„Az újpestiek úgy mentek bele a meccsbe, mint 11 argentin »bérgyilkos«” – Preisinger Sándor a derbiről

„Az Újpest játékosai úgy mentek bele a mérkőzésbe, mint tizenegy argentin »bérgyilkos«: elképesztő motivációval, már-már túlfűtötten futballoztak. A Ferencváros góljáig tulajdonképpen az történt a pályán, amit a lila-fehérek akartak, nagyon megszervezték a védekezésüket, sokszor hat emberrel zártak vissza. Ugyanakkor éppen ez a túlmotiváltság hordozza magában a hibalehetőséget, ráadásul a jobb oldalukat már a gól előtt sebezhetőnek éreztem. A Fradi vezetése nem igazán volt benne a játékban, óriási szerencse kellett hozzá – most az lesz érdekes, hogyan reagál erre az Újpest” – mondta Preisinger Sándor, a Nemzeti Sport szakértője, az 1993–1994-es NB I-es idény gólkirálya.

„Kristoffer Zachariassen az utóbbi évek egyik leghatékonyabb ferencvárosi játékosa, ár-érték arányban pedig szerintem a legjobb légiósa. Hihetetlen futballista: szinte minden fontos meccsen gólt szerez, mindenhol feltűnik, és ha beállítanák a kapuba, még talán egy-két tizenegyest is védene. A minőség egyértelműen a Ferencváros oldalán van, még akkor is, ha továbbra is azt érzem, hogy néhány játékosa nincs kellőképpen rápörögve erre a mérkőzésre. Az Újpest sokkal nagyobb hőfokon futballozik, de a Fradi egyéni képességei bármikor eldönthetnek egy-egy szituációt. A hazaiak szinte mindent a bal oldalukon próbálnak megjátszani – én az Újpest helyében három belső védővel álltam volna fel. Ami pedig Aljosa Matko megmozdulását illeti, nem érzem úgy, hogy emiatt emberhátrányba kellett volna kerülnie az Újpestnek: nem láttam piros lapot érő, szándékos szabálytalanságot.”

„Szélesi Zoltán a szünetben jól nyúlt bele a mérkőzésbe, a változtatások láthatóan jót tettek a csapat játékának. Azt is mondhatjuk, hogy a sors valamelyest kiegyenlítette a szerencsefaktort: egy rosszul sikerült beadásból végül „szenzációs” gólpassz lett, ami lélektani fordulatot is hozhatott. A 60-65. perc óta viszont a Ferencváros feljebb kapcsolt, egyre nagyobb a forgalom az újpesti tizenhatoson belül. Szerintem most már elsősorban arról szól majd a derbi, meddig bírja az Újpest a Fradi nyomását, és lesz-e lehetősége egy-egy kontrából kiszabadulni.”

„A Fradi nagyon jó passzban lévő csapat, azonban a héten játszott három meccse miatt nem éreztem annyira rápörögve erre a rangadóra, mint az Újpestet, amely az agresszivitásával és a hozzáállásával remekül kompenzálta ellenfele tudásbeli fölényét – dicséret illeti a lila-fehérek szakmai stábját, jól felkészítették a játékosaikat. A régi időket idézte ez a derbi, beleértve a végén látott kakaskodásokat és sárga lapokat – nagyon jól szórakoztam!”