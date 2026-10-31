Kuramagomedov most sem kímélte az idegrendszerünket, kikapott az iránitól

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Asztana
2026.10.31. 09:08
null
Kuramagomedov Murad az első mérkőzésén vereséget szenvedett Asztanában (Fotó: MTI/Illyés Tibor, archív)
Címkék
Asztana Kuramagomedov Murad birkózó-vb birkózás
A szabadfogású Kurmagomedov Murad (74 kg) az utolsó másodpercekben kikapott az iráni Amir Jazdanicseratitól szombaton, így a vigaszágban reménykedhet az Asztanában zajló birkózó-világbajnokságon.

Megannyi nyert helyzetből elbukott fontos mérkőzést követően Kuramagomedov Murad (74 kg) már bő két éve láthatóan szintet lépett, és elmondható, mostanra felveszi a versenyt a legjobbakkal az egyik legkiélezettebb szabadfogású súlycsoportban, 74 kilogrammban. 

Ezt megannyi UWW-rangsoroló viadalon bizonyította már, viszont világversenyen egyelőre nem jött ki neki a lépés – elég ha csak annyit írunk, hogy a 2019 óta magyar színekben szereplő birkózónk négy alkalommal zárt ötödik helyen az Európa-bajnokságon.

Vajon Asztanában megtörik-e a jég? A sorsolása ezúttal sem kedvező, mondjuk ez nem meglepő, ebben a kategóriában valószínűleg ha akarnának, se tudnának ilyet rajzolni. Mindenesetre kezdésnek el tudtunk volna képzelni egy fokkal szerényebb képességű birkózót, mint a 70 kilogrammosok között világbajnoki ezüstérmes, Ázsia-bajnok iráni Amir Jazdanicserati. 

Kuramagomedovnak furcsa hobbija van, félévente próbára teszi az idegrendszerünket. Mindkét sportoló rengeteget hibázott, az utolsó 15 másodperc bőven leírja a mérkőzés hangulatát: Kuramagomedov végig irányított a második negyedben, az iráni teljesen elkészült az erejével, még egy leviteli kísérletre futotta neki, azt hitte, végrehajtotta, ezért kiengedte a fogásból a Tatabánya sportolóját. A két pontot megadták, Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány challenge-et kért. Muszáj volt, mert Kuramagomedov térde abban a pillanatban megemelkedett a szőnyegről, amikor Jazdanicserati mögé került. Nem járt a két pont, megmaradt a magyar előny. 

A felvétel elemzési ideje viszont pont elegendő volt ahhoz, hogy az iráni kifújja magát, egyből nekiessen Kuramagomedovnak és kitolja – számíthatott volna jobban rá, a 3:3 már az iráninak kedvezett. 

Kilenc másodperc maradt. Kuramagomedov neki esett, űzte-hajtotta, az iráni összekapaszkodva lényegében hátrafelé szaladt, ami negatív birkózásnak minősül. Az idő lepörgött, az intés elmaradt, emiatt ismét érkezett a magyar challenge. Elutasították, arra hivatkozva, hogy Jazadanicserati mindvégig kontaktban maradt. 

Kuramagomedov Murad kikapott, a vigaszágban reménykedhet, visszafogottan, mert Jazadanicseratinak rendkívül kemény birkózókat kell megvernie ahhoz, hogy döntőbe jusson.

„Jól bírta, jól birkózott, nem veszítette el a fókuszt, sokkal jobb volt az iráninál, aki az első menet végére teljesen elfogyott. A challenge nem jött jókor, ott ki tudta magát pihenni, de muszáj volt kikérni... A végén azért nem merték megadni az intést, mert ennél sokkal kevesebbért megadták a hatvanöt kilogrammosok negyeddöntőjében az ugyancsak iráni Rahman Amuzadhalili ellen, kétszer nem merték bevállalni. Nagyon sajnálom, mert ez a srác ezzel a birkózással nem jut döntőbe ezen az ágon. Nagyon bosszantó, mert tényleg jól birkózott Murad, egyben volt” – nyilatkozta az elveszített mérkőzést követően Bánkuti Zsolt.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Szombat
Szabadfogás
74 kg. A 16 közé jutásért: Jazdanicserati (iráni)–Kuramagomedov 4:3

KORÁBBAN
125 kg. Vigaszág: Bajcajev–Tukai (kenyai) – a kenyai nem mérlegelt be. Bajcajev–Baran (lengyel) 4:2

Kapcsolódó tartalom

A vigaszágat kipipálta Bajcajev, jöhet a világbajnoki bronzmeccs!

Európa-bajnoki ezüstérmesünk visszavágott a lengyel Robert Barannak a tavalyi vb-bronzmeccsen elszenvedett vereségért.

Birkózás: Terék Gerda jövőre már a felnőttek között szeretne bizonyítani

Az U23-as világ- és Európa-bajnok nagyon szeretne olimpiai kvótát szerezni, de egyelőre nem tudja, ennek mennyi a realitása.

Bő egy percre tért vissza a benne rejlő zseni, Muszukajev kikapott az első meccsén

Bajcajev Vlagyiszlav egy győztes mérkőzést követően alulmaradt, a vigaszágon folytathatja.

 

Asztana Kuramagomedov Murad birkózó-vb birkózás
Legfrissebb hírek

A vigaszágat kipipálta Bajcajev, jöhet a világbajnoki bronzmeccs!

Birkózás
2 órája

Terék Gerda U23-as világbajnoki „áldozata” nyerte meg a felnőtt-vb-t

Birkózás
17 órája

Bő egy percre tért vissza a benne rejlő zseni, Muszukajev kikapott az első meccsén

Birkózás
22 órája

„Snyderman” legyőzte az „Orosz tankot” a birkózó-világbajnokságon

Birkózás
2026.10.29. 16:11

Óriási a hangulat a birkózó-vb-n – Bognár és Végh jól küzdött, de kikapott

Birkózás
2026.10.29. 09:00

Visszatért a női birkózás királynője: 44:0-ra verte meg a vb-mezőnyt Asztanában

Birkózás
2026.10.28. 15:26

Meghalt Steer Antal világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó

Birkózás
2026.10.28. 13:59

„Egyáltalán nem erre számítottam” – Szabados Noémi vereséggel kezdett a vb-n

Birkózás
2026.10.28. 09:09