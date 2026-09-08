Vindisch Ferenc: Vak tyúk is talál szemet!

A „kis szerencse” alatt Vindisch Ferenc azt értette, hogy rendkívül kiélezett párharcban diadalmaskodtak a Szolnok elleni negyeddöntőben: az első mérkőzésen vendégként 17–15-re nyertek, majd hazai medencében 15–14-re kikaptak, így összesítésben egy gól billentette az ő oldalukra a mérleg nyelvét.

„Jó visszajelzés, hogy az elvégzett munkának meglett az eredménye – folytatta Vindisch. – Történhetett volna másképp is, de ami nagyon fontos: megérdemeltnek érzem a továbbjutásunkat. A kupa kvalifikációjában sem ment simábban, a második meccsünkön az Eger ellen nulla-négyes negyeddel nyitottunk – arra gondoltam, ha így indítjuk az idényt, az nem jó! Nyerni akartunk, küzdöttünk és megcsináltuk! Ezt is megérdemeltük.”

Vindisch 47 évesen is remekelt a szóban forgó összecsapásokon, az Eger ellen három gólig jutott, a Szolnoknak meccsenként kettőt vágott.

„Vak tyúk is talál szemet, most én is találtam néhányat! – vágta rá viccelődve Vindisch. – Jókor jött ki a lépés. Viszont hozzáteszem, a felkészülésbe én is beleadtam mindent, szóval ennyiből megérdemelt a teljesítményem. Fontos visszajelzést kaptam arról, hogy megérte a befektetett munka. Boldog vagyok, hogy még része lehetek ennek a közegnek, és ezt most meghálálhattam néhány góllal.”

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a játékos szerint meddig juthat a Kaposvár a kupában: „Azt hiszem, hogy annak nincs szerencséje, aki a Ferencvárossal találkozik az elődöntőben. Viszont itt van a másik három csapat, a BVSC, a Vasas és a Kaposvár. Megérdemeljük, hogy ne kelljen előzetes rangsort állítani, és azt mondjuk, egymás ellen bárkinek lehet sansza a döntőbe jutásra. És amúgy is: egy meccsen szerintem senki sem lehet nyugodt, mindenki megtesz mindent a lehető legjobb eredményért.”

Aztán interjúnk után, hétfő délutánra az is kiderült, hogy a Kaposvár a Ferencvárossal, a Vasas a BVSC-vel játszik szombaton a döntőbe jutásért a Császár-Komjádi Sportuszodában. Az új idény legelején járunk, amelyet remekül kezdett el a Kaposvár. De vajon mire lehet képes az ob I-ben?

„Nagy várakozással, kicsit idegesen tekintek a bajnokságra. Minél nagyobb lehetőséghez jut az ember, annál nagyobb a veszteség súlya, ha nem sikerül elérni a célt. Jelen állás szerint pozitív képet festünk, szóval izgulok! Az eddig megszokottakhoz képest jobb esélyekkel vágunk neki az idénynek, de első lépésként jussunk be a legjobb nyolcba! Ha ezt elérjük, akkor azt hiszem, az ötödik helyig is eljuthatunk, ami messze a legjobb eredmény lenne, amit eddig a klub elért. A Fradin kívül két-három csapat okozhat igazán nagy gondot, az a feladatunk, hogy mindig szigorúan a következő lépésre koncentráljunk.”