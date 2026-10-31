NHL: először triplázott a finn hokis a Florida Panthersben – videók

Lundell mellett Seth Jones volt a Panthers másik ásza, egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből, ezzel az októbert 18 ponttal zárta – a Floridában soha egyetlen védő sem szerzett ennyit egyetlen hónap alatt.

A Seattle-t 6–2-re legyőző Calgaryban Matt Coronato először jutott egy találkozón négy pontig, egy góllal és három gólpasszal segítette győzelemhez csapatát.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Vegas Golden Knights–New Jersey Devils 2–5

Florida Panthers–Winnipeg Jets 5–2

Calgary Flames–Seattle Kraken 6–2