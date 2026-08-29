Megszerezte idénybeli első győzelmét a Kispest, a ZTE a tabella utolsó helyére csúszott hátra

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

KISPEST-HONVÉD FC–ZTE FC 1–0 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna. Vezette: Derdák Marcell (Georgiu Teodorosz, Máyer Gábor)

KISPEST: Hadzikic – Kállai K. (Pauljevics, 78.), Baki, Boldor (Szafronov, 86.), Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigeber (Pinte, a szünetben), Somogyi T. (Eddaraj, 68.), Szamosi (P. García, 78.) – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 87.), Pereza, Penalba (D. Silva, 87.), Calderón – Teixeira (Richards, a szünetben), Amato, Krevszun, Kiss B. – Babos (Marques, 75.), Maxsuell (Tchicamboud, 87.). Vezetőedző: Felipe Celikkaya

Gólszerző: Szamosi (18.)

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NEHÉZ ELDÖNTENI, mi a jobb, öt meccsből egyet nyerni, és négyet elveszíteni, s így három pontot szerezni, vagy négy meccsből egyszer sem győzni, egyszer kikapni, s három döntetlennel begyűjteni három bajnoki pontot. Ezen lehet morfondírozni , ám messzemenő következtetéseket levonni badarság, a tabella ugyanis nem hazudik. Az újonc Kispest-Honvéd az utolsó helyen állt, míg a tavasszal remekül teljesítő ZTE az utolsó előtti helyen várta a szombati bajnokit. S nem csupán a pontok száma hasonló, az is, hogy amíg a kispestieknél négy új igazolás került be a kezdőcsapatba, addig a vendégek négy magyar labdarúgóval feszültek neki a küzdelemnek. Zalaegerszegen fittyet hánynak a hazai játékosokkal kapcsolatos ajánlásokra, a ZTE vezetése a labdarúgók értékesítéséből próbálja megoldani a gazdálkodást, de... Ahhoz, hogy a játékosmegfigyelők kapkodjanak az egerszegi futballisták után, legalább olyan csapat-és egyéni teljesítmények szükségesek, mint amilyet az elmúlt bajnokságban láthattunk. A még zajló átigazolási időszakban hét hazánkban minőséginek tartott játékost értékesített az egerszegi vezetőség, ezzel szemben például a Honvéd csupán Nyers Ádám játékjogáért kapott pénzt az MTK-tól.

Noha két kieső helyen tanyázó együttes csapott össze, nem érhette szó a ház elejét, ugyanis hatalmas elánnal, érzékelhető győzni akarással kezdtek a felek. A meccs elején a gyors Alves Maxsuell hagyta faképnél Deian Boldort, s bár a labdát átemelte a kifutó kapus felett, eltévesztette az irányt, a labda a kapufa mellett hagyta el a játékteret. Nagyot sóhajtott a hazai B-közép ezer feje, viszont tíz perccel később már örömében üvöltött – gólt szereztek a kedvencek. A Honvéd szervezettebben, veszélyesebben, a ZTE gyorsabban futballozott a félidő hátralévő részében, a hajrára azonban egyre többet támadtak a vendégek, igaz, a kispestiek valamivel hátrébb húzódva területet engedtek át a vendégeknek.

A második félidőt viszont lendületesebben kezdte a Honvéd, a ZTE pedig ismét kontraakciókra rendezkedett be. A hazaiak védői, így Baki Ákos és Dejan Boldor nem tartozik a gyors futballisták közé, a nádszál egerszegi légiósok úgy mozdultak az olykor vaktában előre rúgott labdákra, mint a sprinterek – látható volt, hogy a futással nincs is baj, a pontos passzolással már annál több. A hajrára újra magára húzta a Honvéd a ZTE-t, úgy tűnt, az első hazai győzelem sokkal fontosabb, mint hogy újabb gólt szerezzen. Ez a taktika sok hibát is rejtett, a 83. percben a léc mentette meg a hazaiakat a góltól, de csak kihúzták a lefújásig, és ismét NB I-es győzelmet ünnepelhettek Kispesten.

Szó se róla, sokat vártak rá – kicsivel többet, mint három esztendőt. 1–0

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!