127 (37–32, 30–39, 26–32, 27–24)

AZ ÁLLÁS

NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪️ DET, PHI move to 5-1 ▪️ BOS wins 4th in a row ▪️ DAL, GSW win 3rd in a row https://t.co/WZpph7EtIW — NBA (@NBA) October 31, 2026

AZ NBA-KUPA ÁLLÁSA