Kuramagomedov most sem kímélte az idegrendszerünket, kikapott az iránitól

Megannyi nyert helyzetből elbukott fontos mérkőzést követően Kuramagomedov Murad (74 kg) már bő két éve láthatóan szintet lépett, és elmondható, mostanra felveszi a versenyt a legjobbakkal az egyik legkiélezettebb szabadfogású súlycsoportban, 74 kilogrammban.

Ezt megannyi UWW-rangsoroló viadalon bizonyította már, viszont világversenyen egyelőre nem jött ki neki a lépés – elég ha csak annyit írunk, hogy a 2019 óta magyar színekben szereplő birkózónk négy alkalommal zárt ötödik helyen az Európa-bajnokságon.

Vajon Asztanában megtörik-e a jég? A sorsolása ezúttal sem kedvező, mondjuk ez nem meglepő, ebben a kategóriában valószínűleg ha akarnának, se tudnának ilyet rajzolni. Mindenesetre kezdésnek el tudtunk volna képzelni egy fokkal szerényebb képességű birkózót, mint a 70 kilogrammosok között világbajnoki ezüstérmes, Ázsia-bajnok iráni Amir Jazdanicserati.

Kuramagomedovnak furcsa hobbija van, félévente próbára teszi az idegrendszerünket. Mindkét sportoló rengeteget hibázott, az utolsó 15 másodperc bőven leírja a mérkőzés hangulatát: Kuramagomedov végig irányított a második negyedben, az iráni teljesen elkészült az erejével, még egy leviteli kísérletre futotta neki, azt hitte, végrehajtotta, ezért kiengedte a fogásból a Tatabánya sportolóját. A két pontot megadták, Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány challenge-et kért. Muszáj volt, mert Kuramagomedov térde abban a pillanatban megemelkedett a szőnyegről, amikor Jazdanicserati mögé került. Nem járt a két pont, megmaradt a magyar előny.

A felvétel elemzési ideje viszont pont elegendő volt ahhoz, hogy az iráni kifújja magát, egyből nekiessen Kuramagomedovnak és kitolja – számíthatott volna jobban rá, a 3:3 már az iráninak kedvezett.

Kilenc másodperc maradt. Kuramagomedov neki esett, űzte-hajtotta, az iráni összekapaszkodva lényegében hátrafelé szaladt, ami negatív birkózásnak minősül. Az idő lepörgött, az intés elmaradt, emiatt ismét érkezett a magyar challenge. Elutasították, arra hivatkozva, hogy Jazadanicserati mindvégig kontaktban maradt.

Kuramagomedov Murad kikapott, a vigaszágban reménykedhet, visszafogottan, mert Jazadanicseratinak rendkívül kemény birkózókat kell megvernie ahhoz, hogy döntőbe jusson.

„Jól bírta, jól birkózott, nem veszítette el a fókuszt, sokkal jobb volt az iráninál, aki az első menet végére teljesen elfogyott. A challenge nem jött jókor, ott ki tudta magát pihenni, de muszáj volt kikérni... A végén azért nem merték megadni az intést, mert ennél sokkal kevesebbért megadták a hatvanöt kilogrammosok negyeddöntőjében az ugyancsak iráni Rahman Amuzadhalili ellen, kétszer nem merték bevállalni. Nagyon sajnálom, mert ez a srác ezzel a birkózással nem jut döntőbe ezen az ágon. Nagyon bosszantó, mert tényleg jól birkózott Murad, egyben volt” – nyilatkozta az elveszített mérkőzést követően Bánkuti Zsolt.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Szombat

Szabadfogás

74 kg. A 16 közé jutásért: Jazdanicserati (iráni)–Kuramagomedov 4:3

KORÁBBAN

125 kg. Vigaszág: Bajcajev–Tukai (kenyai) – a kenyai nem mérlegelt be. Bajcajev–Baran (lengyel) 4:2