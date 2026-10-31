NHL: először triplázott a finn hokis a Florida Panthersben – videók

I. SZ.I. SZ.
2026.10.31. 07:34
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Anton Lundell (pirosban) remekelt a Jets ellen (Fotó: Gertty Images)
Címkék
Florida Panthers NHL Calgary Flames
A Florida Panthers a finn Anton Lundell első NHL-mesterhármasának is köszönhetően 5–2-re legyőzte a Winnipeget az észak-amerikai profi hokiliga legutóbbi játéknapján.

Lundell mellett Seth Jones volt a Panthers másik ásza, egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből, ezzel az októbert 18 ponttal zárta – a Floridában soha egyetlen védő sem szerzett ennyit egyetlen hónap alatt.

A Seattle-t 6–2-re legyőző Calgaryban Matt Coronato először jutott egy találkozón négy pontig, egy góllal és három gólpasszal segítette győzelemhez csapatát.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Vegas Golden Knights–New Jersey Devils 2–5
Florida Panthers–Winnipeg Jets 5–2
Calgary Flames–Seattle Kraken 6–2

 

Florida Panthers NHL Calgary Flames
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