Haraszti remek szabadrúgására a hajrában Batoum válaszolt, ikszelt a Paks Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC 1–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)

NYÍREGYHÁZA: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Temesvári, Benczenleitner – Toma, Kovács M. (Zikovic, 90+1.) – Rezga (Medved, 72.), Katona B. (Manner, a szünetben; Katona M., 72.), Antonov (Batoum, 80.) – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

PAKS: Kovácsik – Lenzsér, Szabó J., Vécsei – Győrfi, Papp K., Windecker (Hahn, 90.), Lapu (Silye, 71.) – Haraszti (Horváth, 71.), Pető M. (Tóth B., a szünetben) – Szalai J (Balogh B., 80.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Batoum (88.), ill. Haraszti (50.)

Sárga lap: Katona L. (12.), Manner (48.), Toma (89.), ill. Windecker (59.), Lenzsér (71.), Horváth (90+2.)

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MUNKÁBAN a „Marko Brothers”. A Nyíregyháza Spartacus a héten megszerezte a lett Marko Regza játékjogát, és ő nyomban helyet kapott Bódog Tamás kezdő tizenegyében a Paksi FC elleni mérkőzésen. Vélhetően nemcsak azért, mert azt a keresztnevet viseli, mint a Szpari aktuálisan legeredményesebb játékosa, Marko Kvasina (innen az eltiltásának harmadik epizódját töltő vezetőedző által adott elnevezés...), sokkal inkább azért, mert a 18-szoros lett válogatott center 195 centijével olyan paraméterekkel rendelkezik, mint az azóta Újpestre igazoló Muhamed Tijani. Mindenesetre megállapíthattuk, hogy Nyíregyházán tovább él a cseh vonal, mert ahogy Marko Kvasina (1. FC Slovácko) és Muhamed Tijani (Slavia Praha, majd Sigma Olomouc), úgy Marko Regza (Hradec Králové) is úgy gondolhatta, hogy a Chance Liga után a Szpariban kaphat új esélyt pályafutása fellendítéséhez. A Paks is aktív volt a mérkőzést megelőző napon az átigazolási piacon, Zeke Márió Újpestre került, a helyére, még ha nem is abba a pozícióba érkezett Fehérvárról Simut Mario, igaz, utóbbival Nyíregyházán még nem számolhatott Bognár György vezetőedző.

A két csapat által képviselt stílus alapján számítani lehetett rá, hogy kiemelt jelentősége lesz direkt futballnak és a kapu elé ívelt labdáknak. A huszadik perc környékén két Nemanja Antonov-szöglet és azokat megelőző oldalszabadrúgás okozott izgalmat a paksi kapu előtt, de előbb Kovács Milán lesről talált a kapuba, Katona Levente pedig közvetlen közelről fölé lőtte a labdát. A szerb szélső aztán a technikai képességeit is megvillantotta, amikor kötényt adott az alapvonalnál Lapu Andornak, de befejezésnek nem a beadást, hanem a lövést választotta éles szögből – vesztére. A másik oldalon Pető Milán ugyan kaput talált, de Molnár Mátyás kiütötte a kellemetlenül pattanó labdát, aztán Marko Regza máris igazolhatta volna, hogy nem a véletlen műve a lett bajnokságban 126 meccsen szerzett 61 gólja, de 17 méterről mellé lőtt, majd közelről fölé fejelt. Az első félidőbe még Toma György célt tévesztett lövése és Marko Kvasina Kovácsik Ádám által lábbal védett lövése is belefért – kész csoda, hogy a mozgalmas negyvenöt percben egyetlen gól, szűkítve a kört, egyetlen Szpari-gól sem született.

Ugyan Bognár György csapata Újpest elleni győzelme után arról beszélt, hogy a paksiak nem térnek le a fiatalítás útjáról, de megint kiderült, hogy a rutinos szakvezető számíthat a rutinos játékosaira. A második félidő elején Windecker József labdát szerzett (azok után, hogy az ápolását követően úgy engedték vissza a pályára, hogy éppen az ő irányába tartott a labda...), Haraszti Zsolt pedig kiharcolta a szabadrúgást (és vele együtt a második hazai sárga lapot), amit aztán biztos lábbal tekert a jobb felső sarokba. A Szpari-szurkolók még meg sem emésztették az első félidő kihagyott helyzeteit és a második játékrészt indító, ugyancsak kimaradt Kvasina-fejest, máris azzal kellett szembe nézniük, hogy hátrányba kerültek kedvenceik.

Írhatnánk, hogy hátrányban új erőre kapott a Nyíregyháza, de semmi olyan nem történt, ami addig nem: ugyanúgy támadásban maradt a házigazda, mint addig. Abban sem volt semmi különös már, hogy Bódog Tamás (vagy az őt helyettesítő szakmai stáb) lecserélte a becserélt játékosát, mert ahogy Debrecenben Bright Edomwonyi, a Kisvárda ellen Jean Florent Batoum, úgy most Manner Balázs jött le a pályáról azok után, hogy előzőleg a kispadról lépett elő.

Paksi részről Szalai József dönthette volna el a pontok sorsát végleg, de lesről talált a kapuba, Papp Kristóf lövése után pedig Molnár Mátyás oldalra tenyerelte a labdát. Ahogy ebben a bajnokságban mindkét hazai meccsén, most is érdemes volt küzdenie a végéig a Nyíregyházának, amely az Újpest ellen a 86., a Kisvárdával szemben a 91. percben csikarta ki a győzelmet, most pedig a 88.-ban egyenlített – két cserejátékosa, Zan Medved és Jean Floren Batoum összjátékából. A slusszpoén pedig a harmadik csereemberé, Rocco Zikovicé lehetett volna, de az ő helyzete a ráadásban kimaradt. A támadófocit bemutató csapatok remek meccsén így döntetlen született.