Labdarúgás: két gól a fiataloktól az NB I 7. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 7. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Vasas és a Nyíregyháza találkozójával indult a forduló, a hazaiak nyertek 3–2-re. Az angyalföldiek kapujában a 20 éves Engedi Márk állt, a Spartacusban

55 percet játszott a 19 esztendős Hős Zsombor, aki gólt szerzett.

Szombaton az MTK Budapest otthon kapott ki 2–1-re a Kisvárdától. A fővárosi csapatban a 18 éves Nyers Ádám 63 percet töltött a pályán, míg a vendégegyüttesben a 20 éves Ésik Ákos és a 18 esztendős Szikszai Hennagyij egyaránt 45 percet szerepelt, utóbbi be is talált.

A Debrecen 4–2-re verte meg idegenben a Paksot. A tolnai gárdában a 19 éves Győrfi Milán végigjátszotta a meccset, sőt gólpasszt adott, valamint 15 percre beállt a 18 éves Galambos János is. A DVSC-ben a 19 éves Tercza Gergő és a 17 éves Szakál Dénes 90-90, a 19 esztendős Patai Dávid és a vele egyidős, asszisztot jegyző Egri Imre 68-68, míg a 20 éves Sain Csaba Balázs 35 percet volt a pályán.

Vasárnap a Zalaegerszeg 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. A ZTE-ben nem játszott utánpótláskorú, ellenben a felcsútiaknál négy is: a kapuban a 19 éves Lehoczki Bendegúz állt, 74 percet szerepelt a 18 éves Varga Zsombor, 34 percre állt be a 20 éves Krupa Zsolt és 16 percig bizonyíthatott a vele egykorú Kern Martin.

A Ferencváros–Újpest derbi 2–2-es eredményt hozott. Az FTC-ben egy félidőt játszott a 19 éves Bagi Ádám, a liláknál a 18 éves Ujváry Ferenc végig a pályán volt, a 20 éves Fenyő Noah 15 percet kapott.

Az utolsó meccsen a Győr 3–2-re nyert a Kispest-Honvéd ellen. Az ETO-ban 86-86 percet játszott a 20 éves Umathum Ádám és a 19 éves Szép Márton, valamint 11 percre beszállt a 19 éves Selyem Bálint és 4-re a vele egyidős Bödő Efraim-Zoltán. A fővárosi alakulatban a 18 éves Somogyi Ádám 90, a 19 éves Szamosi Ádám 61, a 17 esztendős Somogyi Tamás 29 percet futballozott.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 7. FORDULÓJÁBAN: 1485

Csapatok:

Debrecen: 90+90+68+68+35=351

Puskás Akadémia: 90+74+34+16=214

Győri ETO: 86+86+11+4=187

Kispest-Honvéd: 90+61+29=180

Paks: 90+15=105

Újpest: 90+15=105

Kisvárda: 45+45=90

Vasas: 90

MTK Budapest: 63

Nyíregyháza: 55

Ferencváros: 45

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Győrfi Milán (Paks): 90

Tercza Gergő (Debrecen): 90

Szakál Dénes (Debrecen): 90

Ujváry Ferenc (Újpest): 90

Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 90

Umathum Ádám (Győri ETO): 86

Szép Márton (Győri ETO): 86

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 74

Patai Dávid (Debrecen): 68

Egri Imre (Debrecen): 68

Nyers Ádám (MTK Budapest): 63

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 61

Hős Zsombor (Nyíregyháza): 55

Ésik Ákos (Kisvárda): 45

Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 45

Bagi Ádám (Ferencváros): 45

Sain Balázs Csaba (Debrecen): 35

Krupa Zsolt (Puskás Akadémia): 34

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 29

Kern Martin (Puskás Akadémia): 16

Fenyő Noah (Újpest): 15

Galambos János (Paks): 15

Selyem Bálint (Győri ETO): 11

Bödő Efraim-Zoltán (Győri ETO): 4

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Hős Zsombor (Nyíregyháza) betalált a Vasas ellen Forrás: Nyíregyháza Spartacus)