DVTK: Feczkó Tamás valóban ott volt a meccsen – ma be is jelenthetik az érkezését
A Nemzeti Sport Online-on már egy héttel ezelőtt is jeleztük, amikor a DVTK labdarúgócsapata bejelentette Takács Péter vezetőedző leváltását, hogy a legutóbb Kispesten dolgozó Feczkó Tamás az első számú kiszemelt Diósgyőrben a vezetőedzői posztra. Azóta megjelentek több forrásban olyan hírek, hogy a szakemberrel nem sikerült megegyeznie a klubnak és elakadtak a tárgyalások. Hétfőn már írtunk róla, hogy ezek a híresztelések nem fedik a valóságot, ugyanis klub közeli információink szerint a DVTK továbbra is tárgyal Feczkó Tamással, aki a helyszínen tekintheti meg a csapat székesfehérvári bajnokiját.
Az M4 Sport élő közvetítéséből az is kiderült, hogy a szakember a DVTK sportigazgatójával, Vincze Richárddal együtt nézte a diósgyőri vezetésről 2–1-es Videoton-győzelemmel záruló mérkőzést.
Információink szerint a DVTK jó eséllyel Feczkó Tamást jelentheti be, mint a csapat új vezetőedzőjét a klub keddi, 13.30 órára meghirdetett sajtótájékoztatóján. Véletlen egybeesés, hogy a szakember éppen ma töltötte be a 49. életévét.
Az edző mellett az döntött a választásnál, hogy korábban három csapatot is feljuttatott az NB I-be – a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot –, másrészt jól ismeri a diósgyőri közeget, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már irányította a diósgyőrieket (45 meccsen ült a kispadon, 18 győzelem, hat döntetlen, 21 vereség volt a mérlege). Ezzel együtt nagy fába vágja a fejszéjét, hiszen miközben a szurkolók feljutást várnak a csapattól, a DVTK a hétfői vereséget követően az NB II-ben csak a 14. helyen áll a tabellán, négy ponttal.
A hétfői meccshez kapcsolódó hír, hogy szurkolói oldalak a múlt héten a fehérvári vezetőedző, Pető Tamás távozását is biztosra vették, de mint azt már megírtuk, a klub vezetősége továbbra is bizalmat szavazott a szakembernek és jelenleg nincs edzőkérdés Székesfehérváron. A Videoton a hétfői sikernek köszönhetően a 8. helyre jött fel a tabellán, kilenc ponttal.
LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (0–1)
Székesfehérvár, Sóstói stadion, 2486 néző. Vezette: Antal Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Garai Péter)
VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Murka, Spandler – Bedi, Zsótér – Ekbauer, Derekas, Kurdics (Nagy Dominik, 59.) – Nagy Zoárd (Kovács E., 90+4.), Németh D. (Kelemen, 84.). Vezetőedző: Pető Tamás
DVTK: Gróf – Kiss B., Szatmári Cs., Bárdos – Molnár G., Holdampf, Bényei (Babinszky, 79.), Bokros – Mucsányi Márk (Szekszárdi, 59.), Borvető, Galántai (Krone, 88.). Mb. vezetőedző: Kriston István
Gólszerző: Németh D. (53., 82.), ill. Galántai (29.)
MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – Nagyon megérdemeltük a győzelmet, az első perctől úgy játszottunk, ahogy a Videoton nevéhez méltó. Nyomást helyeztünk az ellenfélre, a hitünket nem vesztettük el, és a bajnokság talán legjobb csapatát tudtuk legyőzni. Ezért külön örülök ennek a győzelemnek.
Kriston István: – Sajnálhatjuk a meccset, csalódottak vagyunk, rengeteget tett a csapat legalább az egy pontért. Bíztunk abban, hogy a vezetés lelki töltetet ad ahhoz, hogy megfordítsuk a negatív spirált, de fegyelmezetlenségből kaptunk két gólt. Ennek ellenére remélem, hogy a tartásunkkal megindulhatunk majd felfelé a tabellán.