Erős Gábor: Vasas-fiesztából csináltunk Újpest-fiesztát – mestermérlegek

NYÍREGYHÁZA–PAKS
Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– El is veszíthették, meg is nyerhették volna a meccset. Törvényszerű a döntetlen?
– Nem feltétlenül, mert jobbak voltunk és megérdemeltük volna a három pontot. Az első félidőben rögzített szituációk és kidolgozott akciók végén is voltak helyzeteink, azokból legalább egyet értékesíteni kellett volna. Ez a játékrész abszolút a miénk volt, a másodikat viszont nem kezdtük jól, időbe telt, mire újra magunkra találtunk. Ezzel együtt a nagy lehetőségek a végén is előttünk adódtak, elég, ha Rocco Zikovic meccs végi ziccerét említem. Betettük a kezdőbe Marko Regzát, aki egy napot edzett velünk, de voltak helyzetei és jól kombinált a másik csatárunkkal, Marko Kvasinával is.
– Az kiderült, hogy megéri a meccs végéig küzdeni.
– Ha az ellenfél vezet, az a normális, ha megyünk az eredmény után, de a hit is megvan a játékosokban, tudják, jók és erősek, és ennek meglesz az eredménye. A helyzetkihasználással van továbbra is gond, nincs mindig minőség a befejezéseinkben, de a csapat javára írandó, hogy elhitte, erős rivális ellen is megfordítható az ilyen mérkőzés.
– Két cserejátékos hozta össze az egyenlítést, de mi indokolta, hogy lecserélték a becserélt Manner Balázst?
– Fájt a feje, ütközött, a kapott gól előtt róla indultak, úgyhogy jól döntött a stáb, amikor lecserélte. A két beküldött támadó összehozta az egyenlítést. Sajnálom, hogy a kapott gólunk előtt akadtak megkérdőjelezhető esetek…
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Sokáig vezettek, de a döntetlennel sem lehet elégedetlen. Így érzi?
– Valóban, közel álltunk ahhoz, hogy három pontot szerezzünk, de a játék képe alapján csak egyet érdemeltünk. Különösen az első félidőben nem tetszett a teljesítményünk, a második játékrészben már valamivel jobb lett, az eredmény pedig reális. Nagyon veszélyesek voltak az ellenfél szabad- és szögletrúgásai, tízből kilencszer a hazaiak fejelték el a labdát, ami bizonyos kérdéseket felvet a védekezésünket illetően.
– A szünetben végrehajtott cserével annak ellenére is győzelemre tört, hogy az első félidei döntetlen állás önökre nézve volt hízelgő?
– A középpályán létszámfölényben voltunk, de elöl Szalai József egyedül vergődött a védők között és a kreativitás is hiányzott a csapatból. Arra gondoltam, ami az ellenfélnél is működött, hogy a két pozíciós centerrel mi is jobbak lehetünk, ezért ment be Tóth Barna, és az elképzelésünk részben be is jött.
– Most akkor ez a rutinosabb vagy már a megfiatalított Paks volt?
– Tartjuk a folyamatot, hiszen bőven képviseltette magát a csapaton belül a fiatalabb generáció, elég Győrfi Milánra, Pető Milánra, Lapu Andorra vagy éppen Horváth Kevinre gondolni, de támaszkodhatunk az idősebbekre is, ha nagyon nagy szükségünk van rájuk. Ahogyan most is…
KISPEST-HONVÉD–ZTE
Maurizio Jacobacci, a Budapest Honvéd vezetőedzője
– Érezhetően mázsás súlyoktól szabadultak meg…
– Valóban nagyon nagy szükségünk volt erre a sikerre, mert azért azt elmondanám, hogy a korábbi játékunk alapján érdemtelenül álltunk a tabella utolsó helyén. A mostani mérkőzésen mindent beleadtak a játékosok, elmentek a falig, s ezt nem csak a szakmai stáb, hanem a közönség is díjazta.
– Azért elismeri, hogy ezúttal a szerencsével sem álltak hadilábon?
– Igen, mert amíg korábban gyakran hivatkoztam, hogy elpártolt mellőlünk a szerencse, most azért két esetben is segítségünkre volt. Gondolok az első félidei hatalmas ZTE-helyzetre és a második félidőben a lécről a mezőnybe kipattanó labdára.
– Csaknem negyven hónapot várt a Honvéd lelkes közönsége arra, hogy újra élvonalbeli győzelmet ünnepelhessen. Mit gondol, mennyit kell várni az újabb hazai sikerre?
– Remélem, hogy nem annyit, amennyit eddig. Mint már az előbbiekben említettem, egyik meccsen sem játszottunk alárendelt szerepet, megvolt a játékunk, mégsem nyertünk. Ma is felkészültünk a Zalaegerszegből, lezártuk a területeket, megszilárdítottuk a védekezésünket és ennek is betudható, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Hiszem, hogy gyakorta ünnepelhetünk még a csodálatos közönségünkkel.
Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője
– Mire gondolt az első félidőben Maxsuell Alegria hatalmas kihagyott helyzete után?
– Arra, hogyha a labda nem a kapu mellett, hanem a hálóban landol, akár meg is nyerhettük volna a találkozót. Ám nem így történt. Ugyanis hiába készültünk fel a szélekről érkező beadásokra, az egyiket még sem sikerült hárítani és ebből kaptuk a gólt.
– A vereség ellenére viszonylag jól nézett ki a csapata. Egyetért ezzel?
– Az ETO és a Fradi ellen is jobban futballoztunk. Az az igazság, tele vagyunk fiatal, tapasztalatlan labdarúgókkal, akiknél még hiányzik a rutin. Ráadásul az átigazolási események is hatással voltak ránk. Persze ez nem magyarázkodás.
– Úgy tűnt, gyorsaságban felülmúlják a Honvédet, ám helyzetkihasználásban nem. Mi az oka ennek?
– A már említett tapasztalatlanság. A kapu előteréig segíteni tudok a csapaton, azonban a tizenhatoson belül már kellenek az egyéni kvalitások, a váratlan megoldások. Nos, ezen a téren kell javulnunk, és javulunk is. Tudom, hogy a klub futballról alkotott filozófiájának, valamint a szakmai stáb munkájának köszönhetően nem csak a játékosok, de a magyar labdarúgás hasznára is lehetünk.
ÚJPEST–VASAS
Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Őrült meccset játszottak a Vasassal, mi kellett ahhoz, hogy hátrányból fordítani tudjanak?
– A mérkőzés megmutatta, hogy a Vasas jó formában van. A szabad- és szögletrúgásoknál a védekezéssel továbbra is problémáink vannak, ezúttal gólt kaptunk, ezért az öltözőben közöltem is a játékosokkal, hogy büntetés lesz ebből. A cseréink jól szálltak be, biztos voltam benne, az utolsó húsz-harminc percben meg tudjuk törni a Vasast.
– A Vasasnak több lehetősége adódott az előny növelésére: mi nem működött a csapat futballjában?
– Nem voltam ott a Vasas öltözőjében, nem tudom, mi hangzott el, milyen utasítással mentek ki a játékosok a pályára. A Vasas nyomást helyezett ránk, megszerezte a vezetést, de tudtuk, milyen felkészülés van mögöttünk, és ez a mérkőzés hajrájában eredményre vezetett.
– Pakson azt mondta, racionálisabb döntéseket kell hozni. Valami ilyesmire gondolt?
– Igen, de ez nem jön a levegőből. A héten volt egy csapatépítő programunk, ami jól sült el. Amit Pakson nem tudtunk gólhelyzetté alakítani, azt a Vasas elleni találkozó hajrájában már igen, és örülünk, hogy nyertünk.
Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője
– Nincs olyan vereség, amely jól esik, ám ez a mostani különösen fájhat…
– Vasas-fiesztából csináltunk Újpest-fiesztát. Ha az volt a hazai csapat terve, hogy az utolsó húsz percben győz le bennünket, jól sikerült. Helyzetek tömkelegét hagytuk ki és ilyenkor ez történik. Egy egy után jött a fájdalmas tizenegyes, mennünk kellett az eredmény után... Fontos három pontot veszítettünk.
– A rossz helyzetkihasználáson ment el a mérkőzés?
– Nagyon sokáig szinte hiba nélkül védekeztünk, aztán a védelmi kihagyás után egyenlített az ellenfél. Három perccel később jött a tizenegyes, és elvesztettük szervezettségünket.Voltak nagyon nagy helyzeteink, biztos vagyok benne, ha megszerezzük a második gólt, máshogy alakul a párharc.
– Mi volt a fontos tanulsága ennek a bajnokinak?
– Talán az, hogy egy pillanatra sem lehet kihagyni. Az NB II-ben – nem megbántva senkit – ez talán még belefért, az élvonalban azonban azonnal jön a büntetés.
NB I
6. FORDULÓ
Augusztus 28., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Augusztus 29., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC 1–0
Újpest FC–Vasas FC 3–1
Augusztus 30., vasárnap
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)