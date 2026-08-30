Nemzeti Sportrádió

Erős Gábor: Vasas-fiesztából csináltunk Újpest-fiesztát – mestermérlegek

2026.08.30. 07:34
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A Vasas helyett az Újpest ünnepelhetett (Fotó: Szabó Miklós)
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Újpest ZTE NB I Vasas Nyíregyháza Kispest-Honvéd FC Paks
A labdrúgó NB I 6. fordulójának szombati játéknapján a Nyíregyháza döntetlent játszott a Pakssal, a Kispest-Honvéd legyőzte a ZTE-t, és az Újpest is hazai környezetben verte a Vasast. Íme, a hat szakvezető értékelése a látottakról!

NYÍREGYHÁZA–PAKS

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– El is veszíthették, meg is nyerhették volna a meccset. Törvényszerű a döntetlen?
– Nem feltétlenül, mert jobbak voltunk és megérdemeltük volna a három pontot. Az első félidőben rögzített szituációk és kidolgozott akciók végén is voltak helyzeteink, azokból legalább egyet értékesíteni kellett volna. Ez a játékrész abszolút a miénk volt, a másodikat viszont nem kezdtük jól, időbe telt, mire újra magunkra találtunk. Ezzel együtt a nagy lehetőségek a végén is előttünk adódtak, elég, ha Rocco Zikovic meccs végi ziccerét említem. Betettük a kezdőbe Marko Regzát, aki egy napot edzett velünk, de voltak helyzetei és jól kombinált a másik csatárunkkal, Marko Kvasinával is.

– Az kiderült, hogy megéri a meccs végéig küzdeni.
– Ha az ellenfél vezet, az a normális, ha megyünk az eredmény után, de a hit is megvan a játékosokban, tudják, jók és erősek, és ennek meglesz az eredménye. A helyzetkihasználással van továbbra is gond, nincs mindig minőség a befejezéseinkben, de a csapat javára írandó, hogy elhitte, erős rivális ellen is megfordítható az ilyen mérkőzés.     

– Két cserejátékos hozta össze az egyenlítést, de mi indokolta, hogy lecserélték a becserélt Manner Balázst?
– Fájt a feje, ütközött, a kapott gól előtt róla indultak, úgyhogy jól döntött a stáb, amikor lecserélte. A két beküldött támadó összehozta az egyenlítést. Sajnálom, hogy a kapott gólunk előtt akadtak megkérdőjelezhető esetek…

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Sokáig vezettek, de a döntetlennel sem lehet elégedetlen. Így érzi?
Valóban, közel álltunk ahhoz, hogy három pontot szerezzünk, de a játék képe alapján csak egyet érdemeltünk. Különösen az első félidőben nem tetszett a teljesítményünk, a második játékrészben már valamivel jobb lett, az eredmény pedig reális. Nagyon veszélyesek voltak az ellenfél szabad- és szögletrúgásai, tízből kilencszer a hazaiak fejelték el a labdát, ami bizonyos kérdéseket felvet a védekezésünket illetően.

– A szünetben végrehajtott cserével annak ellenére is győzelemre tört, hogy az első félidei döntetlen állás önökre nézve volt hízelgő?
– A középpályán létszámfölényben voltunk, de elöl Szalai József egyedül vergődött a védők között és a kreativitás is hiányzott a csapatból. Arra gondoltam, ami az ellenfélnél is működött, hogy a két pozíciós centerrel mi is jobbak lehetünk, ezért ment be Tóth Barna, és az elképzelésünk részben be is jött.

– Most akkor ez a rutinosabb vagy már a megfiatalított Paks volt?
– Tartjuk a folyamatot, hiszen bőven képviseltette magát a csapaton belül a fiatalabb generáció, elég Győrfi Milánra, Pető Milánra, Lapu Andorra vagy éppen Horváth Kevinre gondolni, de támaszkodhatunk az idősebbekre is, ha nagyon nagy szükségünk van rájuk. Ahogyan most is…

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KISPEST-HONVÉD–ZTE

Maurizio Jacobacci, a Budapest Honvéd vezetőedzője

– Érezhetően mázsás súlyoktól szabadultak meg…
Valóban nagyon nagy szükségünk volt erre a sikerre, mert azért azt elmondanám, hogy a korábbi játékunk alapján érdemtelenül álltunk a tabella utolsó helyén. A mostani mérkőzésen mindent beleadtak a játékosok, elmentek a falig, s ezt nem csak a szakmai stáb, hanem a közönség is díjazta.

– Azért elismeri, hogy ezúttal a szerencsével sem álltak hadilábon?
Igen, mert amíg korábban gyakran hivatkoztam, hogy elpártolt mellőlünk a szerencse, most azért két esetben is segítségünkre volt. Gondolok az első félidei hatalmas ZTE-helyzetre és a második félidőben a lécről a mezőnybe kipattanó labdára.

– Csaknem negyven hónapot várt a Honvéd lelkes közönsége arra, hogy újra élvonalbeli győzelmet ünnepelhessen. Mit gondol, mennyit kell várni az újabb hazai sikerre?
Remélem, hogy nem annyit, amennyit eddig. Mint már az előbbiekben említettem, egyik meccsen sem játszottunk alárendelt szerepet, megvolt a játékunk, mégsem nyertünk. Ma is felkészültünk a Zalaegerszegből, lezártuk a területeket, megszilárdítottuk a védekezésünket és ennek is betudható, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Hiszem, hogy gyakorta ünnepelhetünk még a csodálatos közönségünkkel.

Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Mire gondolt az első félidőben Maxsuell Alegria hatalmas kihagyott helyzete után?
Arra, hogyha a labda nem a kapu mellett, hanem a hálóban landol, akár meg is nyerhettük volna a találkozót. Ám nem így történt. Ugyanis hiába készültünk fel a szélekről érkező beadásokra, az egyiket még sem sikerült hárítani és ebből kaptuk a gólt.

– A vereség ellenére viszonylag jól nézett ki a csapata. Egyetért ezzel?
Az ETO és a Fradi ellen is jobban futballoztunk. Az az igazság, tele vagyunk fiatal, tapasztalatlan labdarúgókkal, akiknél még hiányzik a rutin. Ráadásul az átigazolási események is hatással voltak ránk. Persze ez nem magyarázkodás.

– Úgy tűnt, gyorsaságban felülmúlják a Honvédet, ám helyzetkihasználásban nem. Mi az oka ennek?
A már említett tapasztalatlanság. A kapu előteréig segíteni tudok a csapaton, azonban a tizenhatoson belül már kellenek az egyéni kvalitások, a váratlan megoldások. Nos, ezen a téren kell javulnunk, és javulunk is. Tudom, hogy a klub futballról alkotott filozófiájának, valamint a szakmai stáb munkájának köszönhetően nem csak a játékosok, de a magyar labdarúgás hasznára is lehetünk.

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ÚJPEST–VASAS

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Őrült meccset játszottak a Vasassal, mi kellett ahhoz, hogy hátrányból fordítani tudjanak?
– A mérkőzés megmutatta, hogy a Vasas jó formában van. A szabad- és szögletrúgásoknál a védekezéssel továbbra is problémáink vannak, ezúttal gólt kaptunk, ezért az öltözőben közöltem is a játékosokkal, hogy büntetés lesz ebből. A cseréink jól szálltak be, biztos voltam benne, az utolsó húsz-harminc percben meg tudjuk törni a Vasast.

– A Vasasnak több lehetősége adódott az előny növelésére: mi nem működött a csapat futballjában?
– Nem voltam ott a Vasas öltözőjében, nem tudom, mi hangzott el, milyen utasítással mentek ki a játékosok a pályára. A Vasas nyomást helyezett ránk, megszerezte a vezetést, de tudtuk, milyen felkészülés van mögöttünk, és ez a mérkőzés hajrájában eredményre vezetett.

– Pakson azt mondta, racionálisabb döntéseket kell hozni. Valami ilyesmire gondolt?
– Igen, de ez nem jön a levegőből. A héten volt egy csapatépítő programunk, ami jól sült el. Amit Pakson nem tudtunk gólhelyzetté alakítani, azt a Vasas elleni találkozó hajrájában már igen, és örülünk, hogy nyertünk.

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője

– Nincs olyan vereség, amely jól esik, ám ez a mostani különösen fájhat…
– Vasas-fiesztából csináltunk Újpest-fiesztát. Ha az volt a hazai csapat terve, hogy az utolsó húsz percben győz le bennünket, jól sikerült. Helyzetek tömkelegét hagytuk ki és ilyenkor ez történik. Egy egy után jött a fájdalmas tizenegyes, mennünk kellett az eredmény után... Fontos három pontot veszítettünk.

– A rossz helyzetkihasználáson ment el a mérkőzés?
– Nagyon sokáig szinte hiba nélkül védekeztünk, aztán a védelmi kihagyás után egyenlített az ellenfél. Három perccel később jött a tizenegyes, és elvesztettük szervezettségünket.Voltak nagyon nagy helyzeteink, biztos vagyok benne, ha megszerezzük a második gólt, máshogy alakul a párharc.

– Mi volt a fontos tanulsága ennek a bajnokinak?
– Talán az, hogy egy pillanatra sem lehet kihagyni. Az NB II-ben – nem megbántva senkit – ez talán még belefért, az élvonalban azonban azonnal jön a büntetés.

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NB I
6. FORDULÓ
Augusztus 28., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Augusztus 29., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC 1–0
Újpest FC–Vasas FC 3–1
Augusztus 30., vasárnap
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

 

 

Újpest ZTE NB I Vasas Nyíregyháza Kispest-Honvéd FC Paks
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