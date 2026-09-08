Labdarúgás: két gól a fiataloktól az NB I 7. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 7. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Vasas és a Nyíregyháza találkozójával indult a forduló, a hazaiak nyertek 3–2-re. Az angyalföldiek kapujában a 20 éves Engedi Márk állt, a Spartacusban
55 percet játszott a 19 esztendős Hős Zsombor, aki gólt szerzett.
Szombaton az MTK Budapest otthon kapott ki 2–1-re a Kisvárdától. A fővárosi csapatban a 18 éves Nyers Ádám 63 percet töltött a pályán, míg a vendégegyüttesben a 20 éves Ésik Ákos és a 18 esztendős Szikszai Hennagyij egyaránt 45 percet szerepelt, utóbbi be is talált.
A Debrecen 4–2-re verte meg idegenben a Paksot. A tolnai gárdában a 19 éves Győrfi Milán végigjátszotta a meccset, sőt gólpasszt adott, valamint 15 percre beállt a 18 éves Galambos János is. A DVSC-ben a 19 éves Tercza Gergő és a 17 éves Szakál Dénes 90-90, a 19 esztendős Patai Dávid és a vele egyidős, asszisztot jegyző Egri Imre 68-68, míg a 20 éves Sain Csaba Balázs 35 percet volt a pályán.
Vasárnap a Zalaegerszeg 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. A ZTE-ben nem játszott utánpótláskorú, ellenben a felcsútiaknál négy is: a kapuban a 19 éves Lehoczki Bendegúz állt, 74 percet szerepelt a 18 éves Varga Zsombor, 34 percre állt be a 20 éves Krupa Zsolt és 16 percig bizonyíthatott a vele egykorú Kern Martin.
A Ferencváros–Újpest derbi 2–2-es eredményt hozott. Az FTC-ben egy félidőt játszott a 19 éves Bagi Ádám, a liláknál a 18 éves Ujváry Ferenc végig a pályán volt, a 20 éves Fenyő Noah 15 percet kapott.
Az utolsó meccsen a Győr 3–2-re nyert a Kispest-Honvéd ellen. Az ETO-ban 86-86 percet játszott a 20 éves Umathum Ádám és a 19 éves Szép Márton, valamint 11 percre beszállt a 19 éves Selyem Bálint és 4-re a vele egyidős Bödő Efraim-Zoltán. A fővárosi alakulatban a 18 éves Somogyi Ádám 90, a 19 éves Szamosi Ádám 61, a 17 esztendős Somogyi Tamás 29 percet futballozott.
A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 7. FORDULÓJÁBAN: 1485
Csapatok:
Debrecen: 90+90+68+68+35=351
Puskás Akadémia: 90+74+34+16=214
Győri ETO: 86+86+11+4=187
Kispest-Honvéd: 90+61+29=180
Paks: 90+15=105
Újpest: 90+15=105
Kisvárda: 45+45=90
Vasas: 90
MTK Budapest: 63
Nyíregyháza: 55
Ferencváros: 45
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Engedi Márk (Vasas): 90
Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90
Győrfi Milán (Paks): 90
Tercza Gergő (Debrecen): 90
Szakál Dénes (Debrecen): 90
Ujváry Ferenc (Újpest): 90
Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 90
Umathum Ádám (Győri ETO): 86
Szép Márton (Győri ETO): 86
Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 74
Patai Dávid (Debrecen): 68
Egri Imre (Debrecen): 68
Nyers Ádám (MTK Budapest): 63
Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 61
Hős Zsombor (Nyíregyháza): 55
Ésik Ákos (Kisvárda): 45
Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 45
Bagi Ádám (Ferencváros): 45
Sain Balázs Csaba (Debrecen): 35
Krupa Zsolt (Puskás Akadémia): 34
Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 29
Kern Martin (Puskás Akadémia): 16
Fenyő Noah (Újpest): 15
Galambos János (Paks): 15
Selyem Bálint (Győri ETO): 11
Bödő Efraim-Zoltán (Győri ETO): 4
(Kiemelt képünkön: A 19 éves Hős Zsombor (Nyíregyháza) betalált a Vasas ellen Forrás: Nyíregyháza Spartacus)