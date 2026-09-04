Kovácsréti duplázott a volt csapata ellen, a Vasas fordulatos meccsen győzte le a Nyíregyházát

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

VASAS FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (2–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3107 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Albert István, Belicza Bence)

VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka Dániel, Doktorics – Rab Boldizsár (Mezei, 59.), Hidi M. S. – Kovácsréti (Barkóczi Barnabás, 86.), Urblík J., Tóth M. – Koszta (Pálinkás, 77.). Vezetőedző: Erős Gábor

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov (Zikovic, 33.), Temesvári, Katona L. (Medved, 79.), Benczenleitner – Hős (Manner, 55.), Toma, Kovács M., Antonov (Katona B., 55.) – Rezga (Batoum, 56.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Koszta (11.), Kovácsréti (45+1., 73.), ill. Hős (8.), Benczenleitner (58.)

Sárga lap: Rab Boldizsár (23.), Tóth M. (63.), Pávkovics (90+4.), ill. Hős (15.), Temesvári (44.), Kvasina (51.), Kovács M. (64.), Toma (76.)

Kiállítva: Benczenleitner (82.)

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Összefoglaló hamarosan...