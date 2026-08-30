Hrgovic legyőzte Itaumát, ő a nehézsúly új világbajnoka

A profiboksz.hu beszámolója szerint a londoni ütközet favoritja a veretlen, mindössze 21 éves Itauma volt, aki nagy tempóban indított. A fordított alapállású, nagy reménységnek tartott kenti öklöző látványosan gyorsabb volt, mint 34 éves vetélytársa, és kemény, pontos ütésekkel már az első pillanatokban jelezte, gyorsan szeretné dűlőre vinni a mérkőzést. A lassan kezdő horvátra a második etapban rászámolt a bíró, miután megszédült egy pillanatra, és emiatt a padlóhoz érintette a kesztyűjét. Ekkor, és még a harmadik felvonásban is úgy tűnt, Itauma hamarosan lezárhatja a csatát, de Hrgovic nem adta magát könnyen, és bedagadt, felszakadt szemei ellenére is visszajött a találkozóba az ütközet közepére.

Az igazi fordulat ezután következett, ugyanis a talán túl sok puskaport ellövő Itauma fáradni kezdett. A fiatal brit sportoló (aki korábban sosem bokszolt hat menetnél többet) a 8. felvonás végére teljesen elfogyott, és bár igyekezett támadásba menekülni a 9. etapban, ezzel végleg elfogyasztotta a maradék energiáját is.

Az említett menet finisében már csak szédelgett, tántorgott Itauma (közben persze Hrgovic is találgatott), gyakorlatilag a saját indított ütéseitől is el akart esni, így amikor nagyjából fél perccel a gong előtt már hajszálra volt sz összeeséstől, edzője, Ben Davison jelezte, feladják az ekkor már értelmetlen küzdelmet.

Hrgovic ezzel sokakat meglepve ülhetett fel az IBF nehézsúlyú trónjára, Itauma pedig 14 sikerrel megvívott csatát követően első ízben szenvedett vereséget.