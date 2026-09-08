Nemzeti Sportrádió

DVTK: Feczkó Tamás valóban ott volt a meccsen – ma be is jelenthetik az érkezését

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.08. 07:44
null
Feczkó Tamás (felül) hétfőn már a fehérvári lelátóról nézte leendő csapatát, Vincze Richárd (balra) sportigazgató társaságában (Forrás: M4 Sport)
Címkék
DVTK NB II Videoton FC Fehérvár Feczkó Tamás Diósgyőr Pető Tamás
Hétfőn a Nemzeti Sport Online-on írtunk arról, hogy Feczkó Tamással tárgyal az új vezetőedzőt kereső Diósgyőri VTK labdarúgócsapata, és a szakember feltűnhet a csapat hétfői, Videoton elleni bajnokiján. Nos, Feczkó Tamás hétfőn valóban ott volt a lelátón, a diósgyőriek sportigazgatójával, Vincze Richárddal közösen tekintették meg a találkozót, és a klub ma délutáni sajtótájékoztatóján jó eséllyel már őt mutatják be, mint a csapat új vezetőedzőjét.

A Nemzeti Sport Online-on már egy héttel ezelőtt is jeleztük, amikor a DVTK labdarúgócsapata bejelentette Takács Péter vezetőedző leváltását, hogy a legutóbb Kispesten dolgozó Feczkó Tamás az első számú kiszemelt Diósgyőrben a vezetőedzői posztra. Azóta megjelentek több forrásban olyan hírek, hogy a szakemberrel nem sikerült megegyeznie a klubnak és elakadtak a tárgyalások. Hétfőn már írtunk róla, hogy ezek a híresztelések nem fedik a valóságot, ugyanis klub közeli információink szerint a DVTK továbbra is tárgyal Feczkó Tamással, aki a helyszínen tekintheti meg a csapat székesfehérvári bajnokiját.

Kapcsolódó tartalom

NS-infó: a DVTK-nál továbbra is tárgyalnak Feczkó Tamással

Nem lenne meglepetés, ha a szakember az NB II-es labdarúgócsapat mai meccsén feltűnne a lelátón.

Öt meccs után edzőt váltott a Diósgyőr – hivatalos

Nem kezdte jól az NB II-t a borsodi klub.

Az M4 Sport élő közvetítéséből az is kiderült, hogy a szakember a DVTK sportigazgatójával, Vincze Richárddal együtt nézte a diósgyőri vezetésről 2–1-es Videoton-győzelemmel záruló mérkőzést. 

Információink szerint a DVTK  jó eséllyel Feczkó Tamást jelentheti be, mint a csapat új vezetőedzőjét a klub keddi, 13.30 órára meghirdetett sajtótájékoztatóján. Véletlen egybeesés, hogy a szakember éppen ma töltötte be a 49. életévét.

Az edző mellett az döntött a választásnál, hogy korábban három csapatot is feljuttatott az NB I-be – a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot –, másrészt jól ismeri a diósgyőri közeget, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már irányította a diósgyőrieket (45 meccsen ült a kispadon, 18 győzelem, hat döntetlen, 21 vereség volt a mérlege). Ezzel együtt nagy fába vágja a fejszéjét, hiszen miközben a szurkolók feljutást várnak a csapattól, a DVTK a hétfői vereséget követően az NB II-ben csak a 14. helyen áll a tabellán, négy ponttal.

A hétfői meccshez kapcsolódó hír, hogy szurkolói oldalak a múlt héten a fehérvári vezetőedző, Pető Tamás távozását is biztosra vették, de mint azt már megírtuk, a klub vezetősége továbbra is bizalmat szavazott a szakembernek és jelenleg nincs edzőkérdés Székesfehérváron. A Videoton a hétfői sikernek köszönhetően a 8. helyre jött fel a tabellán, kilenc ponttal. 

Labdarúgó NB II
2026.09.02. 12:35

Fehérváron egyeztetett a klubvezetés Pető Tamás vezetőedzővel

A kispadon nincs változás. Balhátvédet és csatárt is igazolna a stáb. Utóbbi posztra Nagy Zoárd a kiszemelt, miután a klubbal hírbe hozott Ádám Martin máshol folytatja.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (0–1)
Székesfehérvár, Sóstói stadion, 2486 néző. Vezette: Antal Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Garai Péter)
VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Murka, Spandler – Bedi, Zsótér – Ekbauer, Derekas, Kurdics (Nagy Dominik, 59.) – Nagy Zoárd (Kovács E., 90+4.), Németh D. (Kelemen, 84.). Vezetőedző: Pető Tamás
DVTK: Gróf – Kiss B., Szatmári Cs., Bárdos – Molnár G., Holdampf, Bényei (Babinszky, 79.), Bokros – Mucsányi Márk (Szekszárdi, 59.), Borvető, Galántai (Krone, 88.). Mb. vezetőedző: Kriston István
Gólszerző: Németh D. (53., 82.), ill. Galántai (29.)

MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – Nagyon megérdemeltük a győzelmet, az első perctől úgy játszottunk, ahogy a Videoton nevéhez méltó. Nyomást helyeztünk az ellenfélre, a hitünket nem vesztettük el, és a bajnokság talán legjobb csapatát tudtuk legyőzni. Ezért külön örülök ennek a győzelemnek.
Kriston István: – Sajnálhatjuk a meccset, csalódottak vagyunk, rengeteget tett a csapat legalább az egy pontért. Bíztunk abban, hogy a vezetés lelki töltetet ad ahhoz, hogy megfordítsuk a negatív spirált, de fegyelmezetlenségből kaptunk két gólt. Ennek ellenére remélem, hogy a tartásunkkal megindulhatunk majd felfelé a tabellán.

 

 

 

DVTK NB II Videoton FC Fehérvár Feczkó Tamás Diósgyőr Pető Tamás
Legfrissebb hírek

Németh Dániel duplájával fordított és nyert a Videoton a DVTK ellen

Labdarúgó NB II
11 órája

NS-infó: a DVTK-nál továbbra is tárgyalnak Feczkó Tamással

Labdarúgó NB II
21 órája

DVTK: már nem Sántha Gergely a klub elnöke, de marad az elnökség tagja

Labdarúgó NB II
21 órája

Gera Dániel üzeni: Srácok, irány a grund!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:43

Ikszelt a Barcika a Kecskeméttel, először győzött ősszel a Misleny, fölényesen nyert a Soroksár – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 20:57

A kihagyott tizenegyes nem fért bele a Szentlőrincnek, tovább menetel a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 20:57

Nagykanizsai siker Zuglóban – súlyosan megsérült a volt válogatott védő

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 18:56

Két góllal győzött a Gyirmót a Karcag ellen

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 17:49