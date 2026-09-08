Vindisch Ferenc: Vak tyúk is talál szemet!
Tizenkét éve, a 2014–2015-ös idény óta erősíti Vindisch Ferenc a kaposvári klubot, amely éppen ezt megelőzően, 2013-ban szerepelt legutóbb a Magyar Kupa négyes döntőjében.
„Abból éppen kimaradtam! – szögezte le egyből a Nemzeti Sportnak Vindisch Ferenc. – Most a felkészülés elejétől érződött valami már-már megmagyarázhatatlan a csapaton. Heten csatlakoztak hozzánk a nyáron, és szinte egyből kialakult a jó összhang. A klub és a szakvezetőség célja az volt, hogy ütőképes egység álljon össze, de arra talán még ők sem számítottak, hogy ennyire jól sikerül. Egy kis szerencse is kellett hozzá, de úgy fest, minden mozaikdarabka a helyén van.”
A „kis szerencse” alatt Vindisch Ferenc azt értette, hogy rendkívül kiélezett párharcban diadalmaskodtak a Szolnok elleni negyeddöntőben: az első mérkőzésen vendégként 17–15-re nyertek, majd hazai medencében 15–14-re kikaptak, így összesítésben egy gól billentette az ő oldalukra a mérleg nyelvét.
„Jó visszajelzés, hogy az elvégzett munkának meglett az eredménye – folytatta Vindisch. – Történhetett volna másképp is, de ami nagyon fontos: megérdemeltnek érzem a továbbjutásunkat. A kupa kvalifikációjában sem ment simábban, a második meccsünkön az Eger ellen nulla-négyes negyeddel nyitottunk – arra gondoltam, ha így indítjuk az idényt, az nem jó! Nyerni akartunk, küzdöttünk és megcsináltuk! Ezt is megérdemeltük.”
Vindisch 47 évesen is remekelt a szóban forgó összecsapásokon, az Eger ellen három gólig jutott, a Szolnoknak meccsenként kettőt vágott.
„Vak tyúk is talál szemet, most én is találtam néhányat! – vágta rá viccelődve Vindisch. – Jókor jött ki a lépés. Viszont hozzáteszem, a felkészülésbe én is beleadtam mindent, szóval ennyiből megérdemelt a teljesítményem. Fontos visszajelzést kaptam arról, hogy megérte a befektetett munka. Boldog vagyok, hogy még része lehetek ennek a közegnek, és ezt most meghálálhattam néhány góllal.”
Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a játékos szerint meddig juthat a Kaposvár a kupában: „Azt hiszem, hogy annak nincs szerencséje, aki a Ferencvárossal találkozik az elődöntőben. Viszont itt van a másik három csapat, a BVSC, a Vasas és a Kaposvár. Megérdemeljük, hogy ne kelljen előzetes rangsort állítani, és azt mondjuk, egymás ellen bárkinek lehet sansza a döntőbe jutásra. És amúgy is: egy meccsen szerintem senki sem lehet nyugodt, mindenki megtesz mindent a lehető legjobb eredményért.”
Aztán interjúnk után, hétfő délutánra az is kiderült, hogy a Kaposvár a Ferencvárossal, a Vasas a BVSC-vel játszik szombaton a döntőbe jutásért a Császár-Komjádi Sportuszodában. Az új idény legelején járunk, amelyet remekül kezdett el a Kaposvár. De vajon mire lehet képes az ob I-ben?
„Nagy várakozással, kicsit idegesen tekintek a bajnokságra. Minél nagyobb lehetőséghez jut az ember, annál nagyobb a veszteség súlya, ha nem sikerül elérni a célt. Jelen állás szerint pozitív képet festünk, szóval izgulok! Az eddig megszokottakhoz képest jobb esélyekkel vágunk neki az idénynek, de első lépésként jussunk be a legjobb nyolcba! Ha ezt elérjük, akkor azt hiszem, az ötödik helyig is eljuthatunk, ami messze a legjobb eredmény lenne, amit eddig a klub elért. A Fradin kívül két-három csapat okozhat igazán nagy gondot, az a feladatunk, hogy mindig szigorúan a következő lépésre koncentráljunk.”