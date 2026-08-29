Vezetett a Vasas, de bő tíz perc alatt három góllal válaszolva nyert az Újpest

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

ÚJPEST FC–VASAS FC 3–1 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Csonka Bence (Szécsényi István, Berényi Ákos)

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry (Bodnár, 54.), Heitor (Nunes, 73.), Stronati, Fiola – Matko, Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben), Maier, Horváth K. (Krajcsovics, 64.) – Ljujics (Szendrei N., 54.), Amenyido. Vezetőedző: Szélesi Zoltán

VASAS: Engedi – Hei (Girsik, 85.), Patrick, Csóka, Doktorics – Kovácsréti (Horváth R., 69.), Hidi M. S., Mezei (Pethő, 77.), Tóth M. (Barkóczi, 85.) – Koszta, Urblík J. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Amenyido (71.), Matko (75. – 11-esből), Vlijter (82.), ill. Iyinbor (48.)

Sárga lap: Ujváry (33.), Bodnár (64.), ill. Urblík J. (85.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

BŐ HÁROM ÉVET kellett várni, hogy az Újpest a Vasas ellen lépjen pályára újra az élvonalban: 2023. május 6-án 1–1-es döntetlenre végződött a Szusza Ferenc Stadionban az eddigi utolsó összecsapás. Annak az idénynek a végén az angyalföldi együttes sereghajtóként búcsúzott az élvonaltól, azonban Újpesten sem lehettek büszkék a megszerzett nyolcadik helyezéssel. S hogy mekkora hagyománya van a két csapat egymás elleni ütközetének, jelzi, hogy a szombati volt a 183. Újpest–Vasas meccs az első osztályban. Hogy mekkorát változott a világ a már említett 2023-as bajnoki óta, arról csak annyit, az Újpest akkori meccskeretéből egyedül Banai Dávid van a klub alkalmazásában. A Vasasnál nem volt ekkora változás, mert Uram János, Otigba Kenneth, Baráth Botond, Urblík József, Iyinbor Patrik és Hidi M. Sándor is a piros-kékeket erősíti most is. Az előző héten mindkét csapat életében lezárult a jónak mondható sorozat, az Újpest először fejezett be meccset rúgott gól nélkül (el is vesztette 2–0-ra a Paks elleni összecsapást), a Vasas pedig először maradt pont nélkül, miután a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta a Puskás Akadémia ellen 1–0-ra elvesztett mérkőzésen. Biztosak vagyunk benne, Erős Gábor vezetőedző, valamint az angyalföldi labdarúgók is tisztában voltak és vannak azzal, nagyon megnehezítik a saját helyzetüket, ha rendre tíz emberrel fejezik be az aktuális mérkőzést (az ETO elleni 2–2-es meccsen Hej Viktort, a Ferencváros elleni 0–0-s találkozón Hidi M. Sándort állította ki a játékvezető), vagyis a vendégek részéről kulcskérdés volt a fegyelmezettség.

A hazai szimpatizánsokat talán az foglalkoztatta leginkább, hogy a héten szerződtetett Szendrei Norbert ott lesz-e a kezdő tizenegyben (a paksi szerződéséből kivásárolt Zeke Márió eltiltás miatt nem léphetett pályára), s bár Szélesi Zoltán öt helyen is változtatott a Pakson pályára küldött csapaton, a Zalaegerszegről igazolt középpályás a kispadon kezdte a mérkőzést.

Alig két perc telt el, egy bal oldali labdaszerzés után Urblík József azonnal életerős lövést eresztett meg huszonöt méterről, a labda ugyan kapu fölé szállt, mutatta, mire lehet számítani a remek rúgótechnikájú karmestertől. Szemre is tetszetős, rövid passzos játék után nem sok hiányzott ahhoz, hogy nagy helyzet alakuljon ki a vendégkapu előtt, de Horváth Krisztofer és Matija Ljujics nem értette meg magát egymással, így nem jutott el lövésig a támadás. Erős Gábor azonnal jelezte Tóth Milánnak, amikor könnyelműen labdát vesztett a felezővonalnál, az ilyen megoldások nem férnek bele, nem szabad esélyt adni az ellenfélnek arra, hogy a semmiből ajándékot kapva jusson el a Vasas kapujáig.

A játékrész közepéhez közeledve egyre inkább az lehetett az ember érzése, a csapatok nem találják a fogást a másikon, és nemhogy helyzetig nem jutottak el, már a tizenhatos megközelítése is esemény számba ment. Egyértelműen megfigyelhető volt, mindkét fél nagy hangsúlyt helyez a szélek lezárására, több sprintre, megindulásra lett volna szükség, hogy létszámfölényes akciókat lehessen vezetni. Kicsivel később Horváth Krisztofer nem túl erős lövése kis híján kifogott Engedi Márkon: a labda átcsorgott a kapus hóna alatt, ám még mielőtt valamelyik hazai futballista lecsaphatott volna rá, a védők kisegítették. Egy héttel korábban az Újpest Pakson több olyan támadást is vezetett a mérkőzés első harmadában, amelynél csak a pontos utolsó passzok hiányoztak ahhoz, hogy ziccerbe kerüljön valaki, a Vasasnak is megvoltak a lehetőségei a Puskás Akadémia ellen, ezúttal viszont messze nem volt meg az akkor tapasztalt ötletesség a játékban. Nyilván nem lehet ész nélkül a másiknak rontani, ám a látottnál több kockázatvállalást igenis lehetett volna mutatni.

A félidő hajrájában a vendégek védője, Csóka Dániel átkarolással eltüntette a büntetőterületen belül Etienne Amenyidót, és a VAR vizsgálta a játékhelyzetet, ám nem látta szabálytalannak a védő megmozdulását – ment is a reklamálás a hazai kispadon, Szélesi Zoltán vezetőedző még sárga lapot is kapott az igazságkeresése miatt.

Gyanítjuk, a szünetben egyik öltözőben sem az hangzott el, hogy csak így tovább, türelmesnek kell lenni, és majd csak jön a gól, és bizony három perc sem telt el a második félidőből, máris vezetett a Vasas!

Történt, hogy Urblík József végezhetett el szabadrúgást balról az oldalvonal mellől, középen a védők bántóan üresen hagyták Iyinbor Patrikot, ő pedig fejjel nem hibázta el a helyzetet. Kevésen múlt, hogy pillanatokon belül a Vasas nem duplázta meg előnyét, Kovácsréti Márk lekészítése után azonban Koszta Márk nem találta jól el a labdát, így Szappanos Péter védett. Fiola Attila labdavesztése után Kovácsréti Márk passzolt a büntetőterületen belül Tóth Milánhoz, akinek les szögből leadott lövése a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. Egyértelműnek tűnt, hogy hazai oldalon reagálni kell, hiszen míg a Vasas felpörgött, és a vezető gólja mellett helyzeteket alakított ki, addig az Újpest az öltözőben ragadt, érkezett is Bodnár Gergő, valamint a friss igazolás, Szendrei Norbert. Urblík József joggal mérgelődött, amikor Kovácsréti Márk nemcsak lövőhelyzetet alakított ki magának, hanem éles szögből el is lőtte a labdát, ugyanis ha visszagurította volna a tizenhatos előterében teljesen üresen álló karmesternek, minden bizonnyal veszélyesebb lett volna a befejezés. Egy órája tartott a mérkőzés, amikor Hej Viktor úgy adott be a jobb szélről, ahogy a nagykönyvben meg van írva, Koszta Márk hat méterről fejelhetett, és ha Szappanos Péter nem védi bravúrral a Heitoron megpattanó labdát, kétgólosra hízhatott volna a vendégek előnye.

A futballisták között soha, senki sem boldog, amikor lecserélik, és úgy tűnt, Horváth Krisztofer különösen dühös volt, amikor Szélesi lehívta a pályáról, s bár lehetne írni, hogy a hazaiak futballistájában mindig benne van a váratlan, a semmiből is képes helyzetet kialakítani, ám az az igazság, ezúttal nem tudott kitűnni a társai közül.

S milyen a futball?

Az angyalföldi lehetőségek kimaradtak, Aljosa Matko tizenhatos sarkáról remekül hozta helyzetbe Etienne Amenyidót, és máris 1–1 lett az állás. Nem sokáig, mivel Krajcsovics Ábel lövése Csóka Dániel kezén csattant a büntetőterületen belül, a játékvezető tizenegyest ítélt, Aljosa Matko meg nem hibázott. A villámgyors hazai kontratámadásnál Gleofilo Vlijter és Aljosa Matko vezette Engedi Márk kapujára a labdát, az előző idény társgólkirálya önzetlenül a csereként pályára lépő társát hozta ziccerbe, és máris két góllal vezetett, sőt valójában meccset is nyert az Újpest.

Hatalmasat változott a játék képe, a második játékrész elején aligha volt olyan ember a stadionban, aki azt gondolta volna, hogy ezt a bajnokit az Újpest két góllal megnyeri. Márpedig ez történt, 0–1-nél ugyanis az angyalföldi lehetőségek kimaradtak, a hazai csapat a váratlan egyenlítés után ráérzett, lehet keresnivalója, és otthon is tartotta a három pontot. 3–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!