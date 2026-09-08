DVTK: Feczkó Tamás valóban ott volt a meccsen – ma be is jelenthetik az érkezését

Az M4 Sport élő közvetítéséből az is kiderült, hogy a szakember a DVTK sportigazgatójával, Vincze Richárddal együtt nézte a diósgyőri vezetésről 2–1-es Videoton-győzelemmel záruló mérkőzést.

Információink szerint a DVTK jó eséllyel Feczkó Tamást jelentheti be, mint a csapat új vezetőedzőjét a klub keddi, 13.30 órára meghirdetett sajtótájékoztatóján. Véletlen egybeesés, hogy a szakember éppen ma töltötte be a 49. életévét.

Az edző mellett az döntött a választásnál, hogy korábban három csapatot is feljuttatott az NB I-be – a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot –, másrészt jól ismeri a diósgyőri közeget, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már irányította a diósgyőrieket (45 meccsen ült a kispadon, 18 győzelem, hat döntetlen, 21 vereség volt a mérlege). Ezzel együtt nagy fába vágja a fejszéjét, hiszen miközben a szurkolók feljutást várnak a csapattól, a DVTK a hétfői vereséget követően az NB II-ben csak a 14. helyen áll a tabellán, négy ponttal.

A hétfői meccshez kapcsolódó hír, hogy szurkolói oldalak a múlt héten a fehérvári vezetőedző, Pető Tamás távozását is biztosra vették, de mint azt már megírtuk, a klub vezetősége továbbra is bizalmat szavazott a szakembernek és jelenleg nincs edzőkérdés Székesfehérváron. A Videoton a hétfői sikernek köszönhetően a 8. helyre jött fel a tabellán, kilenc ponttal.