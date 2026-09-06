„Az újpestiek úgy mentek bele a meccsbe, mint 11 argentin »bérgyilkos«” – Preisinger Sándor a derbiről
„Az Újpest játékosai úgy mentek bele a mérkőzésbe, mint tizenegy argentin »bérgyilkos«: elképesztő motivációval, már-már túlfűtötten futballoztak. A Ferencváros góljáig tulajdonképpen az történt a pályán, amit a lila-fehérek akartak, nagyon megszervezték a védekezésüket, sokszor hat emberrel zártak vissza. Ugyanakkor éppen ez a túlmotiváltság hordozza magában a hibalehetőséget, ráadásul a jobb oldalukat már a gól előtt sebezhetőnek éreztem. A Fradi vezetése nem igazán volt benne a játékban, óriási szerencse kellett hozzá – most az lesz érdekes, hogyan reagál erre az Újpest” – mondta Preisinger Sándor, a Nemzeti Sport szakértője, az 1993–1994-es NB I-es idény gólkirálya.
„Kristoffer Zachariassen az utóbbi évek egyik leghatékonyabb ferencvárosi játékosa, ár-érték arányban pedig szerintem a legjobb légiósa. Hihetetlen futballista: szinte minden fontos meccsen gólt szerez, mindenhol feltűnik, és ha beállítanák a kapuba, még talán egy-két tizenegyest is védene. A minőség egyértelműen a Ferencváros oldalán van, még akkor is, ha továbbra is azt érzem, hogy néhány játékosa nincs kellőképpen rápörögve erre a mérkőzésre. Az Újpest sokkal nagyobb hőfokon futballozik, de a Fradi egyéni képességei bármikor eldönthetnek egy-egy szituációt. A hazaiak szinte mindent a bal oldalukon próbálnak megjátszani – én az Újpest helyében három belső védővel álltam volna fel. Ami pedig Aljosa Matko megmozdulását illeti, nem érzem úgy, hogy emiatt emberhátrányba kellett volna kerülnie az Újpestnek: nem láttam piros lapot érő, szándékos szabálytalanságot.”
„Szélesi Zoltán a szünetben jól nyúlt bele a mérkőzésbe, a változtatások láthatóan jót tettek a csapat játékának. Azt is mondhatjuk, hogy a sors valamelyest kiegyenlítette a szerencsefaktort: egy rosszul sikerült beadásból végül „szenzációs” gólpassz lett, ami lélektani fordulatot is hozhatott. A 60-65. perc óta viszont a Ferencváros feljebb kapcsolt, egyre nagyobb a forgalom az újpesti tizenhatoson belül. Szerintem most már elsősorban arról szól majd a derbi, meddig bírja az Újpest a Fradi nyomását, és lesz-e lehetősége egy-egy kontrából kiszabadulni.”
„A Fradi nagyon jó passzban lévő csapat, azonban a héten játszott három meccse miatt nem éreztem annyira rápörögve erre a rangadóra, mint az Újpestet, amely az agresszivitásával és a hozzáállásával remekül kompenzálta ellenfele tudásbeli fölényét – dicséret illeti a lila-fehérek szakmai stábját, jól felkészítették a játékosaikat. A régi időket idézte ez a derbi, beleértve a végén látott kakaskodásokat és sárga lapokat – nagyon jól szórakoztam!”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)
Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)