Dzsudzsák bombája csak egy pontot ért a Lokinak az MTK ellen

LABDARÚGÓ NB I

DEBRECENI VSC–MTK 2–2 (1–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4350 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Bognár T.

DVSC: Andreev –Tercza (Keller, 80.), Szakál, Mejías, Guerrero – Patai (Myrtaj, 76.), Boskovic – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla – Szendrei Á. (Kaye, 72.). Vezetőedző: Gert Remmel.

MTK: Demjén – Varju, Armalas, Beriasvili, Mikolay (Szuhodovszki, 76.) – Kata, Hinora – Jurek, Bognár I. (Zsóri, 69.), Komáromi – Kerezsi (Zubor, 80.). Vezetőedző: Pinezits Máté.

Gólszerző: Dénes V. (30.), Dzsudzsák (47.), ill. Jurek (19., 34. – az elsőt 11-esből)

Sárga lap: Mejías (19.), Dénes V. (38.), Dzsudzsák (79.), ill. Hinora (19.), Kata (32.), Zubor (85.)

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AZ EGYIK OLDALON sérülések és eltiltások, a másikon egy kellemetlen gastrointestinalis fertőzés okozott problémát a szakmai stábnak a DVSC–MTK mérkőzés előtt. A hányással, hasmenéssel járó kórság a vendégeket érte utol, alig egy órával a találkozó kezdete előtt jelentették be közösségi oldalukon, hogy Adrian Zeljkovic, Kovács Patrik és Nyers Ádám az állapota miatt már nem is tarthatott a csapattal, míg Stipe Radic és Klausz Milán a Debrecenbe tartó buszutazás során lett rosszul, így öt olyan játékosra biztosan nem számíthatott a szakmai stáb, akik tagjai voltak a Nyíregyháza elleni győztes bajnoki meccskeretének.

Debreceni oldalon gastrointestinalis bajok nélkül is akadt probléma bőven. Amíg tizenkét nappal korábban a Győr elleni hazai mérkőzésen még jobb oldali védőt kerestek, s végül a hátsó alakzat közepéről került ki Josua Mejías a szélre, mostanra a belső védők fogytak el. Az osztrák Maximilian Hofmann hetek óta sérült, Batik Bencét a Nyíregyháza elleni könyökléséért tiltották el utólag három meccsre, míg Lang Ádám múlt héten, Kisvárdán kapott piros lapot. Így Gert Remmel a mindössze tizenhét éves Szakál Dénest dobta be a mély vízbe. A saját nevelésű játékos a szezonban pályára lépett már a a DVSC II NB III-as csapatában, kooperációs megállapodás keretében Karcagon a másodosztályban, péntek este pedig eljött az NB I-es debütálás ideje.

Persze a Lokinál a védelem tengelyében tapasztalható hiány mellett is akadnak problémák. A sérültlistán – a teljesség igénye nélkül – ott van Sergi Samper, Kusnyír Erik, Julien Dacosta, Sohan Baldoni, Szécsi Márk és Vajda Botond. Ezzel együtt a debreceniek kezdtek jobban, beszorították a fővárosiakat, sorra végezték el a szögleteket, szinte levegőhöz sem jutott a kék-fehérek védelme. Aztán amikor az MTK hosszú percek után átlépte a felezővonalat, Kerezsi Zalán kihasználta Szakál Dénes rutintalanságát és kiharcolt egy büntetőt, amit Jurek Gábor értékesített. A Loki, mintha mi sem történt volna, maradt támadásban, sőt letámadásban, ennek eredménye pedig egyenlítés lett: Hinora Kristófot zavarták meg a hazaiak a saját térfelén, a labdaszerzésből pedig gól született.

Nem sokáig örülhettek a hazaiak, egy újabb MTK-kontra során Bognár István pazar passzára érkezett Jurek Gábor, s bár elsőre úgy tűnt, „eltöri” a labdát, végül csak bekotorta a kapuba. Előnnyel vonulhatott pihenőre a vendégegyüttes, de a folytatásban hamar ismét egalizált a Loki, Dzsudzsák Balázs vágott be egy kipattanó labdát. Nagy volt a tempó, élvezhető mérkőzést játszottak a csapatok. Továbbra is a DVSC volt fölényben, az MTK pedig a kontraakciókban bízott. Ha kellett, csúsztak-másztak a játékosok, újabb gól azonban nem született: maradt a döntetlen, amelynek valószínűleg egyik oldalon sem örültek őszintén...