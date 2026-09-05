Folytatnák jó sorozatukat a budapestiek – MTK–Kisvárda percről percre

NB I

7. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 17.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák

MTK: Demjén – Varju, Beriasvili, Armalas, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek, Bognár I., Kerezsi – Nyers. Vezetőedző: Pinezits Máté

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Matanovics, Melnik, Mbock, Ésik – Herc, Jordanov. Vezetőedző: Supka Attila

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ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ Eddig 15-ször találkoztak az NB I-ben, és bár a közelmúltban a fővárosiak az eredményesebbek, összességében még mindig a szabolcsiak állnak jobban a párharcban, hiszen a mérleg 5 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker. A gólátlag alacsony, csupán 2.3/mérkőzés.

♦ Az előző 4 találkozójukat a kék-fehérek nyerték, Pinezits Máté irányítása óta a Várda az egyik olyan csapat, amelyet már kétszer le tudtak győzni. Januárban Kisvárdán (3–2) Lippai Tibor 82. perces öngólja, áprilisban a Hungária körúton (2–1) pedig Németh Krisztián 89. perces találata döntött.

♦ Amikor az MTK volt a házigazda, a legutóbbi 3 alkalommal hazai siker született, viszont 2023-ig NB I-es meccsen a szabolcsiak egyszer sem kaptak ki a kék-fehérek otthonában: 3-szor ikszeltek, 4-szer pedig nyerni tudtak, ebből egyszer-egyszer a jelenlegi vezetőedzőjükkel, Supka Attilával.

♦ A MTK 3 forduló óta nem veszített (1 győzelem, 2 döntetlen), hármas holtversenyben a legtöbb gólt (13) érte el a mezőnyben, ezek több mint a felét Jurek Gábor szállította, aki 7 találatával vezeti a góllövőlistát.

♦ A Kisvárda döntetlenre hozta a legutóbbi 2 bajnokiját és mivel előtte 2-szer kikapott, már 4 bajnoki óta képtelen győzni, ami egálban a leghosszabb nyeretlenségi széria most az NB I-ben.

♦ A kék-fehérek hazai mérlege 2 győzelem, 1 vereség, a szabolcsiak idegenbeli teljesítménye pedig 50 százalékos (1 diadal, 1 kudarc). (P. GY.)