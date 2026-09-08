Steve McManaman: Itt az ideje, hogy Szoboszlai Dominik vezér legyen

A szerdai BL-játéknap csemegéjének ígérkezik a Liverpool FC és az Atlético Madrid összecsapása az Anfieldben. A sors nem először hozza össze a két csapatot az elmúlt években – olyannyira, hogy ez lesz már a hatodik BL-csatájuk 2020 óta.

A sorozat 2020 februárjában kezdődött, amikor a nyolcaddöntőben a Wanda Metropolitanóban 1–0-ra nyert Diego Simeone vezetőedző csapata, majd a visszavágón az Anfieldben hosszabbításban 3–2-re megint felülkerekedett, s kiejtette a címvédő Liverpoolt. Másfél évvel később, 2021 őszén a csoportkörben fordult a kocka: az addig sebezhetőnek tűnő „vörösök” Madridban 3–2-re, hazai pályán 2–0-ra győztek. A legutóbbi találkozásra pedig tavaly szeptemberben került sor – szintén a BL-ligaszakasz 1. fordulójában, szintén az Anfieldben –, Virgil van Dijk a hosszabbítás második percében fejelt győztes gólt Szoboszlai Dominik passzát követően (3–2).

Természetesen magyar (fő)szereplőknek is lehet szurkolni az összecsapáson, hiszen a középpályás mellett Kerkez Milos is bevethető. Előbbinek új szerepet szánnak. Legalábbis Steve McManaman, a „vörösök” korábbi klasszis játékosa arra biztatta Szoboszlai Dominikot a Liverpool Echo cikke szerint, hogy lépjen előre vezérré, és töltse be az űrt, amelyet Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása hagyott az öltözőben. Andoni Iraola vezetőedző már a nyáron szimbolikusan is az együttes legfontosabb játékosai közé „emelte”: kinevezte Virgil van Dijk csapatkapitány egyik helyettesévé Alisson és Joe Gomez mellett.

McManaman szerint Szoboszlai Dominik egyre inkább a Liverpool gerincéhez tartozik, és – Van Dijk után – reális esélye lehet arra is, hogy hosszabb távon a csapatkapitányi szerepig jusson, hiszen a pálya közepéről ő formálja az együttes játékát. A korábbi angol válogatott csillag szerint a klub több nagy egyéniséget veszített el az elmúlt időszakban, ezért most valakinek előre kell lépnie – és szerinte pontosan ezt teszik a szupersztárok. Úgy véli, Alissonnak, Van Dijknak és Szoboszlainak közösen kell segíteniük a fiatalabbak beilleszkedését, ez az erősödő bizalom pedig már az Atlético elleni meccsen is megmutatkozhat.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Kedd

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)

Szerda

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

Csütörtök

18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (RTL+)

18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (RTL+)

21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (RTL+)