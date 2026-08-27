Újpest: a Paks kulcsembere érkezhet a bal oldalra – NS-infó

Az Újpest FC-nél a nyári átigazolási időszak hátralévő részében az egyik fő cél a bal oldal megerősítése, hiszen a ballábas játékosok közül Markgráf Ákos és Gergényi Bence is távozott az elmúlt hetekben.

Információink szerint az Újpest több, bal oldalon bevethető kiszemelt ügyében is egyeztetéseket folytatott az elmúlt hetekben. Az első számú kiszemelt a Paksi FC balszélsője, Zeke Márió, akinek az átigazolásáról előrehaladott egyeztetéseket folytat a két klub, a napokban megállapodás is születhet a felek között.

A 25 éves Zeke, aki tavaly Kecskemétről igazolt a tolnaiakhoz, kulcsembernek számít Pakson, ebben az idényben a csapat mind a hét tétmeccsén pályára lépett, a Panathinaikosz elleni Európa-liga-párharcban a paksiak egyik legjobbja volt, gólpasszt is adott.

Úgy tudjuk, a paksiak már Zeke lehetséges helyetteseit is felmérték: NB I-es és NB II-es kiszemeltje is van a klubnak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Zeke Márió (Paksi FC)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Tom Lacoux (francia, HNK Gorica – Horvátország), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Babós Levente (BVSC-Zugló FC, ismét kölcsön), Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Arijan Ademi (északmacedón-horvát, Gorica, Rudes – Horvátország), Baranyai Nimród, Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál)