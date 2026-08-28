A Vasas 29 év után nyerne újra Újpesten



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 6. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

DEBRECENI VSC–MTK BUDAPEST

♦ Már 101 meccsük volt az élvonalban, ezekből 33 hozott debreceni sikert, 21-szer döntetlenre végeztek, 47-et pedig az MTK nyert meg.

♦ A közelmúltban eléggé hullámzó ez a párharc, hiszen a kék-fehérek 2016 nyarától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, utána viszont egy 5-ös győzelmi sorozatot produkáltak ellene. 2025-től kiegyenlítettebb a párviadal, a fővárosiak 5 találkozóból csak egyet nyertek meg – tavaly novemberben Budapesten 3–0-ra –, 2-szer ikszeltek, 2-szer a hajdúságiak győztek.

♦ Debrecenben 54 bajnokit játszottak, az összmérleg szoros: 21 Loki-siker, 14 iksz és 19 MTK-diadal. A gólkülönbség viszont a fővárosiak számára pozitív (92–80). Februárban a Loki Bárány Donát duplájával már két góllal vezetett, de az MTK a hajrában két perc alatt egyenlített (2–2). A vendég kék-fehérek a korábbi 2 alkalommal viszont gólt sem szereztek a Nagyerdei Stadionban (0–0 és 1–0), a legutóbbi győzelmüket pedig 2024 szeptemberében aratták, ráadásul a 81. perctől emberhátrányban játszva (2–3).

♦ A bajnokságot 2 vereséggel kezdő DVSC 3 forduló óta nem kapott ki (1 győzelem, 2 iksz), és közben mindössze egy gólt szedett be, azt is a címvédő ETO-tól.

♦ A MTK 3 nyeretlenül megvívott bajnoki mérkőzés (2 döntetlen, 1 vereség) után a Nyíregyháza ellen tért vissza a győzelem útjára (2–1).

♦ A Loki otthoni mérlege közepes (1–1–1), és ezeken a mérkőzéseken mindössze 5 gól esett (1.67-es átlag), ami a második legkevesebb a mezőnyben.

♦ A kék-fehérek mindkét házon kívüli bajnokijukat ikszre hozták, (Kispesten hátrányból, Újpesten előnyből), és a tavaszt is beszámítva idegenben sorozatban már 7 döntetlennél járnak.

♦ Lang Ádám Kisvárdán játszotta az 50. NB I-es meccsét a DVSC-ben, de mivel kiállították, így az MTK ellen nem léphet pályára, akárcsak az utólag eltiltott Batik Bence.

SZOMBAT

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC

♦ A 15. NB I-es találkozójuk jön, az eddigiek pontosan fele, 7 a paksiak győzelmét hozta, 4 döntetlen és 3 nyíregyházi siker mellett.

♦ A szabolcsiak áprilisban a saját közönségük előtt aratott 2–0-s győzelmükkel szakították meg a tolnaiakkal szembeni hárommeccses nyeretlenségüket (1 iksz, 2 vereség).

♦ Nyíregyházán 7-szer csaptak össze az NB I-ben, és a Szparinak még csak 2-szer sikerült begyűjtenie a három pontot: először 2024 novemberében, amikor többek között – a korábban fél évet Pakson is eltöltött – Beke Péter duplájával nyert 4–2-re, majd a már említett tavaszi meccsükön, amikor Nemanja Antonov, valamint a Paksi FC-nél szintén megfordult Temesvári Attila talált be. A többi 5 nyírségi találkozóból 2 tolnai győzelemmel, 3 pedig döntetlennel zárult, köztük a tavaly szeptemberi bajnokijuk is (1–1).

♦ A nyírségi együttes még nem ikszelt a bajnokságban (2 győzelem, 3 vereség), és bár a középmezőnyben foglal helyet, a gólkülönbsége a második legrosszabb most az NB I-ben (–4).

♦ A Paks háromfordulós nyeretlenségi szériája (1 döntetlen, 2 fiaskó) után győzött újra bajnoki mérkőzésen, pénteken az Újpestet verte meg 2–0-ra. A bajnokság során most először nem kapott gólt, viszont a legtöbbet szerezte, 12-t. Találatainak a fele (6) Szalai József nevéhez fűződik, aki eddig minden fordulóban eredményes tudott lenni.

♦ A Szpari az összes pontját otthon gyűjtötte be, ahol még hibátlan. Mindkét hazai meccsét úgy nyerte meg 2–1-re, hogy csatára, Marko Kvasina a hajrában szerezte meg a győztes gólt: az Újpestnek a 86., a Kisvárdának a 91. percben talált be.

♦ Az atomvárosiak mindkét idegenbeli bajnokijukon 2 gólt értek el, mégis pont nélkül állnak, hiszen Zalaegerszegen 5, Felcsúton 3 gólt szedtek be.

♦ A paksiaknál az előző fordulóban kiállított Zeke Márió nem szerepelhet.

KISPEST-HONVÉD FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Ez lesz a 86. összecsapásuk az élvonalban, az örökmérleg 42 kispesti győzelem, 18 döntetlen, 25 zalai diadal.

♦ A 2020 ősze óta lejátszott 9 bajnoki összecsapásukból az egerszegiek – 2 iksz és 5 vereség mellett – csak 2-t tudtak megnyerni: mind a kettőt 4 évvel ezelőtt. A legutóbbi két NB I-es meccsük viszont Honvéd-sikert hozott, ráadásul a piros-feketék közben gólt sem kaptak. A 2021. októberi zalai találkozójuk (0–2) arról maradt emlékezetes, hogy rasszista megnyilvánulások miatt akkor hívta le a pályáról csapatát a ZTE holland vezetőedzője, Ricardo Moniz, amiért egyhónapos eltiltást szabott ki rá az MLSZ.

♦ Amikor a Bp. Honvéd volt a pályaválasztó, 42 meccsből 24-szer győztek a fővárosiak és 10-szer ikszeltek. Kispesten elsőre 1973 tavaszán egy 6–0-s zakót kaptak a zalaegerszegiek, azóta viszont egyszer sem futottak bele ekkora pofonba. Egészen 1987-ig nem is tudtak bajnokit nyerni a XIX. kerületiek vendégeként, azóta összesen 8-at, legutóbb egy 13 éves szünetet követően 2022 júliusában 1–0-ra. A máig utolsó kispesti NB I-es mérkőzésük 2023 márciusában Kocsis Dominik találatával 1–0-s hazai sikerrel zárult.

♦ A legutóbbi tétmeccsüket idén áprilisban, a Mol Magyar Kupa elődöntőjében vívták, a Bozsik Arénában a rendes játékidőt követően 1–1, a hosszabbítás után 2–2 volt az eredmény, majd a tizenegyespárbajt 5–4-re a zalaiak nyerték meg.

♦ Az újonc Honvéd a mezőnyben egyedüliként még nyeretlen, 3 döntetlen után két hete odahaza előnyről kapott ki a Vasastól, majd a legutóbbi hétvégén az FTC elleni mérkőzése elmaradt.

♦ A ZTE az előző 3 bajnoki meccsét elvesztette, ráadásul ezeken gólképtelennek bizonyult és közben 9 gólt kapott.

♦ A kispesti csapat mindkét otthoni mérkőzésén vezetett, ám a második félidei eredmények alapján a legrosszabb a mezőnyben. Előbb 3–3-ra végzett az MTK-val, majd az angyalföldiekkel szemben egy 98. percben esett góllal maradt alul (1–2).

♦ A zalai csapat vendégként mind a három találkozóját elbukta, és mindig legalább háromgólos különbséggel maradt alul.

ÚJPEST FC–VASAS FC

♦ Ez a forduló legpatinásabb összecsapása, hiszen már 183-adszor rendezik meg a észak-pesti derbit. Az örökmérleg jelentős újpesti fölényt mutat, a lila-fehérek 95, a piros-kékek 45 meccset nyertek meg, a döntetlenek száma 42.

♦ Az Újpest 9-es veretlenségi sorozatban van a Vasassal szemben, a 6-os győzelmi szériája pedig éppen a legutóbbi bajnokijukon, 2023 májusában, a Szusza-stadionban szakadt meg (1–1). A máig utolsó Vasas-siker 2016. április 2-án a régi Illovszky-stadionban Hangya Szilveszter 90. percben lőtt góljával jött össze (3–2).

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett a Vasasnak nem sok sikerélménye van: 91-szer meccseltek, ezekből 49 végződött a IV. kerületiek és csak 18 az angyalföldiek sikerével, a döntetlenek száma 24. A piros-kékek vendégként bajnokin legutóbb lassan 29 éve, 1997. október 4-én tudták megverni az újpestieket (1–2), Zoran Kuntics győztes gólja elég komikus körülmények között született. A lila-fehérek legutóbb annak az idénynek a végén lettek bajnokok, hazai veretlenségük pedig már 20 mérkőzés óta tart a Vasassal szemben (12 diadal, 8 iksz).

♦ Az Újpest hárommeccses veretlenségi szériája (2 diadal, 1 iksz) szakadt meg legutóbb Pakson (0–2), ahol először fordult elő ebben az idényben, hogy a lila-fehérek nem szereztek gólt.

♦ A már 8 pontos, újonc Vasas az előző héten a Puskás Akadémia ellen úgy veszítette el veretlenségét, hogy Rab Boldizsár kiállítása miatt a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta, de a meccset eldöntő gólt csak a 85. percben kapta (0–1). Erős Gábor csapata ebben a bajnokságban már három piros lapot gyűjtött be, ami a legtöbb a mezőnyben.

♦ Az újpestiek otthon még nem kaptak ki: a Loki hátrány utáni legyőzését (4–2) követően az MTK-val úgy ikszeltek (1–1), hogy Szappanos Péter tizenegyest védett.

♦ A piros-kékek pontjaik felét vendégként zsebelték be, az FTC elleni 0–0 után Kispesten hátrányból tudtak nyerni (2–1).

VASÁRNAP

KISVÁRDA MASTER GOOD–ETO FC

♦ Mindössze háromszor találkoztak az élvonalban. Tavaly októberben Kisvárdán a hazai csapat úgy nyert 3–2-re, hogy a győriek a 19. percben már 2–0-ra vezettek, a kisvárdaiak győztes gólját pedig Molnár Gábor a 90. percben lőtte be. A szabolcsiak életében ez volt az első alkalom, hogy az NB I-ben kétgólos hátrányból tudtak fordítani. A februári győri visszavágón Schön Szabolcs góljával, majd a májusi záró fordulóban a Várkerti Stadionban Nadir Benbuali találatával egyaránt 1–0-ra nyert az ETO. Utóbbi mérkőzés kellemes emlék a győrieknek, hiszen a lefújás után ötödik bajnoki címüket ünnepelhették.

♦ Az NB II-ben csupán a 2017–2018-as bajnokságban meccseltek egymással, és mind a kétszer az aktuális vendégcsapat győzött 3–1-re. Akkor a kisvárdai találkozón a győriek a 6. perctől szinte végig vezettek.

♦ A Várda már 3 forduló óta nem nyert, eközben az egyetlen pontját legutóbb, a DVSC elleni 0–0-val szerezte meg.

♦ A címvédő ETO az egyetlen veretlen együttes az NB I-ben (2 győzelem, 2 döntetlen), ráadásul a legjobb a gólkülönbsége (+7). A győriek bajnokin legutóbb március 7-én Zalaegerszegen maradtak alul (1–2), azóta 12 találkozón 8-szor győztek, 4-szer döntetlent játszottak.

♦ A szabolcsiak hazai pályán március 6. óta képtelenek nyerni – akkor egy öngóllal a Puskás Akadémiát gyűrték le 1–0-ra. Azóta házigazdaként 4-szer ikszeltek, 3-szor kikaptak, ebben a bajnokságban 2 döntetlen és 1 vereség a mérlegük.

♦ A győriek látogatóként mind a kétszer ikszeltek (2–2 a Vasas, majd 1–1 a DVSC otthonában), ráadásul még egyetlen percig sem voltak hátrányban ebben a bajnokságban.

♦ A Kisvárdából Szikszai Hennagyij piros lapja miatt kénytelen kihagyni a mérkőzést.

A Trabzonspor elleni diadal után Felcsútra utazik a Ferencváros (Fotó: Török Attila)

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC

♦ A listavezető Puskás Akadémiának és a Ferencvárosnak ez lesz a 35. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 8 felcsúti diadalt, 13 döntetlent és 13 ferencvárosi győzelmet mutat, tehát a fővárosiak állnak jobban.

♦ Az előző bajnokságban mind a három mérkőzésük 2–1-es eredményt hozott, a legutóbbi kettő a ferencvárosiak, az azt megelőző a felcsútiak sikerével végződött. Ha ismét a zöld-fehérek nyernek, olyan 3-as győzelmi sorozatot állítanak be, amelyre csak egyszer, 2014 és 2015 között volt példa a két csapat párharcában.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 15-ször találkoztak, és a leggyakoribb kimenetel az iksz volt, amely összesen 7-szer fordult elő, ebből 5-ször 1–1 volt az eredmény. Ötször győztek a hazaiak és mindössze háromszor a ferencvárosiak: 2015 áprilisában és tavaly novemberben 2–1-re, 2022 októberében 4–2-re.

♦ A Puskás Akadémia 12 pontjával vezeti a táblázatot, és mivel 4 pont az előnye, ezért akkor is az élen marad, ha vasárnap esetleg kikap. Korábban 2024-ben rajtolt ilyen remekül, az első 5 meccse után akkor is 4 győzelem és 1 vereség állt a neve mellett.

♦Az Európa-liga főtáblájára jutott Ferencváros még csak 3 bajnokit játszott, mert két meccsét is elhalasztották. A zöld-fehér együttes az NB I-ben javuló formát mutat, az eredménysora ugyanis: vereség, döntetlen, majd győzelem. Valamennyi tétmérkőzését tekintve 3-as sikerszériában van, és ezeken nem kapott gólt.

♦ A felcsútiak otthon 50 százalékosak ebben a bajnokságban, hiszen a Kisvárda elleni kudarcot (0–2) a Paks legyőzése követte (3–2).

♦ Vendégként az FTC is közepes teljesítményt nyújtott idáig, hiszen Pakson kétszeri előnyről 4–2-re alulmaradt, Zalaegerszegen viszont 1–0-ra nyerni tudott.

A 6. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 28., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!