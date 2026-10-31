Leclerc hasít Mexikóban; Hamilton alatt leállt a Ferrari; Verstappen Lawsonnal ütközött a 2. edzésen

A Ferrari és a Mercedes már az első pillanattól fogva remek tempót diktált Mexikóvárosban, és négy versenyzője osztozott az első négy helyen a nyitó edzésen. Az élen Charles Leclerc zárt, méghozzá tetemes, több mint 6 és fél tized előnnyel a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli előtt. Harmadikként a George Russellt helyettesítő Frederik Vesti végzett, aki mindössze 74 ezreddel maradt el az ideiglenes csapattársától, míg a kemény abroncson még leggyorsabb, de a lágy gumin rontó Lewis Hamilton negyedik lett.

Nem a remeklő dán volt az egyetlen beugró: összesen tíz csapatnál jutott lehetőséghez olyan versenyző, aki korábban legfeljebb két futamon állt rajthoz. Hárman, Nikola Colov, Freddie Slater, valamint Gabriele Mini az első hivatalos F1-es edzésükön vettek részt, míg a Cadillacnél újra lehetőséget kapó Colton Herta megszerezte az királykategóriás induláshoz szükséges szuperlicenc utolsó hiányzó pontját, miután több mint száz kilométert teljesített Valtteri Bottas autójában.

A második gyakorláson újra teljes volt a mezőny: Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Liam Lawson, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Lance Stroll, valamint Bottas is megkezdte a munkát Mexikóban.

A második edzés kezdetére némileg felerősödött a szél, a Ferrari tempója azonban nem tűnt el. Az első körök után Leclerc nevével kezdődött az időlista, a monacói pilóta három tizeddel előzte meg Hamiltont, míg Oscar Piastri és Antonelli hátránya a hat tizedet is meghaladta a harmadik-negyedik helyen.

Az első ötöst Lando Norris zárta 996 ezred hátránnyal, míg a hatodik Max Verstappen már másodpercen kívül volt, amikor a Liam Lawsonnal történt kakaskodása miatt piros zászlóval meg kellett szakítani a gyakorlást. A holland a 12-es kanyarnál vágott be az új-zélandi mellé, a kettős már ekkor is igazán közel került egymáshoz, de a csata ezzel nem ért véget, és a 14-es kanyarnál össze is ért a két autó egymással.

WOAH! 😨 This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥 #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

A Racing Bulls és a Red Bull autója is sérült az incidens következtében, és több törmelék került a nyomvonalra. A kényszerszünetben is folytatódott a munka az Audi-garázsban, a nyitányt kihagyó Gabriel Bortoleto ütközött technikai hibába, így a megszakítás idején még nem rendelkezett mért körrel. A brazil végül szűk negyed órával a vége előtt tudott pályára hajtani, és végül 12 körig jutott.

Nem volt zökkenőmentes a folytatás a Ferrari számára sem: noha Leclerc a lágy gumin is megőrzött egy tizedmásodpercet az előnyéből, és az első után a második gyakorlást is az élen zárta, csapattársa, Hamilton bő fél órával a vége előtt motorhiba miatt volt kénytelen félreállni. Az eset rövidebb virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után, míg a brit Bortoletéhoz hasonlóan időt veszített.

Leclerc-hez Norris került a legközelebb, a McLaren-pilóta hátránya 103 ezred volt, míg a negyedikként záró Russell további három ezreddel maradt el. Az első ötöst Antonelli és Verstappen egészítette ki, majd Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Lawson és Piastri zárta az első tízest. Az edzés

felét kihagyó Hamilton tizenegyedik lett, míg az Aston Martinnal remeklő Alonso a tizenkettedik pozícióban zárt.

Folytatás szombaton 18 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.