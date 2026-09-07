„Az akarat és a koncentráció volt a kulcs” – Mucsányi Miron a derbi után

Mucsányi Miron: „Örülünk az egy pontnak, de nem vagyunk teljesen elégedettek. Nem kezdtük jól a meccset, ám a második félidő már jobban nézett ki, benne volt a győzelem is. Az akarat és a koncentráció volt a kulcs a mai napon, de ezt másképp nem is lehet. Ami engem illet, hálás vagyok, hogy kezdhettem a derbin, ám ezt máskor szeretném a pályán még jobban meghálálni. Személy szerint nem úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy terveztem, de aztán ahogy a csapat, én is belerázódtam.”

Bamidele Yusuf: „Hatalmas motivációval játszottunk, mindent megtettünk a gólért, szereztünk is kettőt az első félidőben. Aztán kaptunk is kettőt, nem engedhettük volna meg magunknak, hogy ilyen gólok szülessenek, de ilyen a futball, ez olykor megtörténik. Tanulnunk kell a hibákból, tovább kell lépnünk. Megérdemeltük volna a győzelmet, ebben biztos vagyok, ám ez is a futball része, az ilyen mérkőzések. Ilyen meccseken nem aludhatunk el egy pillanatra sem.”