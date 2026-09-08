Ötlettelen játékkal is dobogón állnak a címvédő győriek

MÁR NEM MONDHATJA SENKI, hogy az ETO-n átrohannak az ellenfelek, mint a nyár eleji európai kupaselejtezőkön és a bajnoki meccseken. A csapat játéka akkoriban még hasonlított az előző vezetőedző által elképzeltekhez, de a valamivel több kockázat, a szervezetlen kontra elleni védekezés és a rengeteg sérült miatt folyamatos fel-alá rohangálássá vált. Efraín Juárez felállást váltott, stabilizálni igyekezett a védekezést, és ugyan sikerült is javulást elérnie, a támadójáték megsínylette a váltást. A Kispesttől kezdve a Kisvárdán át az FTC-ig minden csapat képes hosszú időn át kontrollálni a játékot, az ETO beszorul a kapuja elé, nem támad le, labdával pedig nem tud huzamosabb ideig nyomást helyezni az ellenfelekre.

A csatárok és a bal oldali szárnyvédő, az ezúttal szenzációs gólt is szerző Daniel Stefulj irányába történő ívelések, a rögzített játékhelyzetek, valamint a továbbra is kitűnő játékosképességekből adódó akciók hordoznak némi veszélyt, de annyira véletlenszerűen, hogy csak időszakosan képes irányítani az ETO.

A tabellán elfoglalt második hely egyelőre hízelgő a győriek teljesítményét nézve, de az is igaz, hogy roppant nehéz tucatnyi új játékost beépíteni, és teljesen új csapatot építeni a távozások, a sérülések és persze a saját elképzelések pályára vitele közepette. A Kispest elleni hihetetlen győzelem sokat ér, és a kínnal-keservvel megszerzett pontokkal folyamatosan türelmet nyer Efraín Juárez, de legkésőbb a válogatott szünet után „látszódnia” kellene az érkezők jelenlétének.

Annál inkább, mert lapunk értesülése szerint a Honvéd ellen a keretből kimaradó Zseljko Gavrics is távozhat hamarosan.

Még egy távozó? Meglepő fejleménynek számított vasárnap este, hogy az ETO FC kulcsembere, Zseljko Gavrics minden előzmény nélkül kimaradt a Kispest-Honvéd elleni keretből. Lapunk úgy értesült, hogy Claudiu Bumbával ellentétben nem sérülés hátráltatja, hanem ő is a bajnokcsapat nyári távozóinak listáját bővítheti hamarosan. Zseljko Gavrics is elhagyhatja az ETO-t

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Bödő Efraim Zoltán (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Luka Kulenovic (bosnyák, Heracles Almelo – Hollandia), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Nicolae Rotaru (moldovai, CS Petrocub Hincesti– Moldova), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország), Élan Ricardo (Élan Joseph Ricardo Ochoa, kolumbiai, Besiktas – Törökország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Élő Csongor, Horváth Valentin

Kiszemeltek: –

Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Tollár Imre (Gyirmót FC Győr), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zseljko Gavrics (szerb)

NB I, A 7. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Szeptember 4., péntek

Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2

Szeptember 5., szombat

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 1–2

Paksi FC–Debreceni VSC 2–4

Szeptember 6., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1–0

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–2

ETO FC–Kispest-Honvéd FC 3–2