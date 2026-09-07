„Az akarat és a koncentráció volt a kulcs” – Mucsányi Miron a derbi után
Mucsányi Miron: „Örülünk az egy pontnak, de nem vagyunk teljesen elégedettek. Nem kezdtük jól a meccset, ám a második félidő már jobban nézett ki, benne volt a győzelem is. Az akarat és a koncentráció volt a kulcs a mai napon, de ezt másképp nem is lehet. Ami engem illet, hálás vagyok, hogy kezdhettem a derbin, ám ezt máskor szeretném a pályán még jobban meghálálni. Személy szerint nem úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy terveztem, de aztán ahogy a csapat, én is belerázódtam.”
Bamidele Yusuf: „Hatalmas motivációval játszottunk, mindent megtettünk a gólért, szereztünk is kettőt az első félidőben. Aztán kaptunk is kettőt, nem engedhettük volna meg magunknak, hogy ilyen gólok szülessenek, de ilyen a futball, ez olykor megtörténik. Tanulnunk kell a hibákból, tovább kell lépnünk. Megérdemeltük volna a győzelmet, ebben biztos vagyok, ám ez is a futball része, az ilyen mérkőzések. Ilyen meccseken nem aludhatunk el egy pillanatra sem.”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)
Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)