Efraín Juárez: Bocsánat, hogy így fogalmazok, de tökösek vagyunk

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2658 néző. Vezette: Csonka Bence (Szalai Dániel, Horváth Zoltán)

Sárga lap: Calderón (54.), ill. Orján (54.), Okeke (81.), Babó Levente (vezetőedző, 81.), Krupa (90+1.)

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Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Legyőzték a Zalaegerszegre listavezetőként érkező Puskás Akadémiát, megvan a második győzelmük.

– Látható, mennyire mások a hazai és idegenbeli meccseink, kemény az NB I, nagy a küzdelem minden fordulóban. A Puskás Akadémia nem véletlenül állt az első helyen, de a mi csapatunk ezúttal jobban teljesített. Jól kezdtünk, ez pedig még több önbizalmat adott a folytatásra. Akadtak még helyzeteink, több góllal is nyerhettünk volna. Ki kell emelni, hogy fiatalok is játszottak, mint a 2008-as születésű panamai Moisés Richards. A munkánknak meglesz a gyümölcse.

– Mit szól a pálya minőségéhez?

– Nincs jó állapotban, sokszor ezért estek el a játékosok. Minél előbb orvosolni kell a problémát, mert jó pálya kell a jó játékhoz. De fontos elmondani, hogy nem kaptunk gólt, előreléptünk védekezésben. A vesztes meccseken nem azért maradtunk alul, mert szörnyű volt a csapat, és most, a győzelem után sem fantasztikus. Hosszú út vezet addig a szintig, ahová el akarunk jutni, a tabella állása mindenesetre nem tükrözi azt, amire képesek vagyunk.

– Matheus Machado néhány napja érkezett, és máris győztes gólt szerzett. Megtalálta a csatárát?

– Remekül játszott, de a másik új futballistának, Emin Kujovicnak is fontos szerepe volt a gólban. Mindamellett nem akarom egyenként kiemelni őket, az egész csapat jól teljesített, látszott, mit akarunk játszani.

Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Súlyos árat fizettünk az első két percért, ez rányomta a bélyegét a meccsre. A kezdeti sokk után akadtak helyzeteink, veszélyt teremtettünk, de a hazaiak megőrizték előnyüket. Ráadásul pontatlanok is voltunk.

– Meglepte valamivel a Zalaegerszeg? Mondjuk azzal, hogy rögtön játszott a két új szerzemény, Emin Kujovic és Matheus Machado?

– Tisztában voltunk vele, hogy milyen poszton szerepelnek, de mégiscsak az első meccsüket játszották, így nyilván nem tudtunk mindent róluk. Emin Kujoviccsal és Matheus Machadóval is erősödött a ZTE. A legnagyobb probléma az volt, hogy mentális terhet jelentett a korai hátrányba kerülés. A Paks itt gólt kapott, a Fradi is megszenvedett a Zalaegerszeg ellen, amely ha házigazdaként megszerzi a vezetést, meg is tudja tartani.

– Jó fél órát együtt töltött a pályán Németh András és Lamin Colley, de nem sok értékelhető beadást kaptak. Miért?

– Orján Roland helyett Farkas Bendegúzt azért vetettük be, hogy több beadás érkezzen, illetve a másik oldalon Nagy Zsolt nemrégiben tért vissza a sérülése után, elvileg hatvan percet kapott volna, de Brandon Ormonde-Ottewill sérült. De tény, hogy összességében nem voltak jók a beadásaink.

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

ETO FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–2 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 5456 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Ország Péter)

Gólszerző: Stefulj (67.), Urblík N. (90+2.), Krpics (90+8. – 11-esből), ill. Ed-Darradzs (75.), Pekár I. (90+3.)

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Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– Hogyan élte meg ezt az őrületes meccset?

– Izgalmas volt... Nekem nem is annyira az eredmény, inkább a teljesítmény miatt. A csütörtöki nagyon nehéz este volt a szurkolóknak, a klubnak. Azt akartam látni, hogyan vágunk vissza, s mutatjuk meg, mit tudunk. Aznap mi voltunk a legrosszabb csapat, most meg elsők vagyunk holtversenyben. Hálás vagyok, hogy ennek az együttesnek az edzője lehetek.

– A játék képe ilyenkor nem fontos?

– Remek teljesítménynek tartom ahhoz képest, ahol voltunk a minap, mert megmutatja a csapat erejét. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de tökösek vagyunk, hogy így talpra álltunk. Építkezünk tovább.

– Tervez változtatni a játékfelfogáson a szeptemberi mini felkészülés során?

– Próbálom az újakat megismerni, és mindenkinek felvázolni a célokat, lesz taktikai változás. Nagyon örülök, hogy a klub sokat tett azért, hogy ennyi erősítés érkezzen, olyanok, akik büszkén harcolnak az ETO-ért. Azok, akik nem ilyenek voltak, már nincsenek itt.

Maurizio Jacobacci, Kispest-Honvéd vezetőedzője

– Újabb drámai végjáték a Kispestnek, mit érez a lefújás után?

– A pályán a címvédő és a feljutó mérkőzött meg, de aki látta a meccset, nem érzékelhetett különbséget a két csapat között. A teljesítményünkből energiát meríthetünk. A srácokat sajnálom, a lelküket kitették a pályára, rendkívül frusztráló élmény így vereséget szenvedni. Mondtam nekik, hétfőn is felkel a nap, és azért dolgozunk, hogy az eredményjelzőn is látható legyen az erőfeszítés.

– Hogyan látta a mérkőzést?

– Nem kezdődött jól, az első negyedórában a Győr sokat birtokolta a labdát, de utána jól futballoztunk. Zavarba hoztuk az ellenfelet, kevesebb területet engedtünk át. A nulla nulla kedvező félidei eredmény volt, tudtuk, hogy jó kezdéssel a második félidőben a magunk javára fordíthatjuk a találkozót. Az első gól középpályás labdavesztésből jött, de játékrendszert váltottunk, majd Reda Eddarraj lőtt gólt. A játékrendszerünkkel zavarba hoztuk az ellenfelünket, de az első gólhoz hasonló hibából érkezett a következő, balszerencsés találat... Beküldtem Pekár Istvánt, és rögtön gólt szerzett.

– De ez sem ért győzelmet...

– A mérkőzést eldöntő találat egyéni hibából jött, aminél a védő beavatkozott, pedig hagyhatta volna, aztán következett a büntető.