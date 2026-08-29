Nate Reuvers újra a kosárválogatottban; Alessandro Chiappini értékelése a röplabda Eb-ről

A Nemzeti Sport

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Új idény, új edzők,új remények – így vágott neki az Union Berlin és elsőfordulós vendége, az Eintracht Frankfurt is a Bundesliga első fordulójának. Mauro Lustrinelli azután vette át a fővárosiak irányítását a Bundesliga első női edzőjétől, Marie-Louise Etától, hogy a Thunt 2025-ben feljuttatta a svájci élvonalba, majd a következő idényben történelmi bajnoki címet szerzett a csapattal. A Frankfurt zaklatott idényt zárt, stabilitást keresve most egy régi ismerőshöz fordult, és visszahívta Adi Huttert, akivel a csapat többek között elődöntőig jutott az Európa ligában. A Régi Erdészháznál álló Stadionban egy tűt sem lehetett leejteni szombaton – itt ennyire imádják az Uniont –, és több mint 22 ezer szurkoló figyelte, hogy kedvenc piros-fehéreik között Schäfer András is kezdőként lép pályára. Helyszíni riportunk Berlinből.

Az észtek elleni vb-selejtezőn során 18 pontot dobott és 8 lepattanót szedett Nate Reuvers, aki szűk egy év után jöhetett újra a magyar férfi kosárlabda-válogatotthoz. „Az idény végén bokasérüléssel küzdöttem, klubomban, a Valenciában injekciókkal játszottam, aztán hazamentem az Egyesült Államokba pihenni, megszületett a második fiam, szóval izgalmas időszakunk volt – mondta lapunknak a 27 éves honosított amerikai center. – A bajnoki cím mellé Spanyolországban elhódítottuk a Szuperkupát is, az Euroligában pedig a négyes döntőbe jutottunk, aligha kívánhatok ennél jobbat. A bajnoki trófeát Barcelonában szereztük meg, amikor hazaértünk, sokan vártak minket a repülőtéren, másnap a csarnokunkban vártak a szurkolóink és nagy ünneplést csaptunk. Ami a válogatottat illeti: a maradék mérkőzéseken bárkit legyőzhetünk, de ugyanúgy ki is kaphatunk, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny.”

A magyar női röplabda-válogatott a szlovénektől elszenvedett 3:0-s veresége követően már haza is tért Budapestre az azeri-cseh-svéd-török közös rendezésű Európa-bajnokságról. A mieink olasz szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini lapunknak azt mondta: „Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert nagyon rossz volt a sorsolásunk, és ez a fiatal rutintalan csapat sajnos nem tudta átugrani ezt a magasságot. A játékkal összességében elégedett vagyok, nyilván az eredménnyel nem, már csak azért sem, mert ezután az Eb-szereplés után nagy valószínűséggel le kell mondanunk a jövő évi vb-részvételről.” Az MRSZ tavaly 2028-ig hosszabbította meg Chiappini szerződését. Kérdés, hogy az Európa-bajnoki fiaskó után, hogy látja a jövőt a szakember?

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