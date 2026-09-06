Az eddig utolsó ZTE a friss érkezője góljával legyőzte az éllovas Puskás Akadémiát

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2658 néző. Vezette: Csonka Bence (Szalai Dániel, Horváth Zoltán)

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Penalba, Diogo Silva, Calderón – Babos B. (Henrique, 64.), Kujovic, Amato – Maxsuell, Machado (Kiss B., 68.), Krevszun (Richards, 83.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas Bendegúz, 78.), Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Soisalo (Krupa, 56.), Varga Zs. (Kern, 74.), L. Duarte (Okeke, 74.), Dárdai P. (Colley, 56.) – Németh A., Lukács D. Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Machado (2.)

Sárga lap: Calderón (54.), ill. Orján (54.), Okeke (81.), Babó Levente (vezetőedző, 81.), Krupa (90+1.)

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Csatár Zalaegerszegen! A ZTE a Puskás Akadémia elleni bajnokiig eltelt hat fordulóban ötször nem szerzett gólt, támadójátéka hagyott némi kívánnivalót maga után. Éppen ezért szerződtették a zalaiak a nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban a szaúdi Al-Fatehtől Matheus Machadót, aki a felcsútiak ellen másfél perc után betalált. A 23 éves brazil támadó a rövid szaúdi kaland előtt a Ludogorecben szerepelt, a 2025–2026-os idényben játszott a Ferencváros ellen 3–1-re elveszített Európa-liga-meccsen. Most Zalaegerszegre sodorta az élet, a keretben eddig hiányzó vérbéli kilencesként tekintenek rá – remekül kezdődött magyarországi pályafutása, gyors góllal juttatta előnyhöz csapatát. Érdekesség, hogy a másik új szerzemény, a bosnyák Emin Kujovic remek lövése utáni kipattanóból született a ZTE vezető gólja.

Gyorsan egyenlíthetett volna a Puskás Akadémia, ám Lukács Dániel közvetlen közelről nem találta el a kaput, majd bő fél óra elteltével egy szögletet követően Nagy Zsolt fejesét ütötte ki magabiztosan Gundel-Takács Bence. Inkább a mezőnyben folyt a játék, a kapuk elvétve forogtak veszélyben, néhol a Zalaegerszeg, néhol a Puskás Akadémia került fölénybe. Az első félidő hajrájában Németh András fejelhetett ígéretes helyzetből, ám fölé szállt a labda. Az első negyedórában jó iramot diktáltak a csapatok, ám ez fokozatosan visszaesett, így a szünethez közeledve egyre kevesebb történést láthattak a szurkolók.

Gundel-Takács Bence az idényben először nem kapott gólt (Fotó: Unger Tamás)

A másik félidő egy ígéretes jobb oldali Csonka András-beadással indult, ám a labda centikkel elkerülte a középen berobbanó Matheus Machado fejét. Az 52. percben Emin Kujovic nagyszerűen ugratta ki Maxsuellt, ám a brazil egy csel után jó helyzetből csúnyán mellé lőtt. Közel került a második gólhoz a Zalaegerszeg, Babó Levente változtatott is csapatán, beküldte Lamin Colley-t Németh András mellé, így innentől két csatárral rohamozott a Puskás Akadémia. Egy fokozattal feljebb kapcsoltak a vendégek, járattak a labdát, keresték a rést a zalaiak védelmén, a hazaiak pedig a gyors ellentámadásokban bíztak. Éppen egy ilyenből indult meg villámgyorsan Danilo Krevszun, ám a szólója végén a bal sarok mellé lőtt. Machado ezt megelőzően januárban lépett pályára tétmeccsen, a 69. percig bírta, ígéretesnek tűnt a zalaegerszegi bemutatkozása. Továbbra is ment előre a felcsúti együttes, jöttek a beadások, ám azokat rendre hatástalanította a ZTE védelme. Arthur Henrique tudott elfutni Krevszun remek kiugratása után, azonban éles szögből nem találta el a kaput. Az eredmény már nem változott, a ZTE FC megszerezte második győzelmét.

A Zalaegerszeg hazai pályán teljesen más arcát mutatja, mint idegenben, a Paks után a Puskás Akadémiát is legyőzte, így másodszor nyert. Külön öröm lehet a zalaiaknak, hogy úgy tűnik, Matheus Machado személyében minőségi befejezőcsatárt szerződtettek. 1–0

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